Nissan столкнулся с задержками в поставках комплектующих. Не исключена остановка производства в Петербурге

Завод Nissan в Петербурге может временно остановить работу из-за недопоставок компонентов. Об этом 2 марта «Фонтанке» сообщили в компании.



«Завод Nissan в Санкт-Петербурге работает, однако мы не исключаем приостановки производства ввиду задержек в поставках комплектующих», — прокомментировали в пресс-службе.



На данный момент поставки Nissan Pathfinder в Россию временно приостановлены до выяснения ситуации. «Компания внимательно следит за ситуацией в связи с объявленными санкциями и тем, какое влияние они оказывают на бизнес в России. Соответствующие подразделения проверяют информацию, адаптируют все процессы и в оперативном режиме решают возникающие вопросы», — отметили в Nissan.

