Hyundai не выйдет из простоя до мая. Заводу не хватает полупроводников и других компонентов

В документе за подписью директора Джанг Юнсука уточняется, что решение принято «в связи с отсутствием автокомпонентов, вызванным глобальными перебоями логистических цепочек поставок, а также ограничением доступа к рынку полупроводников и других компонентов».



Во время простоя сотрудникам Hyundai будут платить «не менее двух третей от тарифной ставки, оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя», говорится в приказе.



В конце февраля 2022 года петербургские автозаводы Nissan, Toyota и Hyundai остановили работу в связи с «перебоями поставок комплектующих». Также работу приостановили некоторые их поставщики.

