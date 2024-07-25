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    В Кремле не исключили переговоры с Зеленским при определенных условиях

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    Москва открыта для переговорного процесса, хотя остается проблема с легитимностью президента Украины Владимира Зеленского и законодательными запретами к переговорам с российской стороной. Об этом 25 июля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

    «С практической точки зрения мы открыты для достижения наших целей путем переговоров», — заявил Дмитрий Песков, уточнив, что вопрос остается непростым с юридической точки зрения.

    Ранее Владимир Путин заявил, что необходимо проводить серьезный и глубокий анализ по поводу легитимности действующей украинской власти. По его словам, Конституция Украины предусматривает продления полномочий Верховной рады, а о полномочиях главы государства там не сказано.

    Кроме того, Путин озвучил «реальное мирное предложение». Во-первых, украинские войска должны быть выведены со всей территории новых российских регионов, во-вторых, Киев должен заявить об отсутствии планов по вступлению в НАТО.

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