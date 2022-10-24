В бюджет Петербурга включили 23 млрд на трамвай в Славянку

В проекте корректировки петербургского бюджета появились расходы города на строительство концессионной трамвайной линии «Купчино — Шушары — Славянка». Судя по документу, деньги начнут тратить уже в 2022 году, а за 3 года направят порядка 23 млрд.



Губернаторская поправка к проекту корректировки опубликована на сайте комитета финансов. Согласно ей, 6,9 млрд рублей в 2022 году составят расходы комитета по инвестициям на «реализацию концессионного соглашения о создании и использовании трамвайной сети по маршруту ст. м. «Купчино» — пос. Шушары — Славянка. В графу «2023» вписана сумма 12,4 млрд, в 2024-й — 3 млрд.