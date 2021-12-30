Большой Смоленский мост в Петербурге начнут строить на январских праздниках

Государственная административно-техническая инспекция согласовала проект строительства Большого Смоленского моста через Неву. Как сообщили в пресс-службе ведомства 30 декабря, к возведению переправы приступят уже в конце недели.

«Основные работы будут проходить на проезжей части, поэтому принято решение для минимизации нагрузки на транспортное движение провести их в новогодние праздники», — говорится в сообщении инспекции.

Движение будет ограничено с 3 января по 11 января по Дальневосточному проспекту от Зольной улицы до Воркутинской улицы и улице Коллонтай от Дальневосточного проспекта до Нерчинской улицы. ГАТИ уже выдала ордер на проектно-изыскательные работы в этом месте. Заказчиком выступает ООО «БКН-Проект».