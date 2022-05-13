Годовая инфляция в апреле составила 17,8%. Росстат показал, как россиян прокатили на ценовых горках

После резкого скачка в марте инфляция в России почти вернулась к февральскому уровню. Во многом за счет охлаждения безумного спроса на самые необходимые продукты и электронику. Но всё еще продолжают дорожать товары первой необходимости, в том числе мыло, спички и прокладки.



Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Инфляция в России в апреле замедлилась с мартовских 7,61 % до 1,56 % , но удивляться всё еще есть чему. В первую очередь тому, как овощи и сахар за год подорожали на 33 % и 67 % соответственно. Чуть меньше чем на треть выросла стоимость моющих средств, стройматериалов и электроники. Хоть месяц и оказался более спокойным, существенный скачок сделали цены на свеклу, маргарин, а также на такие первостепенные вещи, как туалетное мыло и гигиенические прокладки. Перелет в экономклассе подорожал на 1 6 % , что уже не очень-то экономно.



Фото: Росстат Поделиться Поделиться





Инфляция в апреле составила 1 7,83 % в годовом выражении. ЦБ допускает, что по итогам года она ляжет в диапазон 18–23 % , так что ценам есть еще куда разгуляться. Продовольствие в целом в апреле подорожало на 2,87 % , овощи и фрукты, что удивительно для бессменных лидеров роста, даже подешевели. Правда, всего на 0,35 % . Это, конечно, капля в море на фоне того, что цены на них за год выросли на треть.

Если детализировать, сахар год назад стоил на 67 % меньше, крупа и бобовые — на 35,5 % , макароны — на 29,6 % , сливочное масло — на 26,1 %. Радует лишь водка — мера стабильности, она подорожала на 8,67 % , что почти укладывается в рамки прошлогодней инфляции ( 8,39 % ).

Такой же бурный рост за год показали стройматериалы ( 31,39 % ), моющие средства ( 31,36 % ), электроника и бытовые приборы ( 28,5 % ). Среди услуг почти на 60 % для россиян подорожал зарубежный туризм. Понятно, что во многом это отголоски шокового марта.

С тех пор некоторые товары сильно подорожали, другие — подешевели. Что касается еды, у лука и сахара пальму первенства перехватили свекла ( 19,2 % — за месяц) и маргарин ( 12,9 % ). Последний зачастую делается из пальмового масла. Его крупнейший мировой поставщик — Индонезия с 28 апреля остановила экспорт продукта из-за внутреннего дефицита и роста цен.



В то же время помидоры, месяцем ранее подорожавшие на 27,4 % , теперь сбросили 14,2 % . Их примеру последовали бананы (- 10,2 % против + 31,5 % месяцем ранее) и капуста ( -6,4 % против + 39,8 % ). Огурцы вдобавок к мартовским 17,4 % подешевели еще на 6 % .

В непродовольственной группе товаров приходят в себя после ажиотажного спроса цены на электронику и бытовую технику. Так, флешки после роста на 36,8 % в прошлом месяце подешевели на 15,6 % , телевизоры — на 1 4,6 % , мониторы и пылесосы — на 14 % , ноутбуки — на 13 % , утюги — на 1 1 % .

Теперь на первый план выступили товары первой необходимости. Не так сильно, как в марте, но продолжили дорожать: туалетное и хозяйственное мыло (+12 и + 10,2 % ), гигиенические прокладки ( +12 % ), спички ( 8,3 % ), зубная паста (+ 8,1 % ). Также на уровне 9 % выросли цены на одноразовые бритвенные станки, пену для бритья, шампуни.

Среди услуг наиболее волатильны в этом месяце оказались услуги туризма и отдыха. Авиаперелет экономическим классом самолета обходился россиянам на 16,1 % дороже. Поездки в отдельные страны Средиземноморья, а именно на Кипр, в Марокко и Тунис, подорожали на 1 0 % , в Турцию — на 6 % , в страны Закавказья, куда Росстат включает Абхазию, Азербайджан, Армению, Грузию, — на 4,6 % .



Зато стоимость поездок в ОАЭ обрушилась на 1 7 % . Также подешевел отдых в Индии, на Мальдивах и Шри-Ланке — на 1 2,4 % , в Казахстане и Узбекистане — на 7,7 % , во Вьетнаме, Индонезии, Малайзии и Таиланде — на 7,2 % . Израиль и Иордания для российского туриста стали дешевле на 6,5 % .

«Из прочих наблюдаемых услуг увеличились: годовая стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) — на 6,7 % , стоимость ксерокопирования документов — на 5,6 % , услуг фотоателье — на 4,3 % , прививки животного — на 4,1 % , лечения кариеса — на 3,9 % , изготовления съемного протеза — на 3,8 % , клинического осмотра животного — на 3,7 % , стирки и глажения белья, удаления зуба под местным обезболиванием, а также годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (каско) — на 3,4 % », — отмечает Росстат. За каждой услугой можно увидеть подорожание использующихся при ее оказании деталей и материалов.

Из хороших новостей — цены в Петербурге замедлили рост с 7,7 % до 0,7 % . И, наконец, они увеличились в два раза меньше, чем в Москве, хотя раньше всегда обгоняли столичные.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

