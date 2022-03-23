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Смольный: Петербургские автозаводы могут возобновить работу в конце марта — начале апреля

Петербургские автозаводы Hyundai, Toyota и Nissan могут возобновить работу в конце марта — начале апреля. Об этом «Фонтанке» сообщил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик 23 марта.

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По словам представителя Смольного, один из автозаводов уже работает, но какой именно, чиновник не уточнил, сославшись на просьбу предприятия о неразглашении. На вопрос о том, как будут организованы поставки комплектующих, Соловейчик ответил, что «эта проблема решается».

В конце февраля 2022 года петербургские автозаводы Nissan, Toyota и Hyundai остановили работу в связи с «перебоями поставок комплектующих».

Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее заявил, что часть из заводов иностранных автокоцернов намерены продолжать работу, но с кем-то «придётся попрощаться».

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Комментарии (16)

Dmitry Antonov
Все правильно делают, надо давать народу позитивную информацию и успокаивать его, чтобы с ума не сходил, а привыкал к санкциям и их последствиям постепенно, как полностью привыкнет, тогда и бунтовать не вздумает.
180204592
Завод Хендэ закрыт до 30го апреля, сегодня объявили персоналу, та что не надейтесь
Alex000
Могут возобновить, а могут не возобновить.
Новость ни о чём.
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