«Доходы могут снизиться». Беглов предложил не лишать Петербург газовых денег

Губернатор Александр Беглов попросил Совет Федерации не лишать Петербург налоговых доходов. Как сообщает пресс-служба Смольного, 3 октября глава города выступил с предложением на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2023 год.



Речь идет о новом способе распределения налога на прибыль организаций — бывших участников консолидированных групп налогоплательщиков (КГН).



Ранее Министерство финансов предложило с 1 января 2023 года часть налога зачислять в региональный бюджет напрямую, вторую часть — консолидировать на уровне Федерального казначейства и распределять между регионами по нормативам, которые будут утверждены законом о федеральном бюджете.

