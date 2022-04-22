Наш ответ простой. Как живут работники петербургских компаний, остановивших бизнес после начала спецоперации

Из-за ухода иностранных компаний и проблем с поставками в Петербурге без работы рискуют остаться два десятка тысяч человек. Выделенной господдержки, если разделить на всех, хватит на месяц.



Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться





«Фонтанка» поговорила с работниками предприятий, которые остановили работу или перешли в режим частичной занятости после начала спецоперации на Украине. Хотя официальный режим простоя предполагает сохранение двух третей оклада, реальные потери дохода оказываются выше — причем даже у тех, кто продолжает ходить на работу. Временную занятость и переобучение пока предлагают только промышленникам, всех остальных ждут на общественные работы и консультацию психолога.

Если судить по формальным критериям, пока ситуация на рынке труда Северной столицы выглядит стабильной. По данным на 14 апреля 2022 года, на учете в Службе занятости состоит менее 17 тысяч человек. Это около 1% от общей численности рабочей силы, согласно данным Петростата.



Но, как показал опрос «Фонтанки», почти треть жителей Северной столицы потеряли в доходе за последние два месяца. Так, у 12% заработок снизился на 10–20% из-за того, что сократились премии и надбавки. 4% сообщили, что их предприятие находится в простое, из-за чего стали получать меньше на треть, а то и больше. 9% также рассказали, что потеряли больше трети дохода, хотя при этом продолжают ходить на работу. 7% респондентов признались, что их просто сократили или уволили. Впрочем, подавляющее большинство (61%) продолжают получать столько же, сколько раньше. А 7% заявили, что санкционный кризис и вовсе открыл для них окно возможностей и они стали зарабатывать больше. Всего в опросе приняли участие 9 800 человек.

С каждым днем все больше иностранных компаний заявляют о намерении уйти из России. А те, кто ранее анонсировал такие планы, начинают закрывать магазины и офисы. Комитет по труду и занятости Петербурга по просьбе «Фонтанки» сделал оценку масштабов безработицы для Северной столицы. Под риском высвобождения находятся 18 215 работников, сообщили в ведомстве со ссылкой на данные Службы занятости.



Цифра оказалась в 10 раз меньше, чем в столице. В начале этой недели мэр Москвы Сергей Собянин оценил масштабы грядущей безработицы из-за ухода иностранных компаний в 200 тыс. человек.

Не исключено, что Москва в своих оценках руководствовалась другой методикой, сообщили в комитете по труду. Петербургская цифра включает тех, кто уже сменил режим занятости. По информации ведомства, в простое на 22 апреля находятся 16 725 работников на 76 предприятиях. Также в общую цифру потенциальных безработных включены те, кто работает в режиме неполной занятости. «Мы в своих оценках опираемся на официальные данные, которые нам подают компании, и на мониторинг, проводимый группами оперативного реагирования в районах», — уточнили в пресс-службе.

«Фонтанка» попросила читателей, чей режим занятости или доход заметно изменился за последние два месяца, рассказать, как им живется в новых экономических реалиях.

Дмитрий, «Макдоналдс» (ООО СРП):

«На простое мой доход уменьшился в 1,5–2 раза. Работодателем было обещано сохранение 100% заработной платы с сохранением всех премий, что звучит очень щедро и заботливо. Но это не учитывает некоторые обстоятельства.



Получают работники полностью всю сумму, заработанную ими за последние 12 месяцев, поделенную на эти самые месяцы. Если кто-то устроился пару месяцев назад и доход у него был высокий, больничные листы не брал, получать он будет больше остальных. Но если, к примеру, работник недавно уходил на больничный, эта сумма включена не будет, то есть выплата уменьшается пропорционально проведенному на больничном времени.

Я работаю в «Макдоналдсе» с августа 2021 года. Сейчас должность — инструктор, где ставка на 15% выше обычного работника. Но так как повысился я только в марте, берут данные как раз за время, когда я был работником. В итоге вместо привычных 40–45 тысяч рублей мне будут платить 25 тысяч. Может быть, я сужу с позиции обиженного работника, но считаю, что подобная схема расчета выплат неправильна, ибо готов я работать весь месяц, но по вине работодателя такой возможности мне не дают. А такие вещи, как больничный, спрогнозировать и контролировать нельзя. Никаких сроков, когда все вернётся на круги своя, не дают. Но уменьшенные по сравнению с зарплатой выплаты не задерживают.



[О временной работе] коллеги узнавали, и выяснилось, что за считанные дни этих вакансий не стало. Я нашёл подработку самозанятым курьером. Доход выше, чем у инструктора с кучей обязанностей в «Маке», а работа куда менее физически и морально тяжёлая. Можно хотя бы сесть отдохнуть между заездами, и это огромный плюс. Нет ощущения того, что из тебя высосали все силы к концу смены. Правда, это все же не работа по трудовому договору — в любой момент могут уволить, больничный не оплатят, отпуска нет. Поэтому рассматриваю лишь как подработку на такое тяжёлое время».

Владимир (имя изменено. — Прим. ред.), завод «Питерформ» (поставщик Hyundai):

«Наше предприятие в простое с 1 марта. Спустя две недели после начала простоя [руководство] приняло решение уволить по соглашению сторон весь нештат, то есть тех, кто работал через агентство [по аренде персонала] — а это примерно 60% всего персонала. Штат обязали по максимуму отгулять все отпуска и помимо этого взять до пяти дней отпуска в долг. Ежегодный так называемый шатдаун, или по-русски — профилактику длиной в две недели, тоже решено было перенести с июля на апрель. Остальные дни оплачиваются по ставке две трети от оклада. В итоге сумма дохода за март оказывалась почти на треть меньше. Варианты [временного трудоустройства] не предлагают. На данный момент информация, что простой до 30 апреля. Сам [новую работу] пока не ищу, но после праздников [если простой продолжится] усердно начну».



Лариса (имя изменено. — Прим. ред), BEWi RAW Oy:

«Я работаю в представительстве компании BEWi RAW Oy, мы поставляли крупнотоннажную химию (пенополистирол). У нас действительно сократилось все — нет бонусов, дополнительных отпусков и т.п., доход реально упал на 40%. Простой не объявлен, просто до особого распоряжения приостановлены поставки в Россию. Руководство компании рассматривает наиболее щадящие для сотрудников пути закрытия на территории РФ. Но пока нет и неполной занятости — у нас идут отгрузки на Узбекистан, Казахстан, плюс решаются вопросы с закрытием кредитов для российских предприятий и т.п. Так что в офис ходим, ждем решения руководства. Ну и ищем на всякий случай работу».

Александр (имя изменено. — Прим. ред.), «Метровагонмаш»:

«Филиал «Метровагонмаш», который базируется в Петербурге на ОЭРВЗ (Октябрьский электровагоноремонтный завод. — Прим. ред.), высадил сотрудников нескольких цехов на две трети оклада и отправляет в незапланированные отпуска за счёт будущих отпусков. Одних сотрудников высадили на той неделе, других на этой. Средний заработок был 45 тысяч рублей, получать будем где-то 30–31 тысячу. Сколько это продлится, не знаем, пока [простой объявлен] до конца месяца, но поговаривают, что до июня. Причина — отсутствие импортных деталей для вагонов метро».



В АО ОЭРВЗ сообщили, что само предприятие не находится в простое или режиме неполной занятости, «Фонтанка» направила запрос в «Метровагонмаш».

Станислав, работник одного из резидентов Большого порта Петербурга:

«Моя компания занимается импортом и экспортом товаров в порту Санкт-Петербурга. На данный момент зарплату платят полностью, но мы прекрасно понимаем: если работы нет, то долго платить не будут — или попросят в отпуск за свой счёт, или уволят.

Сфера ВЭД в Большом порту Санкт-Петербурга скоро закроется: нет импорта и экспорта, приходят одиночные суда, но это капля в море. Работы в фирме уже почти нет, кроме направлений на Владивосток, но тот порт не способен справиться с тем количеством груза, что туда отправляют. Если раньше моя компания отправляла на экспорт более 1 000 контейнеров в месяц, то сейчас нет и 100. И то это остатки. Коллег в других компаниях уже начали увольнять.

Логистические цепочки рассчитаны на 3–4 месяца, летом будет весело. А в связи с падением грузопотока ещё и перевозки встали. Раньше были многокилометровые очереди из фур на въезд в порт за контейнерами. Сейчас очень-очень мало. Короче, настроения в отрасли панические».

Из рабочих в программисты

Хотя власти Северной столицы оценили масштаб будущей безработицы в 10 раз меньше, чем в Москве, сумма направленной на поддержку занятости госпомощи всего в 3,5 раза меньше.

Так, столица с учетом субсидий из федерального бюджета заложила на эти цели 3,36 млрд рублей. Петербург — более 1 млрд рублей.

Если поделить сумму на 18,2 тысячи потенциально безработных, то каждый из них сможет рассчитывать на 55 тысяч рублей. Это меньше, чем средняя месячная зарплата петербуржца, по данным Петростата. Так, в январе 2022 года среднестатистический житель Северной столицы получал 75,5 тыс. рублей (64 тыс. после вычета налогов).

Как пояснили в комитете по труду, власти Северной столицы на выделенные деньги планируют организовать «общественные работы для ищущих работу и безработных граждан». Список доступных вакансий и информация об условиях появятся на следующей неделе.

Работники промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения (в отпуске за свой счет, в режиме неполного рабочего времени или в простое) смогут устроиться на временную работу в другие компании, а также пройти переобучение — к примеру, на программистов, кондитеров и дизайнеров.

«Общественными работами и временной занятостью планируется охватить свыше 17 тыс. человек. Предполагаемая численность участников программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в рамках реализации дополнительных мер составит 5 318 человек», — рассказали в комитете по труду.

Работники других отраслей, находящиеся под риском увольнения, могут получить в Службе занятости помощь психолога в поиске работы, в адаптации на рынке труда, помощи в открытии собственного дела.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

