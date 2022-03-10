«Передавать тем, кто работать хочет». Путин поддержал идею о внешнем управлении на иностранных предприятиях, которые ушли из России

Президент России Владимир Путин поддержал идею вводить внешнее управление в иностранных компаниях, которые объявили об уходе с российского рынка. Об этом он заявил 10 марта на совещании с членами правительства.



«Мы сами ни от кого не собираемся закрываться. Мы открыты для работы со всеми нашими партнерами, которые сами этого хотят. В этой связи права тех наших иностранных инвесторов и коллег, которые остаются и работают в России, должны быть надежно защищены. Я прошу правительство не упускать это из виду. Те, кто собираются закрывать свои производства, — здесь нужно действовать решительно и ни в коем случае не допускать ущерба для локальных поставщиков, российских поставщиков каких-то комплектующих, материалов. Нужно тогда, как и предложил председатель правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет. Легальных, рыночных инструментов достаточно. Никакого произвола здесь нет необходимости допускать. Мы найдем легальное решение этих вопросов», — подчеркнул Путин.

