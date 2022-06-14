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    Срок строительства Большого Смоленского моста в Петербурге сдвинулся на два года

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    3 комментария

    Большой Смоленский мост через Неву в Петербурге должны построить до конца 2030 года. Об этом в интервью РИА Новости 14 июня рассказал губернатор города Александр Беглов.

    «Объект дорогостоящий. В прошлом году появился вариант его постройки с привлечением дополнительного финансирования. Сейчас по заказу частного инвестора «СЭТЛ ГРУПП» ведется проектирование. Срок завершения — март 2023 года. В соответствии с госпрограммой строительство запланировано на 2025–2030 годы», — приводит агентство слова градоначальника.

    В 2021 году планировалось, что переправу должны возвести к 2028 году. Строительство этого моста обсуждалось еще в 60-х годах, позднее, в 2000-х, градостроители вернулись к этому вопросу. Реализация проекта потребует сноса нескольких исторических зданий. ГАТИ согласовала проект в конце прошлого года.

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    Комментарии (3)

    asvea
    Метро постройте на ЮЗ сначало
    Задолбали
    udrionik
    Вот, начинаются опять переносы (
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    может сначала мост а потом человейники? или так неинтересно?
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