FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -3
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Петербург получит из федерального бюджета 173 млн на поддержку занятости населения

В 2021 году Петербург получит 173 млн рублей на поддержку рынка труда и занятости населения города. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, одобрив тем самым соглашение с Министерством экономического развития РФ, сообщает пресс-служба Смольного 3 января.

Деньги пойдут на реализацию регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» и на обеспечение деятельности Регионального центра компетенций в сфере производительности труда.

Вторым постановлением одобрено заключение соглашения с Федеральной службой по труду и занятости. На субсидии объёмом более чем 12 млн, которые распределят на три года, предполагается повысить эффективность работы служб занятости.

К 2024 году предполагается создать новую модель центров занятости населения, сделав их более современными.

В 2020 году Петербург потратил 70 млн рублей из госбюджета на организацию общественных работ и временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения. За 34 млн Центр занятости населения Санкт-Петербурга нашёл работу для 1556 человек, отчитались в Смольном, а комитет по труду и занятости населения временно пристроил не менее 1000 работников на 36 млн рублей.

В октябре сообщалось, что безработных в Петербурге за время пандемии стало почти в восемь раз больше.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

old_rat
Т.е. деньги распилят между теми, кто работу и не терял. И, кстати, повышение производительности труда обычно ведет к сокращению штата, если не сопровождается расширением производства.
Skazochny
«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

Отличное название очередного транша в карманы оккупантов.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний