Годовая инфляция в апреле составила 17,8%. Росстат показал, как россиян прокатили на ценовых горках

После резкого скачка в марте инфляция в России почти вернулась к февральскому уровню. Во многом за счет охлаждения безумного спроса на самые необходимые продукты и электронику. Но всё еще продолжают дорожать товары первой необходимости, в том числе мыло, спички и прокладки.
Поделиться
Инфляция в России в апреле замедлилась с мартовских 7,61 % до 1,56 %, но удивляться всё еще есть чему. В первую очередь тому, как овощи и сахар за год подорожали на 33 % и 67 % соответственно. Чуть меньше чем на треть выросла стоимость моющих средств, стройматериалов и электроники. Хоть месяц и оказался более спокойным, существенный скачок сделали цены на свеклу, маргарин, а также на такие первостепенные вещи, как туалетное мыло и гигиенические прокладки. Перелет в экономклассе подорожал на 16 %, что уже не очень-то экономно.
Поделиться
Инфляция в апреле составила 17,83 % в годовом выражении. ЦБ допускает, что по итогам года она ляжет в диапазон 18–23 %, так что ценам есть еще куда разгуляться. Продовольствие в целом в апреле подорожало на 2,87 %, овощи и фрукты, что удивительно для бессменных лидеров роста, даже подешевели. Правда, всего на 0,35 %. Это, конечно, капля в море на фоне того, что цены на них за год выросли на треть.
Если детализировать, сахар год назад стоил на 67 % меньше, крупа и бобовые — на 35,5 %, макароны — на 29,6 %, сливочное масло — на 26,1 %. Радует лишь водка — мера стабильности, она подорожала на 8,67 %, что почти укладывается в рамки прошлогодней инфляции (8,39 %).
Такой же бурный рост за год показали стройматериалы (31,39 %), моющие средства (31,36 %), электроника и бытовые приборы (28,5 %). Среди услуг почти на 60 % для россиян подорожал зарубежный туризм. Понятно, что во многом это отголоски шокового марта.
С тех пор некоторые товары сильно подорожали, другие — подешевели. Что касается еды, у лука и сахара пальму первенства перехватили свекла (19,2 % — за месяц) и маргарин (12,9 %). Последний зачастую делается из пальмового масла. Его крупнейший мировой поставщик — Индонезия с 28 апреля остановила экспорт продукта из-за внутреннего дефицита и роста цен.
В то же время помидоры, месяцем ранее подорожавшие на 27,4 %, теперь сбросили 14,2 %. Их примеру последовали бананы (-10,2 % против +31,5 % месяцем ранее) и капуста (-6,4 % против +39,8 %). Огурцы вдобавок к мартовским 17,4 % подешевели еще на 6 %.
В непродовольственной группе товаров приходят в себя после ажиотажного спроса цены на электронику и бытовую технику. Так, флешки после роста на 36,8 % в прошлом месяце подешевели на 15,6 %, телевизоры — на 14,6 %, мониторы и пылесосы — на 14 %, ноутбуки — на 13 %, утюги — на 11 %.
Теперь на первый план выступили товары первой необходимости. Не так сильно, как в марте, но продолжили дорожать: туалетное и хозяйственное мыло (+12 и +10,2 %), гигиенические прокладки (+12 %), спички (8,3 %), зубная паста (+8,1 %). Также на уровне 9 % выросли цены на одноразовые бритвенные станки, пену для бритья, шампуни.
Среди услуг наиболее волатильны в этом месяце оказались услуги туризма и отдыха. Авиаперелет экономическим классом самолета обходился россиянам на 16,1 % дороже. Поездки в отдельные страны Средиземноморья, а именно на Кипр, в Марокко и Тунис, подорожали на 10 %, в Турцию — на 6 %, в страны Закавказья, куда Росстат включает Абхазию, Азербайджан, Армению, Грузию, — на 4,6 %.
Зато стоимость поездок в ОАЭ обрушилась на 17 %. Также подешевел отдых в Индии, на Мальдивах и Шри-Ланке — на 12,4 %, в Казахстане и Узбекистане — на 7,7 %, во Вьетнаме, Индонезии, Малайзии и Таиланде — на 7,2 %. Израиль и Иордания для российского туриста стали дешевле на 6,5 %.
«Из прочих наблюдаемых услуг увеличились: годовая стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) — на 6,7 %, стоимость ксерокопирования документов — на 5,6 %, услуг фотоателье — на 4,3 %, прививки животного — на 4,1 %, лечения кариеса — на 3,9 %, изготовления съемного протеза — на 3,8 %, клинического осмотра животного — на 3,7 %, стирки и глажения белья, удаления зуба под местным обезболиванием, а также годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (каско) — на 3,4 %», — отмечает Росстат. За каждой услугой можно увидеть подорожание использующихся при ее оказании деталей и материалов.
Из хороших новостей — цены в Петербурге замедлили рост с 7,7 % до 0,7 %. И, наконец, они увеличились в два раза меньше, чем в Москве, хотя раньше всегда обгоняли столичные.