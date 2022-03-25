Смольный: В Петербурге в простое находится 13,5 тысячи работников на 56 предприятиях

Как уточнили в ведомстве, большая часть работников, изменивших режим занятости, трудоустроена на автозаводах. На данный момент все три предприятия (Hyundai, Nissan и Toyota) находятся в режиме простоя.
«Напомним, что в режиме простоя работникам выплачивается не менее 2/3 зарплаты», — уточнили в комитете по труду.
Ранее стало известно, что в целом по России почти 100 тысяч сотрудников компаний находятся в простое, режим занятости изменили
В конце февраля 2022 года петербургские автозаводы Nissan, Toyota и Hyundai остановили работу в связи с «перебоями поставок комплектующих». Также работу приостановили некоторые их поставщики. На этой неделе глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик сообщил, что один из автозаводов уже работает, но какой именно, чиновник не уточнил, сославшись на просьбу предприятия о неразглашении. Все производства, по его словам, могут возобновить работу в конце марта — начале апреля.