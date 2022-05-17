«Видим позитив». Смольный прокомментировал судьбу ресторанов «Макдоналдс»

Власти Петербурга не исключают возобновления работы ресторанов «Макдоналдс». Это следует из заявления вице-губернатора Алексея Корабельникова.
По его словам, в Петербурге в режиме простоя находятся 4,6 тысячи сотрудников «Макдоналдс». Это более четверти всех работников, изменивших режим занятости (16,6 тысячи).
Однако, по мнению чиновника, в скором времени ситуация может измениться. «Здесь видим позитив, призываю дождаться официального релиза компании», — написал он в своем Telegram-канале 17 мая по итогам заседания координационной группы оперштаба по обеспечению экономической и социальной стабильности.
Ранее «Макдоналдс» сообщил, что уходит из России и намерен продать бизнес местной компании. Участники рынка считают вероятным покупателем одного из франчайзи. В этом случае рестораны могут возобновить работу в июне, но под другой вывеской.
Всего в Петербурге 17,2 тыс. безработных при 76 тыс. вакансий. В простое 79 организаций. В основном это компании с иностранным капиталом, отметил Алексей Корабельников.
Две трети работников в простое, 8 тыс. человек — сотрудники предприятий автомобильной промышленности. Здесь все не так радужно: завод Nissan, по мнению японского руководства, не возобновит производство еще год.