Путин: Похоже, что мы имеем дело с узурпацией власти на Украине

Президент РФ Владимир Путин считает, что исполнительные органы власти Украины утратили легитимность. Об этом он заявил 7 июня на пленарном заседании ПМЭФ.



«Вот в Уголовном кодексе есть соответствующие статьи, которые говорят об узурпации власти, и похоже, что мы имеем дело с узурпацией власти [на Украине]», — сказал Путин. Однако он отметил, что Москва готова искать, с кем вести переговоры, но не на базе чьих-то «придумок», а на базе Стамбульских договоренностей и с учетом новых реалий.

По словам президента РФ украинский закон предусматривает, что в условиях военного положения выборы не проводятся, однако там не сказано, что полномочия главы государства пролонгируются.« Я все-таки выпускник Петербургского университета, юридического факультета. И это очень существенная вещь. Если не сказано — значит, этого нет», — сказал Путин.