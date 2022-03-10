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«Передавать тем, кто работать хочет». Путин поддержал идею о внешнем управлении на иностранных предприятиях, которые ушли из России

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Президент России Владимир Путин поддержал идею вводить внешнее управление в иностранных компаниях, которые объявили об уходе с российского рынка. Об этом он заявил 10 марта на совещании с членами правительства.

«Мы сами ни от кого не собираемся закрываться. Мы открыты для работы со всеми нашими партнерами, которые сами этого хотят. В этой связи права тех наших иностранных инвесторов и коллег, которые остаются и работают в России, должны быть надежно защищены. Я прошу правительство не упускать это из виду. Те, кто собираются закрывать свои производства, — здесь нужно действовать решительно и ни в коем случае не допускать ущерба для локальных поставщиков, российских поставщиков каких-то комплектующих, материалов. Нужно тогда, как и предложил председатель правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет. Легальных, рыночных инструментов достаточно. Никакого произвола здесь нет необходимости допускать. Мы найдем легальное решение этих вопросов», — подчеркнул Путин.

Ранее «Единая Россия» и общественники предложили национализировать предприятия объявивших об уходе из России иностранных компаний, среди которых назывались IKEA, Microsoft, IBM, Volkswagen, Apple, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности согласовала инициативу депутатов-единороссов о внешнем управлении активами закрывающихся иностранных компаний (в которых более 25% принадлежит иностранным юрлицам). Минэкономики разрабатывает законопроект, регламентирующий процедуру.

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Комментарии (3)

5-я колонна
Передавать тем, кто работать хочет, кто будет делать запчасти к самолётам и всё остальное.
sergeant-1
Уж булочки-то замороженные с пластиковой котлетой и мебель из белорусских опилок, равно как тряпки из нашей нефти и консервные банки из нашей стали можем и дальше спокойно штамповать, на этих же заводах....
Денеб
Могу себе представить российские аналоги Apple, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota!
Йотафон, ё-мобиль, ё-моё!
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