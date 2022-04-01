Дьявол — в деталях. Как переживают простой петербургские автозаводы

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Петербургские автозаводы Hyundai, Nissan, Toyota, остановившие конвейер в начале марта, пока не вышли из простоя. Об этом «Фонтанке» рассказали в комитете по труду и занятости. Причиной прекращения работы стала нехватка комплектующих, возникшая из-за глобальных логистических сбоев после начала спецоперации на Украине и введенных против России санкций.

О том, что проблема вот-вот решится, еще на прошлой неделе сообщал глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик. По его словам, одно из предприятий уже возобновило работу, а остальные могут выйти из простоя к апрелю.



Но что-то пошло не так. 25 марта стало известно, что петербургский автозавод Hyundai, остановивший работу 1 марта, не будет работать до начала мая. В документе за подписью директора ООО «ХММР» Джанг Юнсука (есть в распоряжении «Фонтанки») уточняется, что решение принято «в связи с отсутствием автокомпонентов, вызванным глобальными перебоями логистических цепочек поставок, а также ограничением доступа к рынку полупроводников и других компонентов».

Nissan заявил об уходе в простой с 14 марта на три недели, то есть до 4 апреля. В пресс-службе компании не ответили на вопрос, возобновится ли производство в эту дату. По словам собеседника, близкого к автозаводу, предприятие не работало в полную силу с начала марта. «С 1 марта вышло около 4–5 смен», — сказал он. При этом, по словам двух информированных источников, частично завод может выйти из простоя с 11 апреля. «Возможен запуск в одну дневную смену. То есть неделю работает одна смена, неделю другая», — рассказал один из них.

Toyota, которая остановила конвейер 2 марта, также продолжает находиться в простое. Но на вопрос о том, когда работа возобновится, в пресс-службе не ответили.



Остановка автозаводов поставила на паузу и предприятия их поставщиков. В частности, парк поставщиков Hyundai включает такие компании, как «Сангву Хайтек Рус», «Сэчжонг Рус», «НВХ Рус», «Дувон Рус», «Дэвон Рус», «Донхи Рус» «Шинь Ян Рус». Прекратили работу, как минимум, шесть из них, знает собеседник «Фонтанки». На заводе «Питерформ» (поставщик Hyundai и Nissan) сотрудников отправили в принудительный отпуск или перенесли традиционный летний шатдаун на апрель.

«Люди перебиваются как могут»

Во время простоя сотрудникам будут платить «не менее двух третей от тарифной ставки, оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя», говорится в приказе директора завода Hyundai. О сохранении двух третей оклада при изменении режима занятости заявили и в комитете по труду. Однако рабочие автозаводов утверждают, что на самом деле потеря заработка будет куда критичнее, и смогут ли они прожить на эти деньги, если простой продолжится, отнюдь не уверены. О ситуации изнутри «Фонтанке» рассказали сотрудник «Питерформ» Алексей и работник Nissan Василий (имена изменены по их просьбе).



Алексей, работник «Питерформа»

— С 1 марта мы в простое вместе с Hyundai, последнюю смену 28 февраля отработали.

Мы производим детали кузова, перегородки моторного отсека, из которых на Hyundai собираются готовые машины. Они не работают, мы, соответственно, тоже.

Нам говорили, что 27 марта мы выйдем на работу в ночную смену, но потом выяснилось, что до 30 апреля минимум завод будет простаивать. Еще в начале марта у нас сократили всех внештатных сотрудников, чтобы экономить на зарплате. Штатных сотрудников сначала отправили в отпуск — так было и во время простоев при ковиде. Сначала люди радовались, что можно немного посидеть дома, но у всех эта радость закончилась через неделю, когда поняли, что работы дальше не будет, и непонятно, когда она появится. Все упирается в финансы.

В отпуске начисляется средний заработок за день, в простое — две трети оклада. Оператор линии, когда завод полностью работал и была работа в выходные дни, получал 50–55 тысяч рублей. Сам оклад составляет 48 тысяч рублей, из которых еще надо вычесть налог 13% и 4%-ную надбавку за вредность. Ее, скорее всего, мы получать не будем, поскольку на производстве не работаем фактически. По моим подсчетам, во время простоя я и мои коллеги будем получать 28 тысяч рублей, то есть в два раза меньше, чем когда предприятие работало.



Завод никаких вариантов временного трудоустройства не предлагает. Приходится искать подработки — например, инвентаризация в продуктовых магазинах, чтобы копеечку заработать. У нас с женой еще ситуация более-менее — квартира своя, а кто-то арендует, у кого-то ипотека и чем-то питаться надо.

Василий, работник Nissan

— Завод остановил работу 14 марта, перезапуск будет зависеть от наличия запасных частей. Руководство ищет пути решения этой проблемы.

На доходах ситуация скажется ужасно. Оклад был 59 590 рублей до вычета налога. Если отрабатываем все смены с 1-го по 15-е число, приходит аванс 25 000 рублей.

В этот раз пришли 19 500 рублей. То есть потеря уже составила 5500 рублей. По факту 10 апреля будет видна общая потеря в расчётном листе. Наверное, придет тысяч 20 с учетом простоя во вторые две недели месяца.

Компания ничего не предлагала по временному трудоустройству. Так что люди перебиваются как могут. Было бы сокращение, я бы ушёл. Но пока не предлагали.

Логистика под санкционным прессом



Сами автозаводы отказались комментировать ситуацию, а также возможные пути и сроки решения проблемы. В комитете по промышленной политике на момент публикации не предоставили комментарий. Но источники на автомобильном рынке не исключают, что сбой будет носить долгосрочный характер и предприятия вряд ли вернутся к прежним темпам работы до конца года.

Возникшие сложности можно условно разделить на две группы. Первая — разрыв логистических цепочек. Производство японских и корейских машин в России не локализовано на 100%, и часть комплектующих везется из-за рубежа. Значительная часть — морем. После того как датская судоходная компания Maersk приняла решение о полном прекращении деятельности в России, комплектующие перестали доезжать. Перегружать контейнеры в Европе для последующей доставки в Россию на других судах компания тоже отказалась, поэтому они, вероятно, просто ушли обратно. Быстро перестроить логистику затруднительно. «Железная дорога есть только до Китая, дальше она не дотягивается», — говорит собеседник издания.



Вторая проблема — санкции. Запреты, наложенные правительством США, предполагают отказ от импорта в Россию продукции двойного назначения, в том числе полупроводников. С ними в автопроме и раньше была напряженка, но теперь все хуже. Основными поставщиками были Тайвань и Корея, однако владельцем значительной доли патентов и технологий являлись США.

Сообщалось, что корейские компании смогли договориться, чтобы продолжить экспорт в дочерние компании в России, в том числе на петербургский завод Hyundai. Но по факту процесс все равно усложнился. «На поставщиков по всему миру очень сильно давят», — говорит источник «Фонтанки», знакомый с ситуацией на петербургских автозаводах. На вопрос, сталкиваются ли предприятия с отказами от поставок, собеседник отметил, что эта проблема «очень серьезно стоит». Но на российских заводах пока сохраняют оптимизм, рассчитывая, что «если не выпускать информацию в публичное поле, все как-то утрясется», комментирует он.

Другой источник на автомобильном рынке отмечает, что для осуществления поставки отправителю придется доказывать, что конечная продукция не будет использоваться в военных целях. Но для этого надо исключить, что какой-нибудь кроссовер будет замечен во время спецоперации. «Материнские компании смотрят, как будет развиваться ситуация. Если санкционное давление будет нарастать, они продолжат [придерживать отгрузки]», — говорит он. Тогда заводы могут на какое-то время законсервировать. Но Hyundai с большей долей вероятности останется на рынке, чем японские бренды, которые могут покинуть Россию по политическим соображениям, рассуждает собеседник «Фонтанки».

Петербургские предприятия Hyundai, Nissan и Toyota производили пятую часть машин, выпускаемых в России. Их долю рынка, вероятно, смогут заместить китайские марки.

Биржа импортозамещения

По информации «Фонтанки», петербургские автомобильные предприятия получили от Минпромторга предложение принять участие в онлайн-сервисе «Биржа импортозамещения», который поможет им найти отечественные «аналоги санкционной продукции». Но эксперты слабо верят в то, что это возможно. «Чтобы местному поставщику стало интересно работать, нужны большие объемы. Но наши заводы не так много выпускают. А покупать компоненты по бешеным ценам невыгодно», — комментирует источник, знакомый с ситуацией в отрасли.

Инструментом для решения проблемы может быть проектное финансирование создания опытных образцов продукции, тестирования и испытания, а затем субсидирование выпуска, чтобы было выгодно и поставщику, и автопроизводителю. Но эти программы только начинают разрабатываться.

Как отразится ситуация на инвестиционных проектах в петербургском автопроме, пока неясно. Так, Hyundai планировал запустить производство новых моделей на площадях бывшего завода GM в Шушарах (размер инвестиций 36 млрд рублей), а также наладить к 2024 году выпуск трансмиссий, для чего корейский концерн в ноябре 2021 года учредил предприятие ООО «Хёндэ Трансис Рус». О планах по расширению также объявило ООО «Питерформ» (структура Magna International Inc.), инвестировав 5 млрд рублей в расширение завода автокомпонентов в промзоне «Каменка». На площадях завода Ford в Ленобласти к 2023 году должно было заработать производство поставщика Hyundai «Сангву Хайтек Рус». В пресс-службе Hyundai оставили вопрос без комментария.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

