Путин — о легитимности властей Украины, переговорах и словах Запада об ударах по России

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 28 мая, по итогам визита в Узбекистан провел пресс-конференцию. Глава государства затронул вопросы конфликта на Украине, легитимности Владимира Зеленского и украинской Рады, а также высказался о заявлениях представителей стран Запада об ударах по территории России. «Фонтанка» собрала главное.

Что сказал Путин о легитимности власти на Украине? Российский президент заявил, что необходимо проводить серьезный и глубокий анализ по поводу легитимности украинской власти. Конституция Украины, отметил Путин, предусматривает продления полномочий Рады, а о полномочиях главы государства там не сказано.



«В период военного положения выборы президента не проводятся. Но это не значит, что они пролонгируются. Они не проводятся. Но кто сказал, что они должны быть пролонгированы? Об этом в конституции ничего нет», — заявил Путин (цитата по РИА Новости).



Что сказал Путин о словах представителей Запада об ударах по России? После заявлений генсека НАТО Столтенберга президент РФ Владимир Путин указал, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без данных космической разведки.

Ранее Столтенберг заявил, что «Украина имеет право» атаковать цели на территории России. Еще он отметил, что «некоторые союзники» ограничения по ударам сняли. «Считаю, что пришло время снять и другие ограничения».

Путин заявил, что Россия внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь по ее территории. «Представители стран НАТО, особенно в Европе, должны отдавать себе отчет, с чем они играют», — сказал глава государства. Что Путин сказал о конфликте на Украине? Президент указал, что ВС РФ перешли к созданию зоны безопасности. Владимир Путин напомнил, что полгода назад публично говорил, что если противник и дальше будет наносить удары по жилым кварталам, то Россия будет вынуждена создать такую зону, «Мы к этому и перешли», — заключил Путин.

Глава государства заявил, что никто на Западе не говорит об обстрелах Белгорода. «Все говорят только о том, что Россия открыла новый фронт, атакует Харьков. Ни слова. Чем это вызвано? Они же это сделали своими руками, «пожинают плоды» тогда своего творчества», — сказал Путин.

Также российский лидер обратил внимание, что в РФ знают о присутствии западных наемников на Украине, под их видом там находятся и военные инструкторы. Западные наемники несут потери на Украине — всё сложнее это скрывать, заявил президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, президент России затронул тему и возможности захода на Украину различных иностранных контингентов. Особое внимание Путин обратил на Польшу.



«Если зайдут какие-то контингенты европейских стран вместе с поляками, другие уйдут, поляки — никогда. Это очевидная вещь. Для меня, во всяком случае, точно. Может быть, я ошибаюсь, но вряд ли. Вряд ли», — добавил он.

Россия будет делать так, как считает нужным, вне зависимости от того, кто присутствует на Украине, добавил Путин. Что Путин сказал о переговорах по Украине? Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжать переговорный процесс по Украине, но что российской стороне будут предлагать — неизвестно.

