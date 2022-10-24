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    В бюджет Петербурга включили 23 млрд на трамвай в Славянку

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    2 комментария

    В проекте корректировки петербургского бюджета появились расходы города на строительство концессионной трамвайной линии «Купчино — Шушары — Славянка». Судя по документу, деньги начнут тратить уже в 2022 году, а за 3 года направят порядка 23 млрд.

    Губернаторская поправка к проекту корректировки опубликована на сайте комитета финансов. Согласно ей, 6,9 млрд рублей в 2022 году составят расходы комитета по инвестициям на «реализацию концессионного соглашения о создании и использовании трамвайной сети по маршруту ст. м. «Купчино» — пос. Шушары — Славянка. В графу «2023» вписана сумма 12,4 млрд, в 2024-й — 3 млрд.

    Напомним, проект линии только недавно вышел из экспертизы, однако подготовительные работы по нему уже вовсю идут. Реализует проект «Балтнедвижсервис» по концессионному соглашению с городом, завершить строительство хотят в 2024 году. Длина линии — 21 км, в рамках нее предполагается создание первого в России трамвайного вокзала. Кроме того, рассматривается вариант продления ее из Шушар до Пулково.

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    Комментарии 2

    VKuser111594024 Окт 2022 в 19:56
    Ох как хочется увидеть Беглова в новом иностранном автобусе.
    +0−1
    забыл все24 Окт 2022 в 19:10
    для жителей шушар губернатор построил метро))
    +2−0
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