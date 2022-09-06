    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 10

    4 м/с, зап

    765мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.9eur60.14
    Василеостровские задержанияКакой будет единая квитанцияПамяти КазаченкаОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Смольный может досрочно выкупить частный концессионный трамвай «Чижик»

    811
    1 комментарий

    Комитет по транспорту Санкт-Петербурга рассматривает вопрос досрочного выкупа частной трамвайной сети «Чижик» в Красногвардейском районе до истечения концессионного соглашения. Сейчас город доплачивает инвестору ежегодно за недобранный пассажиропоток.

    Вопрос о досрочном выкупе председателю комтранса Валентину Енокаеву задали 6 сентября в ходе так называемых нулевых чтений бюджета, сообщает корреспондент «Фонтанки». По словам чиновника, комтранс и комитет по инвестициям изыскивают возможность, исходя из условий договора. «Рассматриваем, — подчеркнул Енокаев. — Мы хотим».

    Слухи о том, что Смольный может попытаться получить «Чижик» досрочно, появились еще в прошлом году. Напомним, концессионное соглашение между городом и ТКК было заключено в 2016 году, сама сеть введена целиком осенью 2019 года. По условиям соглашения, компания, построившая сеть, должна эксплуатировать ее в течение 27 лет.

    Пассажиропоток, согласно расчетам, должен составлять 33,2 млн человек в год, отсюда и предполагаемый минимальный гарантированный доход предприятия. Если он оказывается ниже из-за того, что пассажиропоток падает ниже контрольных цифр, бюджет выплачивает ТКК субсидию. На практике, она составляет порядка 2 млрд рублей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close