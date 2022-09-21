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    Доходы Петербурга в 2023 году могут сократиться. Смольный видит риски ухода газовых денег

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    Финансовый блок петербургского правительства ожидает, что с 1 января 2023 года могут измениться пропорции налоговых отчислений в регионы со стороны консолидированных групп налогоплательщиков (КГН). Сейчас в одну из таких групп входит «Газпром», чьи налоги во многом обеспечили доходы города выше триллиона рублей по итогам 2022-го.

    О том, что принцип распределения налогов может измениться, рассказал журналистам 21 сентября вице-губернатор Алексей Корабельников. По его словам, споры по этому поводу идут на федеральном уровне, и Смольный видит эти риски, но сейчас в проект бюджета-2023 заложен консервативный сценарий, согласно которому поступления от КГН изменятся не сильно. Напомним, пока доходы планируются в размере 1,057 трлн рублей (в 2022-м — 1,074 трлн).

    Название «Газпром» Корабельников не произносил, однако не секрет, что именно поступления от крупнейшего налогоплательщика позволили бюджету досрочно выполнить план по доходам в 2022 году и в итоге перевалить через планку в триллион.

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