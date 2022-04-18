Власти Петербурга оценили риски безработицы. Прогноз оказался в десять раз ниже, чем в Москве

Под риском высвобождения находятся 18 215 работников предприятий Санкт-Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили 18 апреля в комитете по труду и занятости со ссылкой на данные Службы занятости.

Эта цифра включает тех, кто уже сменил режим работы. По информации ведомства, из них в простое находятся 15 936 работников на 75 предприятиях. Также в общую цифру «потенциальной безработицы» включены те, кто трудится в режиме неполной занятости.



Власти Москвы оценивают перспективы рынка труда более пессимистично. «По нашим оценкам, под риском потерять работу находится порядка 200 тыс. человек», — написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.



Как именно производился подсчет, глава города не раскрыл, но отметил, что на программу поддержки работников, находящихся под риском увольнения, с учетом субсидий из федерального бюджета будет выделено 3,36 млрд рублей. «В первую очередь программа адресована сотрудникам иностранных компаний, которые временно приостановили деятельность или приняли решение уйти из России», — отметил он.

