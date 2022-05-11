Lada упала вместе с рынком. Автодилеры отчитались о рекордном обвале продаж

Продажи новых легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в апреле 2022 года снизились на 78,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) 11 мая. Всего дилеры реализовали 32,7 тыс. машин.



В январе — апреле текущего года в РФ было продано 293,8 тыс. автомобилей (–43% к 2021 году).

Продажи автомобилей Lada крупнейшего российского производителя «АвтоВАЗа» в апреле упали на 78%, до 8,5 тыс. штук. С начала года было продано 61,2 тыс. машин (–50% к 2021 году).