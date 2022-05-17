«Видим позитив». Смольный прокомментировал судьбу ресторанов «Макдоналдс»

Власти Петербурга не исключают возобновления работы ресторанов «Макдоналдс». Это следует из заявления вице-губернатора Алексея Корабельникова.

По его словам, в Петербурге в режиме простоя находятся 4,6 тысячи сотрудников «Макдоналдс». Это более четверти всех работников, изменивших режим занятости (16,6 тысячи).



Однако, по мнению чиновника, в скором времени ситуация может измениться. «Здесь видим позитив, призываю дождаться официального релиза компании», — написал он в своем Telegram-канале 17 мая по итогам заседания координационной группы оперштаба по обеспечению экономической и социальной стабильности.