Малый бизнес ищет поддержку: как госпрограммы помогают снизить ставки по кредитам

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Поиск финансирования всегда является основным для бизнеса, особенно для малого и среднего. В условиях высокой ключевой ставки это особенно актуальный вопрос, так как кредитная нагрузка сейчас для многих непосильна. Реальные варианты более дешевого кредитования есть, но требуют выполнения ряда условий.



О существующих инструментах привлечения средств с использованием банковских кредитов и госпрограмм поддержки МСП говорили на круглом столе, организованном при поддержке НКО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга».

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Большая доля малого бизнеса На сегодняшний день в малом и среднем бизнесе задействовано порядка 1,8 млн петербуржцев, что составляет более половины (56%) от числа всех занятых горожан, а численность предприятий малого и среднего бизнеса Петербурга составляет 368 тысяч организаций.

Еще один сегмент малого бизнеса — самозанятые, которых городские власти рассматривают как стартовую позицию в развитии бизнеса. Сейчас в Петербурге 687 тыс. человек платят налог на профессиональный доход — и с каждым годом их число растет.

Для тех, кто постарше Для поддержки бизнеса в Петербурге создано несколько городских фондов, работающих с разными сегментами предпринимателей. Например, Фонд развития промышленности имеет дело с организациями старше двух лет и выручкой свыше 150 млн рублей в год. Как и следует из названия, эта структура предназначена именно для взаимодействия с производственными предприятиями.



Заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Алексей Яковлев рассказал: «Предприниматели могут претендовать на льготные займы со ставкой до 5% примерно по 16 различным программам. Это, в частности, кредиты на приобретение оборудования, а также промышленная ипотека, запущенная в прошлом году. Также в плюс к программе Минпромторга стартовала региональная программа поддержки, позволяющая приобретать производственные здания в зоне интересов компании.

Алексей Яковлев, заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





Алексей Яковлев отметил, что в прошлом году объем выдачи займов фондом составил более 4 млрд рублей, а по мере роста происходит докапитализация фонда.

Кредитная история Еще один источник финансовой поддержки предпринимателей в Петербурге — Фонд содействия кредитованию МСБ, который с 1 июля 2023 года реализует исключительно гарантийную деятельность, и НКО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, микрокредитная компания» — государственная МФО, предоставляющая льготные займы с залоговым и без залогового обеспечения. При этом оба Фонда — участники нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и входят в инфраструктуру поддержки «Мой бизнес».



Как рассказала исполнительный директор некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга» Александра Питкянен, обе структуры остаются подведомственными организациями городского Комитета по промышленной политике. Их капитализация — примерно по 5 млрд рублей.

Александра Питкянен, исполнительный директор некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга» Поделиться Поделиться





Оба направления деятельности развиваются. За весь период действия программы микрофинансирования заключено более 3,5 тыс. договоров на сумму свыше 8,8 млрд рублей — в том числе 2,5 тыс. займов с залоговым обеспечением общим объемом свыше 4,6 млрд. рублей и свыше 1 тыс. займов без залогового обеспечения общим объемом 4,2 млрд. рублей.

— Такие займы особо актуальны в связи с повышением ключевой ставки, — считает Александра Питкянен. — Напомню, сейчас Фонд микрофинансирования предоставляет займы по льготным ставкам от 1 до 5% годовых с залоговым и беззалоговым обеспечением, с отдельно разработанными антикризисными программами для предприятий сферы обрабатывающего производства и легкой промышленности.

В ближайшее время также планируется увеличить верхнюю границу для займов с залоговым обеспечением с 5 до 20 млн рублей, отметила она.



В отдельное направление выделена работа с самозанятыми и начинающим бизнесом. Например, для самозанятых ставка по беззалоговым займам Фонда микрофинансирования в размере до 500 тыс. рублей составляет 3% годовых. «У нас сейчас есть средства и лимиты, чтобы продолжать обслуживать этот вектор. Тем более, что к рассмотрению заявок мы не подходим формально», — дополнила эксперт.

При этом основным направлением работы Фонда содействия кредитованию по-прежнему остается предоставление поручительств.

— Сейчас у нас аккредитовано 47 кредитных организаций, а поручительства по кредитам и банковским гарантиям, при нехватке собственного залогового обеспечения, предоставляются клиентам на суммы до 100 млн рублей, — прокомментировала Александра Питкянен. — В основном за поручительствами обращаются компании из производственного сектора, сферы торговли, строительства, логистики.

Также Фонд содействия кредитованию МСБ оказывает гарантийную поддержку по договорам лизинга в пределах сумм ответственности 30 млн рублей. Всего в рамках программы предоставления поручительств фонду удалось привлечь в малый бизнес более 132,2 млрд рублей заемных средств. Порядка 300 обращений с объемом финансирования на сумму около 9 млрд пришлось на 1 полугодие 2024 года.



Поддержка — фондов, кредиты — банков Свои инструменты для малого и среднего бизнеса есть у всех банков.

По словам директора управления продаж малому бизнесу Северо-Западного банка Сбербанка Василия Корха, в Сбере сейчас выстроена продуктовая линейка, закрывающая весь перечень потребностей бизнеса: от финансирования пополнения оборотных задач и кассовых разрывов до кредитов на приобретение оборудования, строительство или приобретение недвижимости.

Кроме непосредственно банковских продуктов, в Сбере есть варианты с лизингом, факторингом и прочими сопутствующими элементами, которые в сложных случаях позволяют малому бизнесу обходиться минимальными тратами.



Что касается господдержки, то, как отметил Василий Корх, есть несколько востребованных направлений. В первую очередь, это субсидирование процентов по кредитам. — Ключевая ставка ЦБ сегодня высокая, что делает ставки по кредитам со стороны банков достаточно жесткими, — комментирует представитель Сбербанка. — Поэтому основная цель любой банковской льготы заключается в максимально возможном снижении издержек.

Он пояснил, что льготные продукты Минэкономразвития допускают широкое целевое назначение кредита и дают кредитную ставку ниже ключевой.

— Не так давно была запущена программа для финансирования подрядчиков ИЖС, где можно привлечь банковский кредит под минимальный процент. Для клиентов с более масштабными планами существует программы по промышленной ипотеке, — сообщает Василий Корх.

Второй блок господдержки состоит из предоставления гарантий и поручительств. «Например, сотрудничество с различными фондами в этой сфере очень помогает, — делится спикер Сбербанка. — Как растет объем выданных ими поручительств, так растет и наш портфель. Благодаря этому конечный клиент — малые предприятия — получает более выверенные по ставкам кредиты. Впрочем, взаимодействием с фондами дело не ограничивается: мы работаем и с Корпорацией МСП, и с «зонтичным» механизмом поручительств». Он напомнил, что такое поручительство покрывает до 50% от суммы кредита — до 1 млрд рублей.



— Зачастую представители бизнеса считают типовые сроки кредитования недостаточными, особенно в производственной сфере, — отметил Василий Корх. — Более длинные периоды при высоких ставках позволяют минимизировать платежи, поэтому банки ведут работу по увеличению сроков кредитования.



Широкое предложение Как отметил начальник управления по работе с корпоративными клиентами Санкт-Петербурга и Ленинградской области банка ВТБ Илья Калашников, на рынке представлен широкий выбор кредитных продуктов для предпринимателей. В частности, активно работает с малым бизнесом ВТБ. По данным банка, более всего в этом сегменте востребованы экспресс-кредиты — их можно оформить полностью онлайн, решение по заявке принимается за 5 минут, а средства поступают на счет клиента в тот же день. Также банк предлагает клиентам порядка 20 госпрограмм, которые помогают снизить стоимость кредитов даже для небольшого и начинающего бизнеса.

Илья Калашников, начальник управления по работе с корпоративными клиентами Санкт-Петербурга и Ленинградской области банка ВТБ Поделиться Поделиться





Илья Калашников добавил, что малому бизнесу для развития нужны не только кредитные средства, но и поддержка банка по широкому кругу вопросов — от ведения бухгалтерии и юридических услуг до приема платежей и обслуживания международных контрактов.

Кроме того, предприниматели активно используют продукты банка для размещения временно свободных средств и получения дополнительного дохода. «При нынешней ставке доход клиентов от депозитов довольно существенный. Наша линейка позволяет размещать небольшие суммы даже на один день и зарабатывать», — уточняет Калашников.



Он отметил, что в этом году ВТБ переходит на новую модель обслуживания клиентов малого бизнеса: за каждым из них закреплен персональный менеджер, который будет обеспечивать комплексное сопровождение и будет консультировать по всей продуктовой линейке и сопутствующим вопросам.

3% для высоких технологий Если коммерческие банки предлагают программы как в партнерстве с Корпорацией МСП, так и собственные продукты, то АО «МСП Банк», являясь ее дочерней структурой, полностью нацелено на реализацию нацпроекта по поддержке и развитию субъектов малого и среднего бизнеса.



— Все клиенты, подпадающие под критерии 209-ФЗ, могут обращаться в банк, и мы найдем самый актуальный и соответствующий запросу продукт, — говорит региональный директор департамента региональных программ АО «МСП Банк» Елена Кузнецова. — В том числе мы работаем со стартапами, иначе говоря, наш банк осуществляет и проектное финансирование.

Елена Кузнецова, региональный директор департамента региональных программ АО «МСП Банк» Поделиться Поделиться





Эксперт подтвердила, что на текущий момент с точки зрения государственной поддержки наиболее интересны для предпринимателей программы «1764» (максимальная ставка 15,75%), для высокотехнологичных предприятий (ставка 3%) и «1764 плюс ПСК» — здесь процентные ставки составляют 7,5% для среднего бизнеса и 9% для малого и микробизнеса. Точнее говоря, в течение первых трех лет погашения кредита ставка 9% годовых, а следующие два года она рассчитывается, как ключевая ставка ЦБ РФ на дату подписания договора плюс не более чем 2,75 % годовых.



Одно из приоритетных направлений кредитования — экспресс-финансирование, которое позволяет, со слов Елены Кузнецовой, без залогового обеспечения получить до 50 млн рублей. Для этого достаточно поручительства Корпорации МСП — правда, компания-соискатель должна существовать минимум год. Максимальная сумма кредита — до 2 млрд рублей. Цели кредита могут быть такими: рефинансирование, пополнение оборотных средств, инвестиционные задачи. Процентные ставки зависят от цели кредита и вида деятельности компании-заемщика (минимальная ставка 3%). Если предприятие не попадает под условия льготного финансирования, ему могут пригодиться лизинговые и факторинговые продукты на сумму до 2 млрд рублей. Наиболее удобные условия предлагаются для компаний высокотехнологического сектора, которые могут получить в кредит до 1 млрд рублей под 3% годовых на весь срок — на пополнение оборотных средств или инвестиционные цели. Но придется подтвердить уникальность и высокотехнологичность своего продукта — то есть, это должны быть производственники с запатентованными изобретениями либо разрабатывающие программное обеспечение ИТ-компании.



— В год по программе мы выдаем таких кредитов не менее чем на 15 млрд рублей, в этом году уже выдано около 10 млрд, — отметила Елена Кузнецова. — В феврале программа была продлена еще на три года, и наш банк — ее единственный оператор.

Также в 2023 году банк запустил работу не только с малым и средним бизнесом, но и с крупными предприятиями, которым может предложить интересные продукты.

Помимо кредитования, Банк предлагает и гарантийные программы поддержки МСБ, причем спектр предложения заметно выходит за рамки стандартных гарантий 223-го и 44-го ФЗ. То есть, это полный комплект гарантийного обслуживания.

Бизнесу нужно много банков Директор департамента по работе с клиентами малого и среднего бизнеса Санкт—Петербургского филиала ПСБ Александр Хайкинсон также отмечает наблюдающийся рост числа предпринимателей и микропредприятий.



— По стране речь идет уже о 6,5 миллионах юрлиц. Только за последний год прирост составил около полумиллиона, — уточняет специалист. — Такая тенденция актуальна и для нашего города. Топовые банки достаточно активно развивают и продуктовую линейку, и уровни поддержки, например, через цифровые каналы.

Александр Хайкинсон, директор департамента по работе с клиентами малого и среднего бизнеса Санкт—Петербургского филиала ПСБ Поделиться Поделиться





В то же время, если рассматривать стратегии ведущих банков, то к 2028 году ТОП-8 предполагает увеличить соответствующую клиентскую базу на 120% — иначе говоря, число субъектов МСП увеличится еще примерно на миллион единиц. Это очень амбициозная задача. Такие целевые показатели говорят о том, что сегмент поддержки МСП — тем более, в рамках национальных проектов — направлен на интенсивное развитие.



— Столь грандиозные планы — позитивный сигнал, поскольку они мотивируют представителей банковского сообщества к большей открытости и доступности, — рассуждает эксперт. — И если еще недавно предприятия микробизнеса в работе ориентировались на услуги одного банка, то сейчас стратегии меняются, и постепенно бизнес начинает работать с несколькими кредитными организациями — обычно двумя-тремя, — выбирая оптимальные предложения. Более того, конкуренция априори стимулирует повышение качества услуг.



Далее можно выделить еще одну тенденцию. ПСБ совместно с «Опорой России» ежемесячно проводят замеры индекса RSBI, который отражает показатели деловой активности малого и среднего бизнеса России. Индекс включает в себя целый ряд компонент, основные из которых: кадры, доступность финансирования, инвестиции и объемы продаж. По итогам первого квартала 2024 года фиксируется устойчивый рост индекса. Как по Петербургу, так и по России в целом его значение превышает 55%. Растут все компоненты без исключения.



— Это говорит о том, — делает вывод Александр Хайкинсон, — что бизнес адаптировался к текущей обстановке, перестроил процессы и продолжает развиваться. Более того, мы видим, что малое и среднее предпринимательство более гибко реагирует на различные перемены. Также любопытно, что по итогам первого квартала текущего года впервые с 2019 года, когда стартовали замеры индекса, конкретный параметр по объемам продаж преодолел отметку 50 базисных пунктов.

Иначе говоря, предприниматели адаптировали техники продаж под текущую ситуацию и перестроили логистические цепочки.

— Безусловно, это привносит оптимизм и в банковскую деятельность, — уточняет представитель ПСБ.

По словам эксперта, в непосредственном общении с предпринимателями проявляется третья, не менее интересная тенденция.



— Мы видим, что 27% предпринимателей очень мало знают о предоставляемых программах господдержки. С одной стороны, это тревожная цифра. С другой — если заглянуть в прошлое, то еще год назад этот показатель составлял 42–44%, а 5 лет назад — свыше 60%. Такая статистика подчеркивает интенсивный рост информированности и, как следствие, востребованности программ среди бизнеса, — уверен Александр Хайкинсон.



Основные провайдеры госпрограмм — именно банки. По словам руководителя управления МСБ Банка Уралсиб в Санкт-Петербурге Кирилла Первова, менеджеры банка вполне могут порекомендовать части клиентов обратиться в Фонд содействия кредитованию МСБ — если видят, что для них это выгодно.

Кирилл Первов, руководитель управления МСБ Банка Уралсиб в Санкт-Петербурге Поделиться Поделиться





При этом банк и сам достаточно много кредитует: согласно рейтингу «Эксперт РА», «Уралсиб» в минувшем году занял седьмое место по объемам кредитования МСП и выдал 57,8 млрд рублей, увеличив объемы выдачи на 12%. Портфель кредитов МСБ по итогам 2023 года вырос на 15% и составил 26,5 млрд рублей.

