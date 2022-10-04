Беглов: Петербург может потерять 220 млрд рублей из-за зачисления в федеральный бюджет части налогов Газпрома

Губернатор Петербурга Александр Беглов оценил потери бюджета города из-за нового способа распределения налога на прибыль организаций.



«Можем потерять 220 млрд рублей. Мы не можем себе это позволить», — сказал он на заседании городского правительства 4 октября.



Речь о бывших участниках консолидированных групп налогоплательщиков (КГН), к которым относится, к примеру, крупнейший налогоплательщик Петербурга Газпром. Ранее Министерство финансов предложило с 1 января 2023 года часть налога зачислять в региональный бюджет напрямую, вторую часть — консолидировать на уровне Федерального казначейства и распределять между регионами по нормативам, которые будут утверждены законом о федеральном бюджете.

