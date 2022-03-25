Рабочих переучат в программистов, кондитеров и дизайнеров. Смольный предложил программы переподготовки для тех, кому угрожает увольнение

Правительство Петербурга подготовило программу переобучения для работников промышленных предприятий, которые находятся под риском увольнения. Список программ для дополнительного профессионального образования опубликован 25 марта на портале антикоррупционной экспертизы.
Всего в списке около 100 программ. Среди них, к примеру, технологии 3D-моделирования для компьютерных игр, современные технологии и тренды в проектировании одежды и аксессуаров, проектирование и программирование в 1С, расследование инцидентов информационной безопасности. Также предлагается освоить профессии кондитера, маляра, слесаря, плотника, пожарного. Возможно обучение водителей с категории «Б» и «С» на категорию «Д».
Пройти переподготовку смогут работники промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников (далее – мероприятие по организации обучения).
Численность работников, имеющих право на участие в мероприятии по организации обучения, будет утверждаться по мере предоставления заявок.
Ранее в комитете по труду сообщили, что на данный момент в Петербурге в режиме простоя находятся 56 компаний и 13,5 тысячи сотрудников. Большинство из них — работники автозаводов.