Смольный: В Петербурге в простое находится 13,5 тысячи работников на 56 предприятиях

Как уточнили в ведомстве, большая часть работников, изменивших режим занятости, трудоустроена на автозаводах. На данный момент все три предприятия (Hyundai, Nissan и Toyota) находятся в режиме простоя.



«Напомним, что в режиме простоя работникам выплачивается не менее 2/3 зарплаты», — уточнили в комитете по труду.

