Правительство выделило Петербургу более миллиарда рублей на поддержку рынка труда

Петербург получит более 1 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов для развития рынка труда, объявлено 18 апреля на совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства. В прошлом году городу было выделено 173 млн.



На начало 2022 года уровень общей безработицы в Петербурге составил 1,4%, в 2020 году на волне коронавирусных ограничений этот показатель был 3,2%.

По данным на 14 апреля 2022 года, на учете в Службе занятости состоит менее 17 тысяч человек. Согласно информации администрации Петербурга, в начале 2021 года на учете в Службе занятости состояло более 90 тысяч человек. По данным на 14 апреля 2022 года — менее 17 тысяч.