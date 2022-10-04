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    Смольный ждет снижения доходов бюджета в 2023 году. Бизнес заплатит меньше налогов на прибыль

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    Власти Петербурга ожидают снижения доходов городского бюджета в 2023 году. Об этом сообщила в ходе заседания правительства города 4 октября глава комитета финансов Светлана Енилина.

    Всего Смольный рассчитывает получить 1,057 трлн рублей, из которых 1,018 трлн — собственные доходы. Для сравнения: в 2022 году (с учетом корректировки) бюджет получит 1,075 трлн, в том числе 1,037 трлн собственных доходов. Таким образом, поступления снизятся примерно на 2%.

    Сильнее всего упадут, по сравнению с 2022 годом, поступления от налога на прибыль организаций — на 11,6%, до 372 млрд рублей. «Такое снижение не может быть полностью скомпенсировано ростом по остальным налогам», — отметила Енилина.

    По ее словам, на налог на прибыль в 2022 году сильно влияют платежи за 2021 год. Бюджет получил в этом году сверхдоходы. «Но в 2022-м таких больших поступлений не ожидаем», — отметила глава комфина. По первому полугодию власти видят, что у некоторых организаций снижаются финансовые результаты. Также не будет поступлений от компаний с иностранным участием, которые находятся в простое или остановили деятельность. «В текущем году мы от них получили налог на прибыль в размере 2,2 млрд рублей», — добавила Светлана Енилина.

    Также есть риски в связи с отменой института консолидированных групп налогоплательщиков, к которым относится, к примеру, «Газпром». Ранее Александр Беглов сообщал, что из-за нового способа распределения налога на прибыль организаций, предложенного Минфином, город может потерять 220 млрд рублей налогов.

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