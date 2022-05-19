Смольный набил «подушку безопасности». Откуда у Петербурга рекордные доходы на фоне санкционного кризиса?

Сверхприбыли от экспорта нефти и газа и снятие ковидных ограничений позволили бюджету Петербурга обойтись без секвестра. Надолго ли хватит кубышки, чиновники предсказать пока не берутся.



Фото: Александр Петросян/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





О «значимом росте» доходов бюджета Петербурга рассказал в своем телеграм-канале финансовый вице-губернатор Алексей Корабельников 18 мая. По его словам, за 4 месяца 2022 года в городской бюджет поступило 438 млрд рублей. «На 1 мая бюджет по доходам исполнен почти на половину, рост — 168% к аналогичному периоду прошлого года», — сообщил он.



Откуда скачок

По данным сайта комфина, по итогам первого квартала бюджет по доходам был исполнен на 28,7% (255,7 млрд рублей). Таким образом, только за апрель 2022 года город получил более двух третей квартальных поступлений. Это довольно неплохо в условиях «беспрецедентного санкционного давления», о котором не устают повторять федеральные и городские власти. Впрочем, простой знаковых предприятий и турбулентность ценообразования видна невооруженным глазом.



По словам Алексея Корабельникова, основной рост обеспечили налоговые платежи. «Так, по налогу на прибыль организаций поступило 228 млрд рублей — в три раза больше, чем в прошлом году. В значительной степени это обусловлено платежами компаний нефтегазового сектора», — отметил он.



Только за первый квартал поступления от налога на прибыль в бюджет города составили 112,4 млрд рублей. То есть в апреле налогоплательщики принесли городу столько же, сколько за целый квартал. Судя по сайту комфина, за весь год город рассчитывал получить по этой статье 282 млрд рублей. То есть до выполнения плана осталось «всего» 54 млрд рублей.

По просьбе «Фонтанки», комитет по финансам приоткрыл источник происхождения апрельских «сверхдоходов». Основную часть поступлений по налогу на прибыль организаций в апреле обеспечили консолидированные группы налогоплательщиков нефтегазового сектора, пояснили в ведомстве. Но высокие темпы роста сложились также и по поступлениям налога от КГН несырьевых отраслей (в 4,7 раза), а также от организаций основного круга плательщиков (в 1,3 раза).



На вопрос, насколько заметной была роль перерегистрации в Петербурге ПАО «Газпром», в ведомстве на момент публикации не ответили. Но, поскольку переезд случился летом 2021 года, очевидно, что в результатах первых четырех месяцев прошлого года поступления от газового гиганта не учитывались. Ранее комфин оценивал дополнительные доходы от переезда в 40 млрд рублей, отмечая, что основная «прибавка» произойдет именно за счет налога на прибыль.



Собеседники «Фонтанки» в финансовом блоке также указывают на другой источник апрельских «сверхдоходов». Нефтегазовый сектор неплохо заработал на экспорте за счет роста цен на энергоносители и обвала рубля, который пришелся на март.



То же происходит на федеральном уровне: в апреле 2022 года бюджет РФ получил 1,8 трлн рублей нефтегазовых доходов, что на 50% больше, чем в марте, и на 85% — чем в феврале. За один месяц бюджетом было получено столько же нефтегазовых доходов, сколько за целый первый квартал в 2021 году.

Но ростом доходов, а значит и налоговых отчислений могли похвастаться не только гиганты, но и малый бизнес, наконец освободившийся от ковидных ограничений. В январе-апреле 2022 года в бюджет Петербурге поступило 28,5 млрд рублей от бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения, из них в апреле больше половины этой суммы — 16,7 млрд рублей.

В апреле текущего года поступления оказались на 21% больше, чем в апреле, если считать за первые четыре месяца — рост на 24%.



Куда потратить



Траты Петербурга, по сравнению с доходами, растут куда более скромными темпами. Так, по данным комфина, расходы бюджета за январь-апрель 2022 года составили 226,6 млрд рублей. Это всего на 6% больше, чем в аналогичном периоде 2021 год.



Но и тут в апреле произошел скачок. В первом квартале годовой план по расходам был выполнен на 15% (151 млрд рублей), а по итогам 4 месяцев — уже на 23,2%. Но ряд расходов могут осуществляться неравномерно, так как носят заявительный характер. «Например, выплаты родителям в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, семьям в виде семейного капитала и другие», — пояснили в ведомстве.



В целом же траты идут по плану. В январе-апреле основными статьями расходов являлись: образование (25,6% от общей суммы расходов), социальная политика (22,2%), национальная экономика (19,8%), здравоохранение (13,8%), жилищно-коммунальное хозяйство (7,4%).



Рисков неисполнения бюджета из-за заметного превышения поступлений над тратами в финансовом блоке не видят и предлагают относиться к сверхдоходам как к запасу на «черный день». «Допдоходы позволили нам сформировать «подушку безопасности», избежать секвестра городского бюджета. Вместе с тем, риск снижения поступлений во 2–4 кварталах сохраняется. Держим руку на пульсе», — написал в своем телеграм-канале Алексей Корабельников.

Ранее Смольный оценил ущерб от антироссийских санкций для городской экономики в 30 млрд рублей. И них 12 млрд рублей — это выпадающие доходы от налоговой и неналоговой поддержки бизнеса, 11 млрд рублей — прямые траты на социальную поддержку населения и льготные кредиты для предпринимателей. https://www.fontanka.ru/2022/04/29/71297375/ Помощь еще на 7 млрд рублей окажет городу федеральный бюджет.

Собеседники «Фонтанки» в финансовом блоке не исключают, что дисбаланс доходов и расходов потребуют осенней корректировки бюджета. Но пока прогноз оптимистичный.

«На сегодняшний день, с учетом фактических поступлений за четыре месяца, нет оснований полагать, что бюджет по доходам на 2022 год придется сокращать», — подчеркнули в комитете по финансам.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

