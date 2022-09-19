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    Госэкспертиза одобрила проект концессионного трамвая «Купчино — Шушары — Славянка»

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    Проектная документация по трамвайной линии «Славянка» получила положительное заключение петербургского Центра государственной экспертизы. Ее уже предлагают продлить.

    Как сообщает 19 сентября пресс-служба Смольного, эксперты проверили «все технические и технологические решения: от искусственных сооружений до автоматизированных систем управления и энергоэффективности будущей трамвайной линии».

    Предполагается, что протяженность линии составит не менее 21 км, на ней будет 24 остановки. Здесь запустят 22 трамвая, каждый длиной до 30 метров и вместимостью 220 мест. Уже сейчас идут подготовительные работы на стройплощадке, возводится стройгородок.

    Само концессионное соглашение между Смольным и ООО «БалтНедвижСервис» по строительству трамвайной линии подписали в 2019 году, оно рассчитано на 30 лет. При этом на прошлой неделе концессионер сообщил, что направил в Смольный инициативу по продлению маршрута — от Шушар до аэропорта Пулково. Подробнее об этом — читайте на «Фонтанке».

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