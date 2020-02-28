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28.02.2020 17:50
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Заморская «Славянка». «Фонтанка» рассказывает, откуда может приехать новый трамвай и куда он повезет петербуржцев

Для проекта трамвайной сети, которая свяжет Купчино и Славянку с остановкой в Шушарах, выбрали название. «Фонтанка» вспомнила историю проекта и выяснила, кто может стать поставщиком.

28 февраля директор компании «БалтНедвижСервис» объявил, что более чем из 500 сотен названий для трамвайной линии «Купчино» — «Шушары» — «Славянка» выбрано название «Славянка». Отвергнуты такие прекрасные варианты, как «Бегунок», «Шушарик» и «Щегол». «Как назовешь трамвай — так он и поедет», — заявил председатель комитета по инвестициям Роман Голованов за несколько минут до того, как директор «БалтНедвижСервиса» Дмитрий Панкратов обнародовал выбранный вариант.

По информации «Фонтанки», трамвай «Славянка», несмотря на исконно русские нотки в названии, может поехать с европейской комфортностью. А все оттого, что на данный момент «БалтНедвижСервис» ведет переговоры о поставке подвижного состава с французской корпорацией Alstom, китайской компанией CRRC и швейцарским производителем Stadler. В списке также присутствует «Синара — Транспортные системы», которая вот-вот запустит в Петербурге совместное с чешской Skoda производство транспорта, а также российский «Трансмашхолдинг».

На вопрос о возможном поставщике трамваев для Славянки в «БалтНедвижСервисе» говорить отказались, пообещав раскрыть его в тот момент, когда будет подписано соглашение. Причины секретности также не комментируют. Собеседник «Фонтанки» в транспортном блоке Петербурга подсказывает, что всему виной соглашение о конфиденциальности. В «БалтНедвижСервисе» пока готовы оперировать лишь характеристиками трамвая: он должен быть стопроцентно низкопольным, с кондиционером и зарядками для техники, а в салоне должен работать беспроводной интернет.

Намек на то, какими должны быть приоритеты при выборе поставщика, сделал глава коминвеста Роман Голованов. «Данный трамвай особо социально значим для жителей Фрунзенского и Пушкинского районов, позволит связать жителей густонаселенной территории с метро. Надеюсь, он будет такой же комфортный, как "Чижик"», — сказал он. Подвижной состав для «Чижика» производила швейцарская компания Stadler.

Фрагмент брошюры, посвященной проекту по созданию и эксплуатации трамвайной сети по маршруту «Станция метро «Купчино» — Шушары — Славянка»
Фрагмент брошюры, посвященной проекту по созданию и эксплуатации трамвайной сети по маршруту «Станция метро «Купчино» — Шушары — Славянка»

Проектирование линии началось в октябре 2019 года, закончится в октябре 2021 года. Затем начнется строительство первого этапа. Согласно общей концепции трамвай пройдет от станции метро «Купчино» до центра Шушар. Предполагается, что нить путей длиной в 10 км протянется до КАД вдоль Витебского проспекта. Неподалеку от развязки КАД с Московским и Витебским проспектами «Славянка» нырнет в Шушары, где прямоугольником охватит местные улицы. В «БалтНедвижСервисе» говорят, что к октябрю 2023 года этот участок уже будет готов.

Впрочем нельзя исключать, что от общей концепции могут отойти, по крайней мере в деталях точно. «В ходе проектирования концессионер совместно с представителями городских комитетов рассматривает все возможные варианты по размещению конечной остановки как можно ближе ко входу на станцию метро «Купчино »с учётом сложившейся застройки, имущественно-правовых и нормативных ограничений. Существуют предпосылки к значительному улучшению первоначального варианта», — рассказали в «БалтНедвижСервисе».

Карта//Экспертное заключение о целесообразности реализации проекта строительства трамвайной линии по маршруту «Станция метро «Купчино» —&nbsp; Шушары — Славянка» в городе Санкт-Петербурге
Карта//Экспертное заключение о целесообразности реализации проекта строительства трамвайной линии по маршруту «Станция метро «Купчино» —  Шушары — Славянка» в городе Санкт-Петербургеtraffic-ing.ru

От Шушар до Славянки одноименная трамвайная сеть дотянется всего за полтора года: строить её начнут в марте 2022 года, а закончить планируют к октябрю 2024 года. На этом участке линия пройдет вдоль ж/д путей до станции Детскосельская, где сделает резкий поворот на восток в сторону Славянки. Протяженность участка составит 11 км.

Протяженность всей «Славянки» составит 21 км, по ходу которых будет 15 остановок. Двигаться по ней будут 22 трамвая, длиной не более 30 метров и вместимостью 215 человек, не меньше 50 мест будут сидячими.

Стоит отметить, что в экспертном сообществе были как сторонники, так и противники, однако к настоящему времени очевидно, что строительство трамвайной линии — вопрос решенный. Хотя еще летом 2019 года казалось, что есть неопределенность. А все потому, что конкурс «БалтНедвижСервис» (союз «АБЗ-1» и «Газпромбанка») выиграл у ООО «Трамвайные сети Северной столицы» (команда ООО «СЕСТ Инфраструктурный консалтинг» и структур ВТБ) еще в мае 2018 года. Победы добились, снизив нагрузку бюджета с 89,6 млрд рублей до 58,1 млрд — это сумма эксплуатационного платежа из казны. Само строительство будет идти за счет концессионера, который вложит 25 млрд рублей. Несмотря на хорошее предложение, Смольный тянул с подписанием до октября 2019 года.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Smirnoff
То метро в поле построят, то трамвай придумают.Ещё телеги бы запустили.Всё,что не делают,всё криво.Развязку на колпинском сделали,утром не выехать,вечером не въехать.На переезде,в сторону Пушкина, по часу утром машины стоят,в том числе скорые,про переезд ни слова,зато когда Путин через него проезжает,поезда останавливают.А людей сколько уже на этом переезде посбивали электрички,счёт на десятки,наверное,идёт,никому нет дела.Зато трамвай это да,очень востребованный вид транспорта на дальние расстояния,целых 40 минут будет до Купчино тащиться,а на машине всего 15 минут надо,если без пробок.Но у нас думают о деньгах,а не о людях,получается.
asamar
Неразумный с практической точки зрения и неоправданно дорогой проект с явным избытком искусственных сооружений: путепроводов и эстакад.
Для связи со Славянкой достаточно было бы построить ответвление электрички от платформы Детскосельская по остаткам ж.д. линии Царское Село — Колпино (а не будлировать трамваем уже имющуюся линию электрички!). Или, как эконом-вариант, можно пустить отдельный "подкидыш" в виде мотриссы или трамвая от Детскосельской до Славянки.
Для связи с жилмассивом Шушарам, если уж считать, что по размеру пасспотока там нужен трамвай, дешевле и проще построить линию со стороны метро "Звездная". Эту линию в перспективе можно было бы продлить до аэропорта.
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