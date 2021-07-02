автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Перетягивание рельсов на Гранитной публично завершилось в конце июня. Еще за три месяца до этого казалось, что оператор частной трамвайной сети «Чижик» — Транспортная концессионная компания (ТКК) — в шаге от того, чтобы завладеть этим участком: комитет по инвестициям писал, что условия допсоглашения принципиально согласованы, они предусматривают передачу компании имущественных прав на всю инфраструктуру, а зеленые трамваи Stadler поедут до станции «Малая Охта» уже весной. Более того, «Чижика» даже видели на Гранитной улице, где он проходил обкатку.

Но весна прошла, и городские власти развернулись на кольце с такой скоростью, что никакому трамваю не снилось: вице-губернатор Максим Соколов принял решение отдать рельсы Горэлектротрансу. Сама по себе эта формулировка не закрывает для концессионера Гранитную улицу наглухо. С тех пор, как в Петербурге появился «Чижик», словарь транспортников обогатился формулировкой «совместное использование инфраструктуры». Речь идет о том, что кто-то из операторов — частная ТКК или городской Горэлектротранс — запускает чужие трамваи на свои рельсы для того, чтобы сшить две изолированные сети. Успешный пример пока один: 10-й городской маршрут, который раньше доезжал по Ириновскому проспекту лишь до Бокситогорской, с прошлого года преодолел этот круг из соли и теперь везет пассажиров до Передовиков, к истоку 63-го концессионного маршрута. Следующий регулярный запрос местных — продлить 10-ку до Ржевки (чтобы не пересаживаться сначала на 63-й «Чижик», а потом — на 64-й), но это несравнимые по масштабу задачи: до Передовиков Горэлектротранс дотягивается за счет всего 700 метров путей, а в случае со Ржевкой ТКК придется делиться Ириновским проспектом и Рябовским шоссе. Тем не менее этот пункт был включен в проект допсоглашения к концессии, как и участок путей по Гранитной улице — от «Ладожской», куда приезжают «Чижики», до станции «Малая Охта», то есть до Новочеркасского проспекта.

Ни один из них не реализован. В комитете по инвестициям на уточняющий вопрос «Фонтанки» ответили: «Реализация проекта «Чижик» будет продолжена в прежних параметрах». Что такое «прежние параметры», не совсем ясно. В концессионном соглашении Ириновский и Гранитная прописаны как участки возможного совместного использования, но соответствующий порядок не определен детально. В комитете по транспорту не смогли ответить, какой именно городской трамвай и в каком режиме будет ездить по рельсам Гранитной улицы, Центр транспортного планирования все еще считает варианты. В целом по Новочеркасскому проспекту Гранитную пересекают различные маршруты — 65, 10, 39, 23, но на кольце «Новой Охты» разворачивается только 7-й. Если предположить, что именно его и продлят до «Ладожской», то пассажиры смогут от этой станции метро и, соответственно, от вокзала выбраться на левый берег, спуститься по пр. Обуховской Обороны, вернуться по Володарскому мосту в правобережную часть района и доехать через станцию «Улица Дыбенко» до пр. Солидарности.

Сам по себе такой бонус для прибывающих на «Ладожскую» сомнителен: доехать до окрестностей «Улицы Дыбенко» и «Проспекта Большевиков» можно куда быстрее и без встречи с зареченскими. Другое дело, что очень скоро так и так придется идти на Гранитную: в 2022 году «Ладожская» должна уйти на почти годовой ремонт. Чиновники понимают, что такое закрыть для жителей района станцию с 60-тысячным суточным пассажиропотоком — они даже сдвинули сроки, чтобы развести этот «праздник» с проведением так называемой транспортной реформы. Но вариантов нет: какая-то доля пассажиров «Чижика», в частности 8-го маршрута, возможно, и переориентируется на «Проспект Большевиков», но большая часть, которая каждый день выезжала из района через «Ладожскую» и возвращалась через нее же, поедет до «Новочеркасской». Вопрос — на чем? В комитете по транспорту «Фонтанке» подтвердили: вопрос совместного использования путей на Гранитной улице и части Новочеркасского проспекта до одноименной станции метро не рассматривается. Это значит, что «Чижик» останется «эндемиком» собственной частной сети. Те его клиенты, которые не пересядут на автобусы, так и будут приезжать к закрытой «Ладожской» и дальше пересаживаться на городской трамвай до «Новочеркасской». Один из вариантов — челнок между станциями. Учитывая, что вывозить придется также пассажиров поездов, которые приезжают на Ладожский вокзал, чиновники, по данным «Фонтанки», обсуждают либо бесплатный проезд на шаттле, либо введение единого разового проездного билета на этот челночный трамвай и на вход в метро. Одновременно идут переговоры с РЖД, чтобы переориентировать часть железнодорожного движения на новые станции — в частности на «Волковскую».

Эксперты, опрошенные «Фонтанкой», говорят, что с точки зрения пассажира самый целесообразный подход — это продление маршрутов «Чижика» по Гранитной улице до «Новочеркасской», где сейчас оборачивается 39-й трамвай, и их совместное бесшовное обслуживание вагонами ТКК и ГЭТ. Это позволяет избежать пересадки, соблюсти интервал и не обрушить пассажиропоток «Чижика» — напомним, все, что оператор этой сети не добирает с пассажиров до минимального гарантированнного дохода, доплачивает бюджет Такой вариант, однако, спотыкается о необходимость учитывать взаимные обязательства. На каждый вагон, по сути, надо будет ставить отдельный электросчетчик, чтобы компенсировать балансодержателю его расход энергии. На трамваи ГЭТ, если их запускать на территорию «Чижика», придется устанавливать еще и блоки управления движением, которые могут обмениваться информацией с диспетчерским центром ТКК и, к примеру, обеспечивать автоматический перевод стрелок. Расходы на ремонт и содержание сети тоже придется распределять в пропорциональных долях, что, с учетом бюджетных правил, трудно представить.

Насколько можно судить, заниматься этим всем город сейчас не готов и может предложить лишь пересадку. Где разместится платформа для нее — пока не ясно: восточнее Уткина переулка начинается сеть ТКК, так что сторонам все равно придется договариваться, если город не хочет, чтобы обозленные жители района еще и топали метров 200 от конечной остановки «Чижика» до начальной остановки городского трамвая. Источники «Фонтанки» вспоминают, что Горэлектротранс при прежнем руководстве отказывался принимать на баланс рельсы на Гранитной, чтобы затем передавать их ТКК. Нынешнее решение выглядит вынужденным в свете перспектив «Ладожской», но одновременно симптоматичным: городское предприятие берет себе часть сети с гарантированно высоким пассажиропотоком. В комитете по транспорту «Фонтанке» подтвердили общее направление: использовать концессионную модель там, где речь идет о новых районах, не обеспеченных инфраструктурой (та же линия Купчино — Шушары — Славянка). Там, где уже лежат рельсы или висят провода ГЭТ, будет ездить ГЭТ. По сути, это означает, что кальки с «Чижика» ждать не стоит: напомним, в том случае партнера привлекли фактически к модернизации сети, причем с высокой загруженностью. Сейчас в программе Горэлектротранса на ближайшие годы — модернизация инфраструктуры собственными силами, хотя подана заявка и на 16,5 млрд рублей в виде инфраструктурного кредита от федерального центра.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру» Справка Проект «Чижик» был реализован к 1 сентября 2019 года, именно с этой даты в Красногвардейском районе начали функционировать все четыре маршрута частного перевозчика, они стартуют от Ладожского вокзала. Маршрут № 8 идет до Хасанской улицы, № 64 — до ж/д станции Ржевка, № 63 — до улицы Передовиков, № 59 — до нового трамвайного депо на улице Потапова. Их обслуживают порядка 20 современных трамваев компании Stadler. Концессионное соглашение с ТКК на 30 лет было подписано в мае 2016 года. Компания принадлежала на тот момент УК «Лидер», Группе ЛСР и МК-20°СХ. Последняя передала впоследствии свои 10% в пользу ЛСР.