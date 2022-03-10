СМИ: IKEA, McDonald's, Microsoft и ещё десятки компаний предлагают национализировать

Глава организации Олег Павлов рассказал изданию, что у власти есть единая точка зрения: иностранный бизнес не может просто так закрыть свои предприятия в РФ.

Организация «Общественная потребительская инициатива» направила в правительство и Генпрокуратуру список иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы, пишут 10 марта « Известия ». В списке 59 компаний, объявивших о прекращении работы в России без предоставления гарантий потребителям (среди них IKEA, Microsoft, IBM, Volkswagen, Apple, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M), и он может расшириться.

«Общий объем обязательств этих компаний перед гражданами, государством и контрагентами составляет более 6 трлн рублей. Ровно этой сумме равна их выручка в России за прошедшие три года. Попадание в антисанкционный черный список означает для компании-нарушителя и ее руководства реализацию следующих рисков: арест счетов и активов, введение внешнего управления, национализацию имущества. Также руководство этих предприятий может быть привлечено к уголовной ответственности за преднамеренное банкротство и мошенничество в особо крупном размере», — пояснил Олег Павлов.



По его словам, к работе над перечнем компаний планируется подключить правоохранительные органы, Минпромторг и Роспотребнадзор.



«Безусловно, список является открытым. Как только появляются компании, которые заявляют об уходе без предоставления гарантий российским потребителям, они туда вносятся. Соответственно, в их отношении будут применяться административные, уголовные и судебные процедуры, — сказал Павлов.



«Коммерсантъ» сообщает, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности согласовала инициативу депутатов «Единой России» о внешнем управлении активами закрывающихся иностранных компаний (в которых более 25% принадлежит иностранным юрлицам). Минэкономики уже разрабатывает законопроект, регламентирующий процедуру.

