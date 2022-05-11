Lada упала вместе с рынком. Автодилеры отчитались о рекордном обвале продаж

Продажи новых легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в апреле 2022 года снизились на 78,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) 11 мая. Всего дилеры реализовали 32,7 тыс. машин.
В январе — апреле текущего года в РФ было продано 293,8 тыс. автомобилей (–43% к 2021 году).
Продажи автомобилей Lada крупнейшего российского производителя «АвтоВАЗа» в апреле упали на 78%, до 8,5 тыс. штук. С начала года было продано 61,2 тыс. машин (–50% к 2021 году).
«АвтоВАЗ» после окончания майских праздников ввел простой 11–13 мая из-за нехватки комплектующих. Также российский автогигант собирал машины в Тольятти и Ижевске в ограниченном объеме после планового корпоративного отпуска с 4 по 24 апреля. Сообщалось, что альтернативу некоторым ушедшим поставщикам уже нашли в Азии. В июне на рынок должна выйти «антисанкционная» Lada Granta, вслед за которой «АвтоВАЗ» упростит ещё ряд моделей.
В конце апреля стало известно, что концерн Renault решил передать долю в 68% в капитале российского «АвтоВАЗа» в пользу Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). Но французская компания получит право выкупить акции в течение пяти-шести лет.