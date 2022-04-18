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    Правительство выделило Петербургу более миллиарда рублей на поддержку рынка труда

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    9 комментариев

    Петербург получит более 1 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов для развития рынка труда, объявлено 18 апреля на совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства. В прошлом году городу было выделено 173 млн.

    На начало 2022 года уровень общей безработицы в Петербурге составил 1,4%, в 2020 году на волне коронавирусных ограничений этот показатель был 3,2%.

    По данным на 14 апреля 2022 года, на учете в Службе занятости состоит менее 17 тысяч человек. Согласно информации администрации Петербурга, в начале 2021 года на учете в Службе занятости состояло более 90 тысяч человек. По данным на 14 апреля 2022 года — менее 17 тысяч.

    Напомним, в 2021 году Петербург получил из федерального бюджета 173 млн на поддержку занятости населения.

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    Комментарии (9)

    hal9000
    Опять безработные будут на Мерседесах кататься...а тем кто работает берите весту..или китайца которые в пробке кипятт или в мороз остановишься поссать заглохнет и больше не заведется...
    dimas062
    Впрочем, безработные этого миллиарда не увидят.
    Otkating
    - Товарищ Абрамович! Последний самый трудный вопрос, успеете ответить, оставим вам бюджет, но никто еще не успел. За 10 секунд назовите 30 преданных делу партии коммунистов. Время пошло. - Ленин, Сталин, Свердлов, вы, товарищ председатель, и 26 Бакинских Комиссаров!
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