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Hyundai не выйдет из простоя до мая. Заводу не хватает полупроводников и других компонентов

Петербургский автозавод Hyundai не будет работать до начала мая. Как говорится в приказе ООО «ХММР» от 25 марта (есть в распоряжении «Фонтанки»), на предприятии объявлен простой с 27 марта по 30 апреля 2022 года «по причинам, не зависящим от работодателя и работника».

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В документе за подписью директора Джанг Юнсука уточняется, что решение принято «в связи с отсутствием автокомпонентов, вызванным глобальными перебоями логистических цепочек поставок, а также ограничением доступа к рынку полупроводников и других компонентов».

Во время простоя сотрудникам Hyundai будут платить «не менее двух третей от тарифной ставки, оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя», говорится в приказе.

В конце февраля 2022 года петербургские автозаводы Nissan, Toyota и Hyundai остановили работу в связи с «перебоями поставок комплектующих». Также работу приостановили некоторые их поставщики.

На этой неделе глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик сообщил, что один из автозаводов уже работает, но какой именно, чиновник не уточнил, сославшись на просьбу предприятия о неразглашении. Все производства, по его словам, могут возобновить работу в конце марта–начале апреля.

В пресс-службе Hyundai на момент публикации на запрос «Фонтанки» не ответили. В Nissan сообщили, что завод находится в простое, возможные сроки его перезапуска пресс-служба оставила без комментария. Ответ от Toyota на момент публикации также не поступил.

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Комментарии (6)

fantus76
Видимо не будет работать никогда на самом деле.
260776421
А не слабО модельку-то сменить? Поубавить наворотов и цену? Глядишь, в жигулёвский ряд бы и встроился. Рынок-то освобождается.
TheBest
«Повезло» всем кто в зарубежном сетевом маркетинге промышлял и впаривал.
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