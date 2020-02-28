28 февраля директор компании «БалтНедвижСервис» объявил, что более чем из 500 сотен названий для трамвайной линии «Купчино» — «Шушары» — «Славянка» выбрано название «Славянка». Отвергнуты такие прекрасные варианты, как «Бегунок», «Шушарик» и «Щегол». «Как назовешь трамвай — так он и поедет», — заявил председатель комитета по инвестициям Роман Голованов за несколько минут до того, как директор «БалтНедвижСервиса» Дмитрий Панкратов обнародовал выбранный вариант.

По информации «Фонтанки», трамвай «Славянка», несмотря на исконно русские нотки в названии, может поехать с европейской комфортностью. А все оттого, что на данный момент «БалтНедвижСервис» ведет переговоры о поставке подвижного состава с французской корпорацией Alstom, китайской компанией CRRC и швейцарским производителем Stadler. В списке также присутствует «Синара — Транспортные системы», которая вот-вот запустит в Петербурге совместное с чешской Skoda производство транспорта, а также российский «Трансмашхолдинг».



На вопрос о возможном поставщике трамваев для Славянки в «БалтНедвижСервисе» говорить отказались, пообещав раскрыть его в тот момент, когда будет подписано соглашение. Причины секретности также не комментируют. Собеседник «Фонтанки» в транспортном блоке Петербурга подсказывает, что всему виной соглашение о конфиденциальности. В «БалтНедвижСервисе» пока готовы оперировать лишь характеристиками трамвая: он должен быть стопроцентно низкопольным, с кондиционером и зарядками для техники, а в салоне должен работать беспроводной интернет.



Намек на то, какими должны быть приоритеты при выборе поставщика, сделал глава коминвеста Роман Голованов. «Данный трамвай особо социально значим для жителей Фрунзенского и Пушкинского районов, позволит связать жителей густонаселенной территории с метро. Надеюсь, он будет такой же комфортный, как "Чижик"», — сказал он. Подвижной состав для «Чижика» производила швейцарская компания Stadler.

Фрагмент брошюры, посвященной проекту по созданию и эксплуатации трамвайной сети по маршруту «Станция метро «Купчино» — Шушары — Славянка»

Проектирование линии началось в октябре 2019 года, закончится в октябре 2021 года. Затем начнется строительство первого этапа. Согласно общей концепции трамвай пройдет от станции метро «Купчино» до центра Шушар. Предполагается, что нить путей длиной в 10 км протянется до КАД вдоль Витебского проспекта. Неподалеку от развязки КАД с Московским и Витебским проспектами «Славянка» нырнет в Шушары, где прямоугольником охватит местные улицы. В «БалтНедвижСервисе» говорят, что к октябрю 2023 года этот участок уже будет готов.



Впрочем нельзя исключать, что от общей концепции могут отойти, по крайней мере в деталях точно. «В ходе проектирования концессионер совместно с представителями городских комитетов рассматривает все возможные варианты по размещению конечной остановки как можно ближе ко входу на станцию метро «Купчино »с учётом сложившейся застройки, имущественно-правовых и нормативных ограничений. Существуют предпосылки к значительному улучшению первоначального варианта», — рассказали в «БалтНедвижСервисе».

Карта//Экспертное заключение о целесообразности реализации проекта строительства трамвайной линии по маршруту «Станция метро «Купчино» — Шушары — Славянка» в городе Санкт-Петербурге traffic-ing.ru

От Шушар до Славянки одноименная трамвайная сеть дотянется всего за полтора года: строить её начнут в марте 2022 года, а закончить планируют к октябрю 2024 года. На этом участке линия пройдет вдоль ж/д путей до станции Детскосельская, где сделает резкий поворот на восток в сторону Славянки. Протяженность участка составит 11 км.



Протяженность всей «Славянки» составит 21 км, по ходу которых будет 15 остановок. Двигаться по ней будут 22 трамвая, длиной не более 30 метров и вместимостью 215 человек, не меньше 50 мест будут сидячими.



Стоит отметить, что в экспертном сообществе были как сторонники, так и противники, однако к настоящему времени очевидно, что строительство трамвайной линии — вопрос решенный. Хотя еще летом 2019 года казалось, что есть неопределенность. А все потому, что конкурс «БалтНедвижСервис» (союз «АБЗ-1» и «Газпромбанка») выиграл у ООО «Трамвайные сети Северной столицы» (команда ООО «СЕСТ Инфраструктурный консалтинг» и структур ВТБ) еще в мае 2018 года. Победы добились, снизив нагрузку бюджета с 89,6 млрд рублей до 58,1 млрд — это сумма эксплуатационного платежа из казны. Само строительство будет идти за счет концессионера, который вложит 25 млрд рублей. Несмотря на хорошее предложение, Смольный тянул с подписанием до октября 2019 года.

