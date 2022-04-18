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    Власти Петербурга оценили риски безработицы. Прогноз оказался в десять раз ниже, чем в Москве

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    3 комментария

    Под риском высвобождения находятся 18 215 работников предприятий Санкт-Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили 18 апреля в комитете по труду и занятости со ссылкой на данные Службы занятости.

    Эта цифра включает тех, кто уже сменил режим работы. По информации ведомства, из них в простое находятся 15 936 работников на 75 предприятиях. Также в общую цифру «потенциальной безработицы» включены те, кто трудится в режиме неполной занятости.

    Власти Москвы оценивают перспективы рынка труда более пессимистично. «По нашим оценкам, под риском потерять работу находится порядка 200 тыс. человек», — написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

    Как именно производился подсчет, глава города не раскрыл, но отметил, что на программу поддержки работников, находящихся под риском увольнения, с учетом субсидий из федерального бюджета будет выделено 3,36 млрд рублей. «В первую очередь программа адресована сотрудникам иностранных компаний, которые временно приостановили деятельность или приняли решение уйти из России», — отметил он.

    В Петербурге на поддержку рынка труда из федерального и регионального бюджетов выделено более 1 млрд рублей. https://www.fontanka.ru/2022/04/18/71266139/

    На начало 2022 года уровень общей безработицы в Петербурге составил 1,4%, в 2020 году на волне коронавирусных ограничений этот показатель был 3,2%. По данным на 14 апреля 2022 года, на учете в Службе занятости состоит менее 17 тысяч человек.

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    Комментарии (3)

    Radio
    Оценивали те же, кто снегом и мусором должны были заниматься?
    Valer_Kulik
    Под риском высвобождения, гыгыгыгыгы. Уметь надо, так сказануть.
    Ser_N0771
    Осень, осень, лес остыл и листья сбросил
    И лихой ветер гонит их за мной.
    Осень, осень, ну давай у листьев спросим
    Где он май, вечный май. (с)
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