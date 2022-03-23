Смольный: Петербургские автозаводы могут возобновить работу в конце марта — начале апреля

По словам представителя Смольного, один из автозаводов уже работает, но какой именно, чиновник не уточнил, сославшись на просьбу предприятия о неразглашении. На вопрос о том, как будут организованы поставки комплектующих, Соловейчик ответил, что «эта проблема решается».



В конце февраля 2022 года петербургские автозаводы Nissan, Toyota и Hyundai остановили работу в связи с «перебоями поставок комплектующих».



Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее заявил, что часть из заводов иностранных автокоцернов намерены продолжать работу, но с кем-то «придётся попрощаться».

