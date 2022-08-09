В Петербурге началось строительство трамвайной линии «Славянка»

В Петербурге дали старт строительству новой трамвайной линии, которая соединит станцию метро «Купчино», поселок Шушары и микрорайон Славянка, сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга. Проект реализуется по модели государственно-частного партнерства, концессионером выступает компания «Балтнедвижсервис». Подписи на символической первой шпале будущей линии поставили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, главный федеральный инспектор по Санкт‑Петербургу Павел Дашков, руководитель группы компаний «АБЗ-1» Владимир Калинин и первый вице-президент «Газпромбанка» Алексей Чичканов.

Александр Беглов рассказал, что Федеральный центр оказывает необходимую поддержку, кроме того, прорабатывается два перспективных маршрута трамвайной линии — в строящийся в Пушкинском районе кампус СПбГУ и в аэропорт Пулково. Первый строительный городок разместился рядом с метро «Купчино». Сейчас ведутся подготовительные работы, в ближайшее время начнется переустройство инженерных сетей. Строительство начнется после получения заключения Госэкспертизы. Всего в стройке будет принимать участие около 1500 человек. Завершить строительство линии планируется в 2024 году.

Длина трамвайной линии «Славянка» — 21 километр. При включении перспективных направлений до кампуса СПбГУ и аэропорта Пулково она увеличится в два раза. Строителям предстоит не только проложить рельсы, но и построить семь надземных инженерных сооружений. Самое большое — мост над Кольцевой автодорогой. Трамвай поднимется третьим уровнем над уже существующими развязками. На Балканской площади в Купчино пассажиры будут садиться в трамвай и выходить из него в крытом павильоне. Это будет первый в России трамвайный вокзал.

По расчетам проектировщиков, поездка от Купчино до Славянки на новом трамвае займет в два раза меньше времени, чем сегодня на автобусе. В часы пик трамваи будут ходить с интервалом в 5 минут. Ожидается, что новой линией будут пользоваться не менее 13 млн пассажиров в год, при этом стоимость проезда в этом трамвае будет такой же, как и в городском транспорте. Для работы на линии будет закуплено 22 современных низкопольных трамвая.

Трамвай «Славянка» строится в рамках государственно-частного партнерства. Город предоставил земельные участки и необходимую инфраструктуру. Концессионер «Балтнедвижсервис» создает трамвайную сеть на собственные и привлеченные средства.

