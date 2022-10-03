«Доходы могут снизиться». Беглов предложил не лишать Петербург газовых денег

Губернатор Александр Беглов попросил Совет Федерации не лишать Петербург налоговых доходов. Как сообщает пресс-служба Смольного, 3 октября глава города выступил с предложением на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2023 год.
Речь идет о новом способе распределения налога на прибыль организаций — бывших участников консолидированных групп налогоплательщиков (КГН).
Ранее Министерство финансов предложило с 1 января 2023 года часть налога зачислять в региональный бюджет напрямую, вторую часть — консолидировать на уровне Федерального казначейства и распределять между регионами по нормативам, которые будут утверждены законом о федеральном бюджете.
По словам главы города, предложение требует доработки. «В результате такого подхода доходы бюджета Санкт-Петербурга от бывших участников КГН могут снизиться в следующем году. И это на фоне необходимости решения ряда застаревших проблем и реакции на новые вызовы времени, роста обязательств, возникающих в результате федеральных решений, недостаточного финансирования ряда существующих федеральных полномочий, которое зачастую приходится компенсировать за счет городской казны», — сказал Александр Беглов.
Ранее о возможном изменении пропорции налоговых отчислений от КГН заявил финансовый вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников. Сейчас в одну из таких групп входит «Газпром», чьи налоги во многом обеспечили доходы города выше триллиона рублей по итогам 2022-го.