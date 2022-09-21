Доходы Петербурга в 2023 году могут сократиться. Смольный видит риски ухода газовых денег

Финансовый блок петербургского правительства ожидает, что с 1 января 2023 года могут измениться пропорции налоговых отчислений в регионы со стороны консолидированных групп налогоплательщиков (КГН). Сейчас в одну из таких групп входит «Газпром», чьи налоги во многом обеспечили доходы города выше триллиона рублей по итогам 2022-го.



О том, что принцип распределения налогов может измениться, рассказал журналистам 21 сентября вице-губернатор Алексей Корабельников. По его словам, споры по этому поводу идут на федеральном уровне, и Смольный видит эти риски, но сейчас в проект бюджета-2023 заложен консервативный сценарий, согласно которому поступления от КГН изменятся не сильно. Напомним, пока доходы планируются в размере 1,057 трлн рублей (в 2022-м — 1,074 трлн).