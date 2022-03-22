Крупнейший контейнерный перевозчик Maersk объявил о фактическом прекращении работы в России

Датская судоходная компания Maersk приняла решение о полном прекращении деятельности и продаже активов компании в России, сообщает «Интерфакс».



Об этом она уведомила российских клиентов в письме, датированном 21 марта. Maersk прекращает принимать заявки из РФ на всех своих сервисах — включая океанские, трансконтинентальные железнодорожные и авиационные.



Ранее «Фонтанка» рассказывала, что Maersk объявил о планах прекратить отправление грузов в РФ еще 28 февраля. 2 марта в компании пояснили, что решение принято во избежание неконтролируемого скопления грузов в российских и зарубежных портах. При этом запрет на перевозку не распространялся на товары первой необходимости, но 4 марта и их прекратили ввозить и вывозить в порты Санкт-Петербурга, Калининграда и Новороссийска. Позже, 15 марта, глава A.P. Moeller-Maersk заявил, что компания планирует завершить операции с контейнерами из РФ до конца апреля.

