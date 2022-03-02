Завод Toyota в Петербурге приостановил производство из-за проблем с поставками комплектующих

Японский автоконцерн Toyota Motor Corp временно остановил производство автомобилей на заводе в Петербурге. Об этом «Фонтанке» 2 марта сообщили в компании. Причиной стала проблема с поставками комплектующих. Сроки возобновления работы пока не ясны.



«Экспорт из Европы в Россию также прекратится, а продажи автомобилей остановятся, как только закончатся запасы. Сервисный бизнес, такой как техническое обслуживание, будет продолжать работу», — сообщает газета Nikkei (цитата по «Интерфаксу»).



Предприятие введено в эксплуатацию в конце 2007 года, оно выпускает модели RAV4 и Camry. Мощности рассчитаны на выпуск 100 тыс. автомобилей в год.

