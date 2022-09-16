Трамвай до Славянки «заскочит» в Пулково. Концессионер предлагает за 7 лет дотянуться до аэропорта

Строители трамвая «Купчино — Шушары — Славянка» заявили о своем желании добавить ему «щупальце» до Пулково. О планах концессионеров рассказал 16 сентября один из них — «Газпромбанк». Напомним, вместе с АБЗ-1 они учредили компанию «Балтнедвижсервис», которая год за годом упорно шла к заключению соглашения с городом на строительство трамвайной линии Купчино — Шушары — Славянка. 21 км путей хотят построить в 2024 году и запустить там 22 трамвая. Концессионное соглашение действует до 2049 года, после чего компания передаст сеть городу. В августе 2022 года было официально объявлено о начале строительства: сам проект все еще в госэкспертизе, но подготовительные мероприятия начались. Губернатор подписал символическую первую шпалу и уже тогда сообщил, что прорабатывается вариант продления маршрута к аэропорту.



Как сообщил «Газпромбанк», новая идея состоит в том, чтобы от жилого квартала Шушары построить 6-километровую линию к аэропорту. «Инициатива позволит улучшить транспортную доступность Пулково, предоставив петербуржцам и туристам альтернативный автодорожному маршрут, а также сократить дефицит социальной инфраструктуры города. Прогнозный пассажиропоток — 16 тысяч человек в сутки», — говорится в пресс-релизе. Интересно, что на этот перегон концессию предлагают покороче — только на 17 лет. Ввести его в эксплуатацию, если город скажет «да», готовы в 2029-м.



«Газпромбанк» отдельно отметил, что в этот раз может не ограничиться только финансированием и банковским сопровождением. Он предлагает «экспертизу Инжинирингового центра холдинга «Инфраструктура ГЧП». Это неслучайно. По данным «Фонтанки», частную концессионную инициативу в Смольный подало вполне конкретное ООО «Пик-А», созданное еще в 2017 году. 19% в нем принадлежит непосредственно ООО «Инфраструктура ГЧП», которым на 99% владеет «Газпромбанк».



61% в ООО «Пик-А» — у ЗАО «Геоформ». Через еще одну компанию — «Балттехстрой» — это предприятие владеет основным пакетом и в «Балтнедвижсервисе», который строит линию Купчино —Шушары — Славянка. По 10% в «Пик-А» владеют непосредственно АО «АБЗ-Дорстрой» и аффилированное с ним АО «Экодор». Директором и «Пик-А», и «Балтнедвижсервиса» является Дмитрий Панкратов.



Вопрос «рельсового» обеспечения по количеству подходов к нему, так ничем и не закончившихся, опережает даже Конюшенное ведомство. Многолетнюю эпопею с аэроэкспрессом сейчас уже вспоминать не принято, но вообще-то одно время вопрос казался решенным, и транспортные власти лишь уточняли — с какого вокзала удобнее его вести.



Одновременно обсуждалось — и рисовалось на многочисленных планах — метро до аэропорта, УК «Старт Девелопмент» делало на этот счет недвусмысленные концессионные намеки. Однако в последних выкладках города этот отросток проходит по категории «альтернативные варианты трассировки»: основным является все же линия от «Проспекта Ветеранов» до «Проспекта Маршала Жукова», а дуга к аэропорту через «Ульянку» нарисована пунктиром.



Зато договорились с РЖД. В рамках создания железнодорожного узла в Петербурге предполагается запуск своеобразной «городской электрички» по двум полукольцам, один из маршрутов — Ораниенбаум — Пулково — Белоостров. То есть через аэропорт создается транзитное движение за счет создания двухпутной электрифицированной петельки Лигово — Аэропорт «Пулково» — Шоссейная, считали даже примерную стоимость — 84 млрд рублей. На первых порах, до завершения полуколец, собирались организовать регулярное сообщение аэропорта с Балтийским вокзалом, время в пути анонсировали в районе 20 минут.



Несмотря на это, никогда не переставали говорить и о трамвае. Одно время это вообще был главный тренд транспортных инвестиционных заявлений, один ПМЭФ 2018 года чего стоит. Примерно тогда же Смольный называл перспективным вариант с линией от «Купчино» до аэропорта. Правда аргументы были еще из того, забытого теперь времени: «В условиях, когда город и «Воздушные ворота Северной столицы» рассматривают возможность организации терминала для низкобюджетных авиакомпаний на базе Пулково-2, трамвайная линия может стать удобным способом добраться до лоукост-терминала и способствовать его развитию».



Сейчас главный способ добраться до аэропорта, если не на своем автомобиле — 39-й автобус от «Московской». Это традиционно один из самых загруженных маршрутов «Пассажиравтотранса». В 2019 допандемийном году он в тройку лидеров не вошел, но за 8 месяцев перевез 5,2 млн пассажиров, сообщал сайт ПАТ. В 2021-м он уже был самым популярным — 8,5 млн человек за 12 месяцев, ходил он с интервалом 5–6 минут. Тенденция не изменилась и в первом полугодии 2022-го — лидерство и 4,2 млн пассажиров. Напомним, «Пик-А» ориентируется на суточный поток в 16 тысяч пассажиров — то есть в среднем на 5,8 млн в год.



Транспортный инженер, автор телеграм-канала «Сказочный проектировщик» Иван Вергазов

большого транспортного эффекта от такой линии, если она будет построена, не ждет. «По сути, могут переориентировать потоки с «Московской» на «Купчино». Но без снятия 39-го автобуса этого не произойдёт — до «Купчино» и ехать дальше, и идти до неё метров 400, — говорит он. — Я бы не привязывался к КШС, если есть задача довести рельсы до Пулково. Лучше построить трамвайную линию от аэропорта к «Московской», по маршруту 39-го автобуса, и дальше по Московскому проспекту до Сенной площади и Московского вокзала по Лиговскому. В этом случае он будет достаточно эффективен. Другое дело, что концессионеру надо привязаться к строящимся путям, но само принципиальное решение мне кажется пока требующим детальной проработки».



По мнению Владимира Валдина, директора «Симетра» по решениям в области общественного транспорта и эксперта Ассоциации транспортных инженеров, трамвай, двигающийся по обособленной полосе, в любом случае надежнее автобуса, который следует сейчас от «Московской». «Да, есть некоторый крюк, но он некритичный, — говорит эксперт. — У нас прибавляется две остановки на метро, но там маршрутная скорость 35–40 км в час. А дальше смотрим: у трамвая на обособке она минимум 25 км, а для автобуса это максимум».

