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    «Видим позитив». Смольный прокомментировал судьбу ресторанов «Макдоналдс»

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    13 комментариев

    Власти Петербурга не исключают возобновления работы ресторанов «Макдоналдс». Это следует из заявления вице-губернатора Алексея Корабельникова.

    По его словам, в Петербурге в режиме простоя находятся 4,6 тысячи сотрудников «Макдоналдс». Это более четверти всех работников, изменивших режим занятости (16,6 тысячи).

    Однако, по мнению чиновника, в скором времени ситуация может измениться. «Здесь видим позитив, призываю дождаться официального релиза компании», — написал он в своем Telegram-канале 17 мая по итогам заседания координационной группы оперштаба по обеспечению экономической и социальной стабильности.

    Ранее «Макдоналдс» сообщил, что уходит из России и намерен продать бизнес местной компании. Участники рынка считают вероятным покупателем одного из франчайзи. В этом случае рестораны могут возобновить работу в июне, но под другой вывеской.

    Всего в Петербурге 17,2 тыс. безработных при 76 тыс. вакансий. В простое 79 организаций. В основном это компании с иностранным капиталом, отметил Алексей Корабельников.

    Две трети работников в простое, 8 тыс. человек — сотрудники предприятий автомобильной промышленности. Здесь все не так радужно: завод Nissan, по мнению японского руководства, не возобновит производство еще год.

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    Комментарии (13)

    AP-SPb
    Скорей бы уж. Маков действительно сильно не хватает - туалеты-то так бесплатными и не сделали :(
    HomerMP
    Позитив они видят... А я вижу пушного полярного зверька.
    Денеб
    При таком позитиве скоро по миру пойдём......
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