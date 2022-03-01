Нихао! Каким будет петербургский авторынок после ввода санкций

Фото: Эмин Джафаров/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Первый удар приняли на себя дилеры, торгующие машинами производителей, которые официально объявили о прекращении поставок в Россию. На них приходится до 75% рынка. Оставшиеся — отечественный автопром, с которым тоже все не так просто, и китайские марки. Источники «Фонтанки» на рынке сообщают, что сейчас даже они тормозят поставки, расчеты в долларах и евро затруднены, при этом кредитные лимиты в юанях у российских компаний не так велики, понадобится время для перехода. Но в любом случае многое будет зависеть от позиции Минпромторга — как минимум властям России придется пересмотреть условия заключения специнвестконтрактов.



Беглый обзор форумов, где общаются владельцы китайских машин, показывает, что большая часть страхов перед ними не оправданны, а подавляющее большинство водителей своими автомобилями довольны. Есть масса рассказов о том, как кто-то пересаживался с сильно подержанной европейской марки на «китайца» и не мог нарадоваться на уровень комфорта и технические характеристики.

Но, как и с любыми другими машинами, у китайских есть типичные болезни. Больше их или меньше, чем у «американцев», «немцев» или «японок», вопрос все же риторический. Но то, что проблемы существуют, — факт.

К примеру, у самой популярной марки Chery общее место — мультимедийная система. Она, похоже, китайская не только по географическому месту сборки, но и по духу. К примеру, чтобы подключать к ней телефон по каналу CarPlay, надо дополнительно обращаться к дилеру за перепрошивкой.

У другой марки рассказывают о типичной проблеме с застревающей даже на легком морозе дроссельной заслонкой. Это уже посерьезнее.

«В пути ни с того ни с сего загорелась ошибка EPC. Машина перестала реагировать на педаль газа, холостые обороты плавают в районе 1 500 об./мин. Диагностика выдала большую кучу ошибок, включая педаль газа, дроссельную заслонку, распредвалы и прочее…» — рассказывал еще в прошлом году обладатель новенькой китайской машины. Его собратья понимающе кивают: мол, да, есть такая история. «Точно так же и у меня. Съездил к дилеру, сказали менять заслонку, заказали, ждём», — пишет один.



Те, у кого опыт побогаче, объясняет: «Было такое. Горит EPC, и машина едет только на фиксированных оборотах, очень вяло, газу добавляешь — почти глохнет. Случалось это нечасто и всегда после крепких морозов на оттепель. Сначала испугался нехило, но потом понял, что это дроссельная заслонка повернулась и застряла (примерзла) в одном положении. Просто ехал тихо дальше и прогревал двигатель до победного. Когда прогреется двигатель, заслонка оттаивает, и машина едет нормально. Дальше надо машину прогреть и дать ей хорошенько поездить на оборотах. Появлялась такая неприятность пару раз за зиму. Похоже, в оттепель, после сильных морозов, внутри всех металлических элементов двигателя появляется изморозь. Заслонка должна все время открываться, закрываться, но образовавшийся внутри лёд ей этого делать не даёт». У кого-то такая история случается уже при -10 градусах, кто-то говорит: у нас сейчас -30, и ничего. Короче, как повезет.

Еще у одной марки периодические жалобы на турбину: «Блин, третий раз датчик турбины полетел. Вот непруха». Но другие удивляются: «У меня пробег уже 85 000 км. С турбиной проблем не было. Кроме EPC, с мозгами и электрикой всё ок. Даже лампочку ближнего света первый раз поменял в 80 000».



Есть и совсем по мелочи: «При достижении рабочей температуры двигателя из дефлекторов начинает дуть прохладный воздух. Крутишь на макс температуру, а воздух чуть теплый. После остановки, когда ДВС чуть приостынет, опять все норм, а как прогреется, так опять повторяется. Кто сталкивался с проблемой? Официалы после диагностики сказали, что все норм». Но это не повод впадать в уныние, ездят люди с таким — на скорость не влияет: «Сталкиваюсь с такой же проблемой где-то раз в месяц, помогает только выключение зажигания (даже остывать двигателю не нужно). Этот глюк бывает и на трассе, и в пробке городской, закрытая морда ли, открытая — все равно. Но в лютые морозы (прошлогодние) все нормально было, а вот при температуре наружного воздуха минус 5–10 градусов бывают приключения».

Китайский автопром, несмотря на предвзятое к нему отношение, уже захватил солидную долю российского рынка. Так, по оценке Ассоциации европейского бизнеса, в целом по стране в 2021 году было продано 111,9 тысячи китайских машин (примерно 7% от общего объема). Портал китайские-автомобили.рф оценивает рынок в 115 700 с учетом продаж неофициальных дилеров. Всего в России представлено 42 бренда. В топе — Chery, Haval и Geely.



В Петербурге китайские машины занимают 7,2% рынка. По данным «Auto-Dealer.ru — Петербург», всего в Северной столице было реализовано 11 416 машин из Поднебесной из общего числа продаж 158 992. Лидеры Chery и Haval демонстрировали трехзначные цифры роста — на 221%, до 4 114 автомобилей, и на 118%, до 3 530 автомобилей, соответственно. На третьем месте Geely с ростом на 70%, до 2 773 штуки.

При этом Chery и Geely продаются уже в шести автосалонах, Haval в трех. Китайские марки входят в портфель крупных сетей — таких как «Аларм-Моторс» и «Максимум».

Роман Слуцкий, совладелец группы компаний «Аларм-Моторс» (Haval и Geely), рассказывает, что на сегодняшний день практически все российские дистрибьюторы временно приостановили отгрузки автомобилей в дилерские сети.

«Очевидно, им требуется некоторое время, чтобы сформулировать свои дальнейшие шаги на рынке с учетом всех политических и экономических обстоятельств. Дистрибьютор китайских брендов — не исключение. Тем не менее мы слышим активные заверения со стороны наших китайских партнёров в том, что они в целом планируют придерживаться своего плана продаж, — рассказывает Роман Слуцкий. — В настоящий момент прогнозы очень сложно строить. Понятно одно: объем авторынка может сократиться на 25–40% при удорожании автомобилей на 20% и ставке по автокредиту выше 30%. При таких вводных параметрах и имеющейся политической конъюнктуре можно предположить, что китайские производители существенно увеличат свою долю на российском рынке».



Михаил Жуков, исполнительный директор ГК «Максимум», рассказывает, что один из китайских лидеров, Haval, уже поднял цены на 17% и отгружает машины только по предоплате. По Chery данных у него пока нет.

«Готовы ли китайские марки к кратному увеличению объемов поставок, пока сказать сложно. Все остановлено, кроме Mitsubishi и Haval. Думают, по каким ценам отгружать — и отгружать ли или подождать большей определенности. Вчера был рекорд по продажам за последние 2 года», — говорит Михаил Жуков.

Сергей Моренков, глава группы «Автодом», у которой в портфеле с десяток европейских и японских марок, говорит, что теперь планирует начать торговать и китайскими, «если они на рынке останутся».

На вопрос, готовы ли китайские бренды локализовать свое производство в России, если европейские, корейские и японские концерны решат избавиться от заводов, у участников рынка пока нет однозначного ответа.

«С одной стороны, китайские бренды не те, что два года назад, их качество улучшилось на порядок, и они уже могут конкурировать с корейскими марками», — рассуждает один из собеседников «Фонтанки». А значит, в случае ухода конкурентов спрос на них явно будет. С другой стороны, присоединение Поднебесной к санкциям — тоже открытый вопрос, поскольку товарооборот с Россией не сравним с Европой и США, рисковать ухудшением отношений Китай вряд ли будет.



Белорусский автохолдинг «Юнисон» готов рассмотреть вопрос о создании в Петербурге производства по сборке китайских машин, сообщил «Фонтанке» Алексей Ваганов, председатель наблюдательного совета СП ЗАО «Юнисон». Ранее компания претендовала на покупку завода GM, намереваясь производить там автомобили китайских брендов. Однако в итоге предприятие в Шушарах выкупил Hyundai. По словам топ-менеджера, в Северной столице можно производить автобусы и автомобили с бензиновыми двигателями.

Денис Лебедев, Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

