"Автопром списывают со счетов. Завод Nissan уходит в годовой простой."

Hyundai и Toyota пока держат интригу, но где брать попавшие под санкции полупроводники, вероятно, не представляют и они.

Александр Коряков/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться





Японское руководство Nissan отправило петербургский завод, готовый перезапустить конвейер на днях, в годовой простой. Параллельный импорт против политики оказался бессилен.

О том, что завод компании Nissan в Петербурге, вероятно, не выйдет из простоя до апреля 2023 года заявил генеральный директор компании Макото Учида. Заявление топ-менеджера 13 мая цитировало издание Automotive News.

«Мы должны исходить из того, что операции будут приостановлены на год», — сказал Макото Учида. Глава корпорации также отметил, что Nissan уже «списал» свой российский бизнес в прогнозе на этот финансовый год, который закончится 31 марта 2023 года.



Потери от российских и украинских операций в прошедшем финансовом году Nissan оценил в 52,6 млрд иен (499 млн долларов). Топ-менеджер не дал прогнозов на следующий год. Но в компании полагают, что отсутствие продаж в России может оказать «существенное влияние» на общие результаты компании в следующем году и, возможно, в дальнейшем. «Существует много неопределенностей в отношении геополитических проблем, связанных с Россией и Украиной, которые могут оказать существенное влияние на финансовое положение и результаты деятельности группы за финансовый год», — говорится в заявлении компании.

Об остановке работы своего завода в Петербурге Nissan объявил 7 марта 2022 года. Официальная причина — нехватка комплектующих. По информации «Фонтанки», предприятие рассчитывало возобновить производство уже в апреле, но перезапуск отложили. В последний раз сотрудники получали приглашение выйти на работу с 4 мая в одну смену, но перезапуск был перенесен на 16 мая, а затем на 23-е. Впрочем, собеседники нашего издания, близкие к предприятию, считают, что с учетом последнего заявления глобального руководства и эта дата под вопросом.



В пресс-службе петербургского автозавода не ответили на вопрос «Фонтанки» о производственных планах. В комитете по труду и занятости сообщили, что уведомление о простое подано до 13 мая, но не исключили, что компания продлит его в начале следующей недели.

На заводе в Петербурге Nissan собирает внедорожники Qashqai, X-Trail и Murano. В 2021 году выручка компании «Ниссан Мэнуфэкчуринг рус» составила 100 млрд рублей. Впервые с 2012 года российская «дочка» японского концерна принесла прибыль — 2,9 млрд рублей. Налоговые отчисления в городской бюджет составили около 350 млн рублей.

С начала года Nissan продал в России 11 750 автомобилей, что на треть меньше, чем годом ранее. Только в апреле компания реализовала всего 605 автомобилей, что на 84% хуже, чем годом ранее. Впрочем, весь автомобильный рынок в целом упал на 78,5%.

Одновременно с Nissan в простой ушли два других автозавода Северной столицы — Toyota и Hyundai. Последний прихватил вместе с собой своих многочисленных поставщиков автокомпонентов, выпуск которых локализовали в РФ. По данным «Фонтанки», пока простой на заводе Hyundai и его партнеров объявлен до июня.



Глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик не стал комментировать перспективы перезапуска предприятий. В марте 2022 года все три петербургских автозавода, по данным Петростата, выпустили всего 6,1 тыс. машин, что на 83% меньше, чем годом ранее. По итогам первого квартала производство упало на треть — до 62,8 тыс. автомобилей. Апрельские показатели, по всей видимости, будут стремиться к нулю.

Любопытно, что в списке товаров, разрешенных Минпромторгом для ввоза в Россию по модели параллельного импорта, то есть без согласия правообладателей, есть автомобили Nissan и Toyota и комплектующие к ним, тогда как машины Hyundai и запчасти для них отсутствуют.

Участники автомобильного рынка отмечают, что ясности нет и у руководства предприятий, поскольку из глобальных штаб-квартир приходят противоречивые сигналы. И ситуацию во многом определяют политические веяния. «Сегодня все в порядке, а завтра все поменялось. Все с хрустальными шарами сидят, гадают», — говорит собеседник издания.



Списки товаров для параллельного импорта могут зависеть от степени локализации, и Hyundai, как наиболее локализованный производитель, может не нуждаться в таких поставках, отмечает источник издания. Впрочем, по словам другого источника на рынке, самый дефицитный товар сейчас — это полупроводники, которые попали под санкции как продукт двойного назначения. Будут ли для выпуска машин использовать чипы для посудомоек и холодильников, которые по мнению американского Минпрома, уже вовсю ставят на российские танки, покажет время.

Добавляет проблем и очередной коронавирусный локдаун в Китае. К примеру, «АвтоВАЗ», который уже договорился с компаниями из Азии о поставке комплектующих, не смог получить их в срок, и был вынужден снова уйти в простой.

Не исключено, что российские предприятия стремятся добиться снижения требований к уровню локализации, необходимой для получения господдержки. «Требования и в мирное время были невыполнимы, и сейчас их не стали снижать, хотя определенные группы компонентов не локализуемые в принципе», — отмечает собеседник издания.

