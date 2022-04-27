Петербургский бизнес запросил почти миллиард поддержки в виде льготных кредитов

В Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса обратились 58 обрабатывающих производств за кредитами на общую сумму 290 млн рублей. Кроме этого, еще 97 организаций подали заявки на сумму 393,6 млн рублей по программе займов под залог. Для поддержки и возобновления деятельности льготные займы попросили 62 организации, общая сумма заявок составляет 56,4 млн рублей.



На предварительном рассмотрении Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга сейчас находится 4 заявки на общую сумму 150 млн рублей (по 3 новым программам, утвержденным в рамках антикризисной поддержки). Всего с начала 2022 года было выдано займов на сумму 297 млн рублей.

