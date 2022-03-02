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Завод Toyota в Петербурге приостановил производство из-за проблем с поставками комплектующих

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Японский автоконцерн Toyota Motor Corp временно остановил производство автомобилей на заводе в Петербурге. Об этом «Фонтанке» 2 марта сообщили в компании. Причиной стала проблема с поставками комплектующих. Сроки возобновления работы пока не ясны.

«Экспорт из Европы в Россию также прекратится, а продажи автомобилей остановятся, как только закончатся запасы. Сервисный бизнес, такой как техническое обслуживание, будет продолжать работу», — сообщает газета Nikkei (цитата по «Интерфаксу»).

Предприятие введено в эксплуатацию в конце 2007 года, оно выпускает модели RAV4 и Camry. Мощности рассчитаны на выпуск 100 тыс. автомобилей в год.

Ранее о приостановке производства в России из-за нехватки комплектующих сообщили Renault, Volkswagen, BMW и Hyundai. Такой вариант развития событий не исключает и Nissan.

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Комментарии (3)

Редиcка
Ничего страшного. Наши предки вообще пешком ходили, пользовались каменными топорами, и нормально жили. Они довольные были - об этом говорят наскальные рисунки. Вот и мы тоже не пропадем.
q876rt
Ну не в первой. Подвезут комплектующие и опять работать.
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