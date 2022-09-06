Смольный может досрочно выкупить частный концессионный трамвай «Чижик»

Вопрос о досрочном выкупе председателю комтранса Валентину Енокаеву задали 6 сентября в ходе так называемых нулевых чтений бюджета, сообщает корреспондент «Фонтанки». По словам чиновника, комтранс и комитет по инвестициям изыскивают возможность, исходя из условий договора. «Рассматриваем, — подчеркнул Енокаев. — Мы хотим».

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга рассматривает вопрос досрочного выкупа частной трамвайной сети «Чижик» в Красногвардейском районе до истечения концессионного соглашения. Сейчас город доплачивает инвестору ежегодно за недобранный пассажиропоток.

Слухи о том, что Смольный может попытаться получить «Чижик» досрочно, появились еще в прошлом году. Напомним, концессионное соглашение между городом и ТКК было заключено в 2016 году, сама сеть введена целиком осенью 2019 года. По условиям соглашения, компания, построившая сеть, должна эксплуатировать ее в течение 27 лет.

Пассажиропоток, согласно расчетам, должен составлять 33,2 млн человек в год, отсюда и предполагаемый минимальный гарантированный доход предприятия. Если он оказывается ниже из-за того, что пассажиропоток падает ниже контрольных цифр, бюджет выплачивает ТКК субсидию. На практике, она составляет порядка 2 млрд рублей.