Нам теперь — параллельно. Что Минпромторг разрешил ввозить из недружественных стран без согласия правообладателя

В список товаров, разрешенных к параллельному импорту, вошла техника Apple, Samsung, Xbox, Tesla, практически любая одежда и обувь, а заодно части для ядерных котлов, оружие. В обход будут ввозить даже украинские товары.



Фото: Майя Жинкина/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Министерство промышленности и торговли РФ утвердило список товаров, разрешенных для параллельного импорта в страну. Перечень из 96 пунктов опубликован 6 мая на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения вступят в силу 7 мая.

Параллельный импорт означает, что в Россию можно ввозить продукцию брендов, которые продаются в других странах, без разрешения правообладателя. Таким образом, речь идет об официальной продукции, а не о контрафакте, подчеркивали в Минпромторге.

Параллельный импорт поможет «удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности» и «позволит гарантировать поставки товаров в Россию, в том числе вопреки недружественным действиям иностранных политиков», комментировал нововведение премьер-министр Михаил Мишустин.



По оценке Knight Frank, 160 международных брендов объявили о приостановке работы в России, из них 21% приходится на марки одежды, 13% — на продавцов автомобилей, а 10% — на товары повседневного спроса. Кроме того, из-за разрыва привычных логистических цепочек закрылись магазины розничных сетей и встали автозаводы.

Также российские власти с помощью параллельного импорта рассчитывают склонить ушедшие иностранные бренды вернуться в Россию. «Если производители будут оставаться, если поставщики импортной продукции будут сохранять свою логистику, будут поставлять свою продукцию на российский рынок, то мы заинтересованы в том, чтобы продукция и бренды не входили в перечень нашего приказа», — комментировал глава Минпромторга Денис Мантуров.

В перечне Минпромторга названы как конкретные бренды, так и в целом категорий.

Из потребительских товаров без разрешения правообладателя можно ввозить, к примеру, духи и туалетную воду, а также шампуни и другие средства для волос, уходовую и декоративную косметику, зубную пасту, средства для бритья.



Но по этой категории имеется обширный перечень исключений. К примеру, под защитой остается продукция L’Oreal, NYX, Maybelline, Urban Decay, Vichy, Lancome, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Valentino, Prada, Head and Shoulders, Pantene Pro-V. Хотя часть этих брендов также сообщили об уходе из России и закрытии фирменных точек продаж. Но, например, таких марок, как Chanel, Shiseido, Hugo Boss, в перечне исключений нет, а значит, их можно ввозить в рамках параллельного импорта.

Параллельный импорт разрешен для мыла и чистящих и моющих средств. Отдельно в разрешениях указана марка Henkel. Среди продукции, предназначенной для конечного потребителя, также средства женской гигиены — OB и Carefree.

Без согласия брендов теперь можно ввозить практически любую одежду. В списке разрешенных категорий — пальто, куртки, пиджаки, платья, брюки, юбки, нижнее белье, детская одежда, спортивные костюмы, колготки, чулки, носки и гольфы и так далее. Также можно импортировать прочие текстильные изделия, в том числе бывшие в употреблении и даже тряпье, что бы это ни значило.



Так что даже если официальные магазины Zara, Uniqlo, H&M не откроются, российские модницы с большой долей вероятности смогут покупать одежду у точек, сотрудничающих с неофициальными дистрибьюторами, и в интернет-магазинах.

В перечне Минпромторга также — обувь, гетры, головные уборы, натуральный мех и изделия из него, зонты, трости, сумки из кожи, упряжь, кнуты и хлысты для верховой езды.

Список Минпромторга обрадует также автовладельцев и гаджетоманов. Разрешены к параллельному ввозу автомобили и запчасти таких марок, как Tesla, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Skoda, Volkswagen, Toyota, Land Rover, Jeep, Isuzu, Jaguar, Chrysler, Bentley, Mitsubishi, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rolls-Royce, Bugatti, Porsche и другие. Для этих брендов допускается параллельный импорт технологических жидкостей и масел, пластмассовых изделий, изделий из стекла и черных металлов, меди, алюминия, свинца, цинка, олова. Кроме того, разрешен ввоз инструментов, электрики, различных комплектующих (сиденья, ремни и проч.).



А вот, к примеру, продукция корейского концерна Hyundai, чей завод в Петербурге и партнерская сборка в Калининграде тоже простаивают из-за нехватки комплектующих, в список не вошла.

Без разрешения владельцев марок можно привозить бытовую технику (Electrolux, Miele, Siemens, Dyson, Philips), смартфоны и технику (Apple, Asus, HP, GoPro, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel, Dell, LG, Toshiba), а также игровые приставки XBox, Nintendo и PlayStation, «умные» часы, музыкальные инструменты, фотоаппараты и кинокамеры, батарейки и аккумуляторы.

Без бумаги, картона и клея россияне тоже не останутся. Их теперь тоже можно будет доставлять через параллельный импорт. Садоводы и парковые хозяйства могут покупать луковицы и срезанные растения.

Список Минпромторга также обрадует промышленников. Через параллельный импорт можно ввозить товары для легкой промышленности — шелк, шерсть, хлопок, прочие растительные и текстильные волокна, а также химические нити и химические волокна.

Обходными путями в Россию можно будет поставлять различные пигменты и красители, замазки, цементы и мастики, различные химические товары и взрывчатые вещества, кирпичи, плитку, а также изделия из металлокерамики и недрагоценных металлов.



В список разрешенного для параллельного импорта вошел довольно широкий перечень электрооборудования. В него попали, например, сигнализационные охранные устройства, аппаратура для коммутации, электрические лампы, диоды и транзисторы, а также процессоры и контроллеры, запоминающие устройства, провода и кабели, электроды угольные, в том числе продукция ЧАО «Украинский графит».

Минпромторг позаботился и о транспортной инфраструктуре. Без согласия правообладателей в Россию можно будет поставлять железнодорожные локомотивы и подвижной состав, трамваи, устройства и оборудование для железных дорог. Также можно будет импортировать без согласия правообладателей различные суда, включая военные корабли, спасательные и пожарные суда, буксиры, рыболовные суда, круизные и экскурсионные, а также яхты, гребные лодки и каноэ.

В перечне Минпромторга также — детали для ядерных котлов и реакторов, а также оружие и боеприпасы.

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Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

