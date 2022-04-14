Горе луковичное. Оставят ли новые санкции ЕС Петербург без цветов

От новых ограничений пострадают отечественные тепличные хозяйства, городские сады и парки — все они работали с европейскими луковицами и черенками.



автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Пятый пакет санкций против России, который Евросоюз опубликовал 8 апреля, среди прочего лишил россиян цветочного посадочного материала. Под запрет попали луковицы, клубни и другие части растений, привитые и непривитые розы, а также азалии и рододендроны. Участники рынка успокаивают — в этот сезон все зацветет. Что будет в следующем году — вопрос дискуссионный. Одни участники рынка уже строят обходные пути, другие верят в импортозамещение.

Плохая новость в том, что бóльшая часть цветочной рассады действительно поставлялась из Европы. Так, по данным таможенной статистики, в 2021 году в Россию ввезли луковиц и клубней на 55 млн долларов. Более 80% (45 млн долларов) было доставлено из Нидерландов. Схожая ситуация по привитым и непривитым розам. В 2021 году их завезли на сумму 10 млн долларов. Почти половина объема (4,5 млн долларов) пришлась на те же Нидерланды, далее идут Дания (1,6 млн долларов) и Венгрия (1,55 млн долларов).

Поставщики попавших под запрет товаров уже бьют тревогу. «На Евросоюз приходилось 99,9% нашего рынка. Клубни, луковицы цветов голландского происхождения. Их ничем не заместить, российского практически нет», — рассказал «Фонтанке» Леонид Юдин, владелец компании «Виктория», которая специализируется на оптовых поставках луковиц растений и участвует в тендерах ГМЗ «Гатчина» и «Царское Село».

По его словам, поставки тюльпанов должны идти в июле — августе. «Если не найдутся варианты параллельного импорта, то встанут все совхозы, которые занимаются производством выгонки тюльпанов. Собственное воспроизводство — тысячные доли процентов. Встанут все наши сады и парки, куда мы поставляем. То, что сами из клумб выкапывают, — мизер и не то качество», — комментирует Леонид Юдин. С розами тоже возникнут сложности. «Но там есть альтернатива — из Сербии», — добавляет он.

Хорошая новость в том, что этой весной и летом Петербург без цветов не останется. «Матч состоится при любой погоде», — прокомментировал предстоящий фестиваль тюльпанов директор ЦПКиО Павел Селезнев. Луковицы тюльпанов высаживают поздней осенью, так что этой весной цветы гарантированно расцветут. Что будет дальше — пока непонятно. По словам Селезнева, посадочный материал ЦПКиО покупает у российских поставщиков, но те везут его из Голландии. «Есть Турция, у которой тоже есть тюльпаны, но пока не понимаем их качество», — добавляет он.



Использовать для следующей посадки луковицы тюльпанов, которые зацветут в этом году, не получится. «Тюльпаны теряют цвет: если были белые, не факт, что такие же будут в следующем году», — говорит руководитель ЦПКиО. Да и нужных условий для хранения луковиц сейчас нет.

В Павловском парке на импорт приходится 14% всех цветов. Ежегодно там высаживают 20 тысяч луковиц тюльпанов, гиацинтов, нарциссов, укорененных черенков однолетних цветочных культур. Их закупают у российских партнеров, которые поставляют их из Европы, рассказали в пресс-службе. Также Павловский парк периодически приобретает розы для восполнения коллекции. Но их разведением занимаются и сами.

В этом году дефицита не предвидится — поставки на сезон 2022 года выполнены на 98%. Коммерческие предложения на закупку луковичных культур на следующий год тоже поступают, отметили в пресс-службе. Всего Павловский парк ежегодно высаживает 140 000 растений различных видов. 120 000 из них выращивают самостоятельно в теплицах садоводства Боде на территории парка.



Летний и Михайловский сады пока тоже без цветов не останутся, рассказала «Фонтанке» руководитель центра компетенций по вопросам формирования комфортной городской среды при комитете по благоустройству Петербурга и экс главный хранитель садов Русского музея Ольга Черданцева. «Розы многолетние — каждый год не закупаем. В прошлом году сумели купить французские розы для партера Летнего сада, в ближайшие пять лет не будут проблемой», — отметила она. Растения для огорода Летнего сада давал, к примеру, стрельнинский огород. «Луковицы [тюльпанов] были посажены осенью — что взойдет, то взойдет. На следующий год контракты будут осенью заключаться с учетом ситуации», — прокомментировала она.

В Новой Голландии сообщили, что пока все посадки «идут по плану», долгосрочные перспективы и долю импортных посадочных материалов в пресс-службе не прокомментировали.

В городских клумбах рассада летних цветочных растений на 100% российского производства, заверили «Фонтанку» в комитете по благоустройству. Ранее сообщалось, что всего в 2022 году садово-парковые предприятия посадят в Петербурге около 5 млн цветов. Подавляющее большинство растений, которые используют для оформления городских клумб, — однолетники. Такие цветы, как бегония, петуния, пеларгония, виола поставляют городские тепличные комплексы и оранжереи. В 2021 году они вырастили более 1,8 млн шт. цветочной рассады.



Нетепличные условия

В цветочных бутиках доля российской продукции сравнительно невелика — от 15 до 20%, оценивает президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников. 80% — это товары, которые поставлялись из-за границы уже в срезанном виде. Их везут не только из Европы, но и, к примеру, из Южной Америки и Африки. Например, розы — из Кении и Эквадора.

Почти весь ассортимент цветочных магазинов — это импорт, который доставляется в Россию в срезанном виде, отмечает владелица компании «Миллион цветов» Ирина Нурулаева. Но по этим поставкам ударит запрет на въезд в страны ЕС российских фур. «Весь цветочный импорт приходит в Амстердам, а оттуда забирается машинами», — комментирует предприниматель.

По ее словам, перебои с поставками уже наблюдаются. Но пока речь идет о дефиците экзотических позиций, что может сказаться на заработке в сезон свадеб. «Сейчас мы не можем гарантировать сезонные цветы в любое время года — сирень, ландыши, анемоны. Вернемся к Советскому Союзу, когда были только гвоздика и розы», — комментирует Ирина Нурулаева. От каких-то позиций цветочники будут отказываться из-за роста цен: продукция дорожает не только из-за ослабления рубля и удорожания логистики — увеличивается и стоимость в валюте.



Но и отечественные производители неизбежно столкнутся с проблемами в импортозамещении — все из-за той же нехватки импортной рассады. «Мы брали все [посадочные материалы] в Нидерландах», — рассказал «Фонтанке» генеральный директор ЗАО «Племенной завод "Приневское"», которое выращивает к 8 Марта тюльпаны, гиацинты, нарциссы, крокусы, а также специализируется на цветочной и овощной рассаде и комнатных горшечных растениях. По его словам, у «Приневского» есть запас луковиц и сейчас предприятие изучает альтернативные каналы поставок. «Если сами голландцы согласны, надо придумывать, через какие маршруты это попадет к нам», — говорит он. Однако этот сегмент занимает небольшую долю в бизнесе. Куда большей проблемой могут стать перебои с поставками семян. «Если мы говорим о семенах для защищенного грунта — томаты, огурцы, салаты, перец — это импорт именно из Европы», — отметил топ-менеджер.

«100% посадочного материала роз производится в Голландии, Германии, немного в Испании», — говорит Алексей Ситников. По его словам, в России есть компетенции для разведения своими силами, а также завезено большое количество разнообразных сортов. «Из них легко получить черенки, укоренить, но нет права на тиражирование этого посадочного материала», — отмечает эксперт. Но с учетом разрешения параллельного импорта Россия на ближайшие лет пять сможет себя обеспечить, считает он.



С тюльпанами дела обстоят сложнее. «Те луковицы, которые завезли в этом году, уже не подлежат воспроизводству», — говорит Алексей Ситников. Однако Россия является крупным покупателем луковиц, и не исключено, что голландские фермеры найдут возможность перестроить логистические цепочки. То, что привезут в сентябре, можно будет использовать не только для выращивания цветов, но и для воспроизводства.

«Технологии известны, но голландский опт был дешевле за счет объемов. В советский период мы производили луковицы сами. Когда логистика и запреты будут определяющими, сможем восстановить», — комментирует представитель ассоциации «Теплицы России».

Ассортимента лишатся и торговые сети, которые продают рассаду для дачников, считает Леонид Юдин. «Если это все продолжается дальше, мы не получаем те же гладиолусы, георгины, пионы. Сейчас они реализуются, но их не будет следующей весной», — комментирует он.

В сети «Максидом» сообщили, что уже чувствуют дефицит по комнатным цветам (доля продукции из Нидерландов — 80%) и семенам (материал импортный, в России происходит фасовка), а также ожидают дефицит по саженцам европейского производства (на них приходится 30% ассортимента). По рассаде пока не ожидается дефицита — посадочный материал был закуплен заранее и все выращено или почти выращено.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

