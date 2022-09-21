Петербургу обещают первый трамвайный вокзал. «Фонтанка» вспоминает историю вопроса

Первый в России трамвайный вокзал должен появиться в составе трамвайной линии «Купчино — Шушары — Славянка». «Фонтанка» вспомнила, кто однажды такое уже планировал и почему отказался.

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«На Балканской площади пассажиры будут садиться в трамвай и выходить из него в крытом павильоне. Это будет первый в России трамвайный вокзал», — писал Смольный в день официального начала строительства трамвайной линии «Купчино — Шушары — Славянка». Проект только-только вышел из госэкспертизы, но подготовительные работы уже вовсю идут. По концессионному соглашению с городом его реализует компания «Балтнедвижсервис».





Как пояснил «Фонтанке» концессионер, на Балканской площади за несколько десятилетий сложился крупный транспортно-пересадочный узел. «В него входят помимо станций железной дороги и метро крупное автобусное кольцо, конечная станция трамвая, троллейбусное кольцо, — говорят в пресс-службе. — С учетом этих объектов у метро возведены торговые комплексы. «Трамвайный вокзал» — конечный остановочный пункт трамвайной сети «Славянка» — расположится во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, у станции метро «Купчино», вдоль Волковского канала».

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Главный вопрос, который смущает экспертов, — удобство для пассажиров и удаленность вокзала от станции метро, куда, по идее, и должны стекаться приехавшие на трамвае из Шушар или Славянки. Интерес концессионера понятен: установка турникетов позволяет контролировать оплату проезда и, соответственно, обеспечивать выручку. Однако это означает потенциальные очереди на выходе и двойные барьеры (прибавляйте турникеты в метро и вспоминайте, как выглядят сейчас конечные станции по утрам).



«Пропускная способность «Трамвайного вокзала» увязана с возможностями линии и перспективами ее развития, — говорят в «Балтнедвижсервисе». — Количество единовременно прибывающих пассажиров четко известно: оно не превышает вместимости одного трамвая (220 человек. — Прим. ред.). Исходя из этого проектировщики рассчитали необходимое количество турникетов. Кроме того, пассажиропоток будет распределяться благодаря отдельным платформам для посадки и высадки пассажиров».



На самом деле первым в России мог стать другой трамвайный вокзал. Когда в Красногвардейском районе только-только замышляли «Чижик», «ЛСР-Строй» придумал вокзал на «Ладожской», «Фонтанка» обнаружила документацию от 2017 года. В проекте это был одноэтажный павильон площадью 19,5 метров на 46 метров, высотой чуть больше 11 метров. «Проектируемое здание предназначено для ожидания, посадки и высадки пассажиров и включает в себя две посадочные площадки, разделенные трамвайными путями и соединенные пешеходным переходом, — говорилось в предложении инвестора. — Сквозное движение трамвая через конечную станцию в нормальном режиме не предполагается. Режим работы — 7 дней в неделю, с 5:30 до 01:00. В ночное время доступ пассажиров на станцию не подразумевается».



Одновременно в павильоне могли находиться два трамвая — прибывающий и отправляющийся, каждый у своей платформы. Максимальную вместимость трехсекционного вагона установили в 376 человек, но условия соглашения подсказывали, что нужно остановиться на 189. Были там и турникеты, пропускная способность каждого рассчитывалась без времени идентификации как 60 человек в минуту, а с идентификацией (то есть с прикладыванием билета) — 20 человек. Их количество рассчитывали исходя из расчетной интервальности движения (трамваи трех маршрутов — № 8, 10 и 64 — должны были прибывать на один перрон через каждые 4 минуты 40 секунд), а также предполагаемого пассажиропотока. Строить собирались с запасом: «Проектом в павильоне в утренний час пик на вход предусмотрено 8 турникетов, на выход — 11 турникетов. В вечерний час пик на вход предусмотрено 11 турникетов, на выход — 8 турникетов». Если конкретно, то модель была следующая: 6 613 в утренний пик приезжают к метро на трамвае, 843 — уезжают. Вечером картина меняется — 1 092 и 6 364 человека соответственно.

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Плюс к этому 16 контролеров, 4 дежурных по станции, электроэнергия, водоснабжение — в общем все, что требуется для функционирования самой настоящей станции. В каждой входной зоне — терминалы по продаже проездных билетов, табло, камеры видеонаблюдения. В зоне ожидания — то же самое плюс скамейки.

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Вопрос организации вокзала казался решенным, однако по мере обсуждений с участием вице-губернатора Игоря Албина вопросов возникало все больше. Транспортный блок не понимал, почему закладывается пассажиропоток в 6,5 тысяч человек в час, если в пик он может достигать 11 тысяч. Раз уж город отдает концессионеру самые лакомые маршруты в районе и оптимизирует под него сеть, чтобы тот добрал пассажиропоток до расчетного (33,2 млн в год), — не хочется видеть столпотворения на конечной. Кроме того, на тот момент в разгаре была эпопея с Гранитной улицей и с необходимостью как-то увязать концессионную и городскую трамвайные сети.





Люди, принимавшие участие в тех обсуждениях, вспоминают, что мало-помалу необходимость павильона стали подвергать сомнению. «При таком малом интервале движения аргумент, что люди подождут трамвай в тепле, терял вес, — вспоминает собеседник «Фонтанки». — И все больше набирал вес другой аргумент: строительство вокзала — это допрасходы, а отбивать траты на инфраструктуру и эксплуатацию концессионер собирался за счет выручки с пассажиров и субсидий из бюджета. Плюс две цепочки турникетов, неудобство для пассажиров. Ну и надо понимать, что сам павильон как идея возник уже по ходу строительства, и он вообще изначально позиционировался как временная конструкция. В итоге высокое энергопотребление и конструктив в виде свай, чтобы его установить, заставили вице-губернатора его не согласовать».