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Южная Корея нашла способ продолжить поставки комплектующих на петербургский завод Hyundai

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Несмотря на санкции, корейские компании могут продолжить экспорт в дочерние компании в России. В том числе на петербургский завод Hyundai. Об этом 3 марта сообщило министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, пишет sedaily.com.

Отмечается, что министерством был подтвержден ответ американской стороны на основные запросы корейских компаний. Консультации по поводу сотрудничества в области экспортного контроля с Россией южнокорейские власти проводят с входящим в министерство торговли США бюро промышленности и безопасности (BIS).

Лазейка заключается в том, что смартфоны, автомобили и стиральные машины — это потребительские товары не военного назначения. Кроме того, санкции подразумевают, что напрямую запрещены поставки продукции, произведенной за пределами США, если в производственном процессе используется американское ПО или технологии проектирования.

Таким образом, экспорт корейских компаний в дочерние, расположенные на территории России, является исключением, и существует возможность получить разрешение на поставки комплектующих.

Запрет на поставку товаров, подпадающих под новые санкции, можно отложить до 30 марта — месяц с момента вступления официальных документов в силу.

Для того чтобы продолжить поставки комплектующих на корейские заводы и произведенных в стране товаров в Россию, Южной Корее необходимо получить экспортную лицензию мирового уровня. Такие сейчас действуют у 32 стран, включая США, ЕС, Великобританию, Канаду, Австралию, Новую Зеландию и Японию.

Напомним, что завод «Хёндэ» в Петербурге остановил работу с 1 по 5 марта из-за нехватки комплектующих. Возобновить производство предполагается 9 марта.

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Комментарии (12)

eliseyy
Нужно разрешение для независимой страны Ю. Кореи от США!!! Прелестно
Borze
Давно известно, что санкции самый большой эффект имеют в первое время. Потом находятся обходные пути. Яркий пример - белорусские креведки. Скоро пыль осядет и всё устаканится. Поддержка Уркаины капиталистами не входит в их планы. Им нужно денежку считать, а не махать лозунгами.
***_555
"Южной Корее необходимо получить экспортную лицензию мирового уровня". Из США. Вопрос когда они её получат.
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