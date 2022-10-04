Беглов: Петербург может потерять 220 млрд рублей из-за зачисления в федеральный бюджет части налогов Газпрома

Губернатор Петербурга Александр Беглов оценил потери бюджета города из-за нового способа распределения налога на прибыль организаций.
«Можем потерять 220 млрд рублей. Мы не можем себе это позволить», — сказал он на заседании городского правительства 4 октября.
Речь о бывших участниках консолидированных групп налогоплательщиков (КГН), к которым относится, к примеру, крупнейший налогоплательщик Петербурга Газпром. Ранее Министерство финансов предложило с 1 января 2023 года часть налога зачислять в региональный бюджет напрямую, вторую часть — консолидировать на уровне Федерального казначейства и распределять между регионами по нормативам, которые будут утверждены законом о федеральном бюджете.
По словам Александра Беглова, 3 октября на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2023 год он предложил доработать проект, чтобы не снижать доходы города.
«Газпром платит соответствующие налоги, не маленькие, но и город работает над тем, чтобы создать инфраструктуру для Газпрома», — сказал глава города на заседании правительства.
Ранее сообщалось, что в 2022 году «крупнейший налогоплательщик» принес бюджету Петербурга 158 млрд рублей.