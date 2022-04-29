Санкции по цене 30 млрд. Какую помощь окажут власти жителям и бизнесу Петербурга

Губернатор Александр Беглов оценил расходы на поддержку экономики Петербурга в 30 млрд рублей. «Фонтанка» выяснила, как потратят эти деньги.



Фото: Александр Петросян/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Цену противостояния «санкционному давлению» глава Северной столицы назвал на встрече с промышленниками еще на прошлой неделе. «Первые меры поддержки экономики уже приняты на федеральном и городском уровнях. В Петербурге они оцениваются примерно в 30 млрд рублей», - цитировала выступление Александра Беглова пресс-служба Смольного.

По просьбе «Фонтанки» в аппарате вице-губернатора Алексея Корабельникова объяснили, на что пойдут эти деньги.

Откуда



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Примерно пятая часть заявленной суммы — 6,5 млрд рублей – это поддержка федеральных властей в виде прямых расходов или выпадающих доходов федерального бюджета. В почти 3 млрд рублей обойдется обнуление ставок НДС для организаций гостинично-туристической сферы и обнуление налога на прибыль для аккредитованных в Минцифры ИТ-компаний. Около 3,5 млрд рублей – софинансирование из федерального бюджета мер социальной поддержки для жителей Петербурга, рассказали в аппарате финансового вице-губернатора.



Непосредственно бюджету Петербурга преодоление западных санкций обойдется в 23 млрд рублей. Федеральные меры налоговой поддержки лишат городской бюджет примерно четверти этой суммы – 6,4 млрд рублей. Из них 4 млрд рублей — это потери от нулевой ставки по налогу на прибыль для аккредитованных ИТ-компаний.

Региональные меры налоговой и неналоговой поддержки оцениваются в объеме 5,6 млрд руб.

Из них наиболее крупные – снижение ставок по УСН для обрабатывающих производств, а также сохранение ставки по налогу на имущество, исчисляемого от кадастровой стоимости, на уровне 2021 года. В целом эти две меры оцениваются в объеме около 3 млрд руб.

Прямые траты бюджета составляют более 11 млрд рублей. Львиная доля этой суммы - 7 млрд рублей – пойдет на оказание поддержки различных категорий граждан. Бизнесу достанется 3 млрд рублей — но в виде льготных займов.

На что



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Десятая часть суммы, 3 млрд рублей, - это вклад в пресловутое импортозамещение. Деньги дадут бизнесу в виде упомянутых выше льготных кредитов. Так, на 2 млрд рублей докапитализировали городской «Фонд развития промышленности» и на 1 млрд рублей «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса». В рамках новых программ промышленники могут брать деньги для оплаты подключения к сетям, а системообразующие предприятия и их поставщики — на оплату комплектующих. На беззалоговые займы могут претендовать обрабатывающие производства из числа малого бизнеса. В фонды уже поступают заявки. Пока бизнес запросил займы на 890 млн рублей.



Основными получателями налоговых льгот станут ИТ-компании, представители туристического бизнеса и промышленники. Размер выпадающих доходов городского бюджета от их поддержки в Смольном оценили в 9 млрд рублей. «Так, для IT-сферы утвержденные меры оцениваются в размере почти 5 млрд рублей, для гостинично-туристической отрасли – более 3 млрд рублей, промышленности – не менее 1 млрд рублей», - пояснили в аппарате вице-губернатора Алексея Корабельникова.

Айтишники, которым федеральные власти обнулили налог на прибыль, не внесут в бюджет Петербурга региональную часть. Кроме того, городские власти снизили ставки для IT-компаний, применяющих упрощенную систему налогообложения – до 1% от «доходов», либо 5% для тех, кто работает по схеме «доходы минус расходы».

Аналогичную льготу по «упрощенке» получили промышленники. Также власти Петербурга утвердили новые правила предоставления инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль, благодаря которому предприятия смогут вернуть 100% средств, потраченных на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.



Налоговые льготы для туризма были утверждены Законодательным собранием 28 апреля сразу в трех чтениях. В соответствие с ними, освобождение от уплаты имущественного и земельного налогов на 2022 год получили гостиницы, санатории конгрессно-выставочные предприятия, а также собственники помещений и земельных участков, которые предоставляются в аренду для таких организаций. Ставки для для турфирм, гостиниц, санаториев и конгрессно-выставочных предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения, снизили до 3% от доходов или до 5% по схеме «доходы минус расходы».

На освобождение от земельного налога и налога на имущество на 2022 год также могут рассчитывать операторы морских терминалов по обслуживанию круизных и паромных судов. На пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения – организации, которые занимаются научными исследованиями и разработками.

На днях губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства об отсрочках по региональным налогам для субъектов малого и среднего бизнеса из ряда отраслей. В результате срок уплаты авансовых платежей по транспортному, земельному налогу и налогу на имущество организаций продлевается за 1 квартал 2022 года - на 6 месяцев, за 2 квартал 2022 года - на 4 месяца. После окончания отсрочки будет действовать рассрочка ещё на 6 месяцев. По оценке Смольного, льготами смогут воспользоваться около 5,5 тыс. компаний, а общая сумма «беспроцентного кредита» составит около 516 млн рублей.



Еще примерно треть суммы - 10,5 млрд рублей - это социальная поддержка граждан, что в экономических терминах можно трактовать как инвестицию в сохранение уровня потребления (7 млрд рублей на эти цели потратит город и еще 3,5 добавит федеральный бюджет).

В частности, дополнительные расходы в связи с повышением величины прожиточного минимума в Петербурге составят порядка 4 млрд рублей. Ранее сообщалось, что власти Петербурга проиндексируют социальные выплаты до 8,4% (с начала года на 4%). Это потребует выделения из бюджета дополнительных 432 млн рублей.

На выплаты нуждающимся семьям с детьми от 8 до 17 лет, по решению президента России, выделено около 3,7 млрд рублей (ранее власти города сообщали, что непосредственно из бюджета Петербурга будет выделено 2 млрд рублей - прим.ред.). Приём заявлений начнется 1 мая. Выплаты, которые рассчитываются из прожиточного минимума в зависимости от дохода семьи, смогут получить родители более 32 тысяч юных петербуржцев, отмечали в Смольном.

Кроме того, губернатор Петербурга Александр Беглов принял решение о единовременной денежной выплате инвалидам, участникам и ветеранам ВОВ к 9 мая. На эти цели из резервного фонда правительства Петербурга выделено 1,1 млрд рублей.



Затраты на мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда, оцениваются в 1,4 млрд рублей, отметили в аппарате Алексея Корабельникова. Ранее сообщалось, что на этим цели из федерального бюджета выделен 1 млрд рублей. https://www.fontanka.ru/2022/04/18/71266139/ На них планируют организовать «общественные работы для ищущих работу и безработных граждан», а работники промышленных предприятий смогут устроиться на временные работы и пройти переобучение.

Пока западные санкции обходятся Петербургу дешевле чем пандемия COVID-19. Напомним, в 2020 году Резервный фонд, откуда финансировались коронавирусные нужды, разросся до 33,7 млрд рублей.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

