Санкции промышленности только в плюс. Смольный представил план форсированного импортозамещения

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться





О состоянии петербургской промышленности в условиях санкционного давления депутатам Законодательного собрания доложил глава профильного комитета Кирилл Соловейчик 24 марта. По его словам, стабильнее всего себя чувствуют предприятия, работающие с гособоронзаказом, которые всегда были готовы к подобному развитию событий.

Проблемы, с которыми столкнулись прочие городские предприятия, чиновник предложил разделить на две группы. Одна — логистические сложности, из-за которых пришлось остановить конвейеры. Среди тех, кто уже находится в простое из-за нехватки компонентов, автомобильные заводы и несколько их поставщиков. Но сигналы об опасности остановки производства «ввиду отказа поставщиков выполнять обязательства» поступают и от других игроков. В частности, о таких рисках сообщила треть системообразующих предприятий.



Перестройка логистических маршрутов — дело времени, уверены в Смольном. В частности, ранее Кирилл Соловейчик сообщал, что автозаводы Северной столицы могут возобновить работу уже в конце марта–начале апреля. А вот вторая проблема потребует курса на импортозамещение.

На состоявшемся сегодня оперштабе городские власти утвердили «план первоочередных мер поддержки для скорейшей адаптации к новым условиям».

Главный инструмент — льготные кредиты. Фонд развития промышленности докапитализируют на 2 млрд рублей (общая сумма составит 5,2 млрд рублей). Промышленности предложат три новые программы.

Новые инвесторы смогут претендовать на кредит под 3% годовых на пять лет для оплаты подключения к сетям.

Системообразующие предприятия регионального уровня смогут получить заём под 5% на 1 год на закупку комплектующих.

Поставщики системообразующих предприятий могут рассчитывать на кредит под 3% на 2 года также на приобретение комплектующих. Это позволит им исполнять обязательства по договорам и не нарушать цепочки поставок, пояснил Кирилл Соловейчик. Сейчас максимальный размер кредита Фонда развития промышленности составляет 200 млн рублей, но сумму хотят увеличить до 300 млн.



В Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса закинут еще 1 млрд рублей, в итоге общая капитализация составит 8 млрд рублей. 500 млн рублей пойдут на низкопроцентные беззалоговые займы (под 1% на 1 год до 5 млн рублей) и еще 500 млн рублей — на обычные залоговые займы. Для малого и среднего бизнеса из числа обрабатывающих отраслей предусмотрена отдельная квота для кредитов без залога на сумму 300 млн рублей. С их помощью, по оценке Смольного, удастся поддержать около 60 проектов.

Кроме того, федеральный Фонд содействия инновациям готов выдавать гранты по 30 млн рублей на освоение выпуска высокотехнологичной продукции. Эти деньги смогут получить до 100 компаний.



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Власти Северной столицы хотят снизить ставки по УСН для обрабатывающих производств и ИТ (1% — доходы, 5% — доходы минус расходы), а также упростить доступ к инвестиционному налоговому вычету, сократив требования по количеству работников и по характеристикам оборудования.

Еще одна мера — запуск механизма офсетного контракта («инвестиции в обмен на спрос») и предоставление целевым способом земельных участков под промышленность. Впрочем, эти меры обсуждались еще задолго до введения санкций.



Демонстрируя «клиентоориентированность подхода», Кирилл Соловейчик показал депутатам распечатку презентации, в которой в центре действительно оказалось схематическое изображение завода, а вокруг него меры поддержки, сегментированные по уровням и направлениям. «Еще хочу [сделать] куаркод, чтобы предприниматели могли увидеть все условия», — добавил он. Для упрощения доступа к городской помощи также доработают сайт Центра развития и поддержки предпринимательства, чтобы после ввода ИНН бизнес мог увидеть все доступные для него опции.



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Но парламентарии усомнились в том, что перечисленных мер будет достаточно. В частности, депутат Ирина Иванова поинтересовалась, есть ли у города планы субсидировать бизнесу отпущенные в свободное плавание ставки по уже взятым коммерческим кредитам.

Кирилл Соловейчик признал, что «закредитованность определенно есть». Но «в региональной части субсидирования быть не может, это огромные выпадающие доходы», добавил он. На федеральном уровне пока идут дискуссии, кого и как субсидировать. Один из вариантов — федеральный фонд развития промышленности. Но, вероятно, на помощь смогут претендовать только компании из списка системообразующих — на всех денег нет. И то, возможно, это будут не субсидии, а льготные кредиты.



Депутат Николай Бондаренко выразил опасения, что в условиях разорванных цепочек поставок кредиты мало помогут. «Это для нормальных условий все работало. Сейчас другая ситуация — разрываются торговые связи, поставщики не знают, по какой цене продавать друг другу товар. Сейчас будут брать кредиты, чтобы поддержать сохранение коллектива», — отметил он. Парламентарий также предположил, что денег на льготные кредиты у города явно на всех не хватит, и «огромная армия людей» в результате может остаться «не у дел».

«Я бы не произносил таких жестких слов», — отозвался Кирилл Соловейчик. По его словам, городские власти готовы помогать бизнесу замещать импорт и налаживать новые цепочки поставок.

«Много предприятий испытывают потребность в оснастке и инструменте. Я собрал базу из 10–15 компаний, которые в Петербурге производят инструмент», — рассказал он. В планах провести биржу деловых контактов, где заказчики и поставщики смогут найти друг друга.

Вторая дефицитная группа — радиоэлектронные платы и компоненты. «Я подобрал с десяток малых компаний, которые готовы быстро перепроектировать, задействуя связи в Юго-Восточной Азии», — рассказал Кирилл Соловейчик. По его словам, такая работа начата, в частности, с «Силовыми машинами». На замещение потребуется от недели до месяца.



Сложнее обстоят дела со станками. «Элементы у нас остались — на заводе имени Свердлова, на Кировском заводе, но из этого поднять станкостроительную отрасль тяжело. Если мы не будем потреблять сотни этих станков, то один станок будет стоить как космический корабль», — пояснил чиновник.

Но вопрос о достаточности предпринимаемых усилий не давал покоя собравшимся. «Я недавно прочитал цифры, хотя это может быть и фейк — сейчас много фейков, что Российская Федерация производит только 20% конечной продукции. Смогут ли крупные предприятия освоить в ближайшее время 80%, чтобы мы не испытывали дефицита?» — прозвучал вопрос из зала.

Кирилл Соловейчик признался, что с ходу дать такую оценку не может. «Ну, по вашим ощущениям, удастся избежать дефицита в ближайший год-два?» — не сдавался вопрошающий. «Я магистр математики, поэтому ощущения — это не совсем мое, я больше о цифрах», — парировал чиновник. Но после паузы добавил: «Я считаю, что да».

Отвечая на вопрос, где строить новые заводы, если действующие предприятия не смогут переварить объемы импортозамещения, глава КППИТ заверил парламентариев, что, по расчетам комитета, площадей хватит. Впрочем, чиновник признал, что вычисления производились до начала спецоперации на Украине. «Я считал до, но в моих расчетах 24-е число только в плюс, если смотреть со стороны промышленности. У нас будет больше заказов, больше занятости», — пояснил Кирилл Соловейчик, почти дословно повторив мысль своего предшественника на посту, что если бы санкций 2014 года не было, их следовало бы выдумать.



Новая порция санкций обещает реальному сектору очередной ренессанс. «Были времена, когда руководство страны говорило, что промышленность вообще не нужна — все купим за рубежом. За последние 10 лет градус необходимости промышленности повышается с каждым годом, сейчас он достиг уровня апогея», — заявил глава КППИТ.

Бизнес не вполне разделил такой оптимизм. Глава завода «Реактив» Алексей Нигматуллин попенял чиновникам, что они занимаются стратегией и тактикой, но почти не оказывают помощь «здесь и сейчас». По его словам, из-за экономических проблем, вызванных санкционным давлением, завод вынужден останавливать инвестиционные проекты и сокращать персонал в них задействованный. «Если взять 2014 год, то только к 2017-му вернулись в первоначальную точку, чтобы развивать свое направление», — сказал он. В качестве решения Алексей Нигматуллин предложил снизить НДС для производителей до 10%. «Чтобы сохранить людей, надо сохранить капитал», — пояснил он. «Реактив» использовал много химии из Европы, а в Петербурге фасовал и занимался дистрибуцией, рассказал предприниматель. Пока об импортозамещении говорить не приходится — компания рассматривает новые варианты поставок через Турцию и Казахстан и ищет поставщиков в Азии.

Депутат Ирина Иванова возразила предпринимателю, что снижение НДС — это не уровень Смольного. Возможно, чтобы разрядить обстановку, она предложила чиновникам начать с более простого. «Помогите нам с корюшкой, я бьюсь уже два года», — попросила парламентарий, подчеркнув, что главный петербургский специалитет не должен продаваться по завышенным ценам. «Корюшка есть, я вчера покупала», — возразила депутат Елена Рахова. «Это не то и вообще не там», — оборвала коллегу Ирина Иванова.

Николай Бондаренко еще раз попросил оценить сроки, в которые Смольный надеется помочь бизнесу если не заместить импорт, то восстановить разорванные цепочки поставок. «Это не поддается линейному анализу», — признал глава КППИТ, однако пообещал подойти системно и сосредоточиться на 20% вопросов, которые повлияют на 80% результата. «Будут быстрые победы, но будет и долгая, кропотливая, но нужная работа», — подчеркнул он.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

