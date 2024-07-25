В Кремле не исключили переговоры с Зеленским при определенных условиях

Москва открыта для переговорного процесса, хотя остается проблема с легитимностью президента Украины Владимира Зеленского и законодательными запретами к переговорам с российской стороной. Об этом 25 июля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

«С практической точки зрения мы открыты для достижения наших целей путем переговоров», — заявил Дмитрий Песков, уточнив, что вопрос остается непростым с юридической точки зрения.



Ранее Владимир Путин заявил, что необходимо проводить серьезный и глубокий анализ по поводу легитимности действующей украинской власти. По его словам, Конституция Украины предусматривает продления полномочий Верховной рады, а о полномочиях главы государства там не сказано.