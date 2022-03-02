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Nissan столкнулся с задержками в поставках комплектующих. Не исключена остановка производства в Петербурге

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Завод Nissan в Петербурге может временно остановить работу из-за недопоставок компонентов. Об этом 2 марта «Фонтанке» сообщили в компании.

«Завод Nissan в Санкт-Петербурге работает, однако мы не исключаем приостановки производства ввиду задержек в поставках комплектующих», — прокомментировали в пресс-службе.

На данный момент поставки Nissan Pathfinder в Россию временно приостановлены до выяснения ситуации. «Компания внимательно следит за ситуацией в связи с объявленными санкциями и тем, какое влияние они оказывают на бизнес в России. Соответствующие подразделения проверяют информацию, адаптируют все процессы и в оперативном режиме решают возникающие вопросы», — отметили в Nissan.

Ранее о приостановке производства в России из-за нехватки комплектующих сообщили Renault, Volkswagen, BMW и Hyundai.

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Комментарии (2)

NAFTALIN 2000-2036
да тут говорят, нормально это, даже хорошо.
Опель ушел - туда и дорога.
Форд закрылся - не очень то и хотелось
Шевроле ушел - да это узбекистан и был
Ситроен - правило трех Ф
Шкода - ни о чем машины
ДжиЭм - вообще американцы, будь они прокляты
Каддилак - да его только алигархи брали, туда и дорога
Ягуар - да он индийский
Фольксваген - кому он нужен, народный автомобиль, Ауди туда же
Хонда ушла - да там полторы машины и продавали
Мазда ушла - да корыта делают какие-то, кому нужны вообще..
Вольво - вообще китайчатина теперь

Осталась одна Таня
Денеб
Остановят, остановят......куда они денутся?
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