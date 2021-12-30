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Большой Смоленский мост в Петербурге начнут строить на январских праздниках

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Государственная административно-техническая инспекция согласовала проект строительства Большого Смоленского моста через Неву. Как сообщили в пресс-службе ведомства 30 декабря, к возведению переправы приступят уже в конце недели.

«Основные работы будут проходить на проезжей части, поэтому принято решение для минимизации нагрузки на транспортное движение провести их в новогодние праздники», — говорится в сообщении инспекции.

Движение будет ограничено с 3 января по 11 января по Дальневосточному проспекту от Зольной улицы до Воркутинской улицы и улице Коллонтай от Дальневосточного проспекта до Нерчинской улицы. ГАТИ уже выдала ордер на проектно-изыскательные работы в этом месте. Заказчиком выступает ООО «БКН-Проект».

Проект Большого Смоленского моста в створе улицы Коллонтай обсуждали еще в 2000-х годах. К нему вернулись, в частности, благодаря переезду «Газпрома» в Петербург, компания дала финансовую возможность для строительства. Мост проектирует застройщик Setl Group. Планируется, что переправу возведут до 2028 года, а из-за ее строительства могут снести несколько домов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

McGillavry
До 2028 года? Что так долго?
monch
Я дожил до этого - Господи спасибо!!!
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