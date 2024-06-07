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    Путин: Похоже, что мы имеем дело с узурпацией власти на Украине

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    16 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин считает, что исполнительные органы власти Украины утратили легитимность. Об этом он заявил 7 июня на пленарном заседании ПМЭФ.

    «Вот в Уголовном кодексе есть соответствующие статьи, которые говорят об узурпации власти, и похоже, что мы имеем дело с узурпацией власти [на Украине]», — сказал Путин. Однако он отметил, что Москва готова искать, с кем вести переговоры, но не на базе чьих-то «придумок», а на базе Стамбульских договоренностей и с учетом новых реалий.

    По словам президента РФ украинский закон предусматривает, что в условиях военного положения выборы не проводятся, однако там не сказано, что полномочия главы государства пролонгируются.« Я все-таки выпускник Петербургского университета, юридического факультета. И это очень существенная вещь. Если не сказано — значит, этого нет», — сказал Путин.

    Тем не менее в соответствии со статьями Конституции Украины, полномочия главы государства переходят к спикеру Верховной рады, добавил Путин. Это объясняется тем, что в условиях военного положения могут быть продлены полномочия парламента.

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    Комментарии 16

    Эд Хэммет07 Июн 2024 в 19:33
    Страшно даже подумать, а с чем мы имеем дело в России?
    +0−0
    27457303807 Июн 2024 в 18:51
    ОЙ))А чья бы корова мычала?)))
    +1−0
    Борис Самохвалов07 Июн 2024 в 18:24
    Оговорка по Фрейду? Как всегда у него )
    +8−0
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