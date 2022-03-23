В России почти 100 тысяч работников находятся в простое. Петербург — один из лидеров

Почти 100 тысяч сотрудников компаний в России находятся в простое, режим занятости изменили 36 765 организаций с общей численностью работников 8,4 млн человек. Об этом 23 марта заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.



«В простое находятся 95 865 человек. Наибольшая численность отмечается в Москве, Самарской, Калужской областях, Санкт-Петербурге», — цитирует ее «Интерфакс». Она уточнила, что это данные на 21 марта.



По словам сенатора, из резервного фонда правительства на поддержку рынка труда уже выделено свыше 39 млрд рублей. Большая часть денег пойдет «на создание временных рабочих мест для граждан под риском увольнения и организацию общественных работ». Утвержденные кабмином меры поддержки охватят более 600 тысяч человек.

