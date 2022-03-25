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Смольный: В Петербурге в простое находится 13,5 тысячи работников на 56 предприятиях

По состоянию на 25 марта в Петербурге в простое находятся 56 предприятий и 13 479 сотрудников. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по труду и занятости населения.

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Как уточнили в ведомстве, большая часть работников, изменивших режим занятости, трудоустроена на автозаводах. На данный момент все три предприятия (Hyundai, Nissan и Toyota) находятся в режиме простоя.

«Напомним, что в режиме простоя работникам выплачивается не менее 2/3 зарплаты», — уточнили в комитете по труду.

Ранее стало известно, что в целом по России почти 100 тысяч сотрудников компаний находятся в простое, режим занятости изменили 36 765 организаций с общей численностью работников 8,4 млн человек.

В конце февраля 2022 года петербургские автозаводы Nissan, Toyota и Hyundai остановили работу в связи с «перебоями поставок комплектующих». Также работу приостановили некоторые их поставщики. На этой неделе глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик сообщил, что один из автозаводов уже работает, но какой именно, чиновник не уточнил, сославшись на просьбу предприятия о неразглашении. Все производства, по его словам, могут возобновить работу в конце марта — начале апреля.

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Комментарии (8)

ShkVAl
Нарастить производство Аурусов.

Ведь изобрели, правда с кнопками на иностранном языке. Всех на Аурусы, вместо Тойот да Хундайчиков всяких. Аурус не хуже Бентли, по крайней мере стоит так же.
Мурыч
Когда там планируется высвобождение?
812
Зачем нам все эти тойоты заморские? Ведь уже давно построен завод по производству е-мобилей. Или не построен? Помнится его в 2011 году заложили. и прохоров божился, что: "Основные компоненты, те которые обеспечат инновационный прорыв, мы будем делать сами. А второстепенные детали, мы будем передавать на аутсорсинг,"(с)
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