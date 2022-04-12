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    Завод Nissan в Петербурге не перезапустил конвейер. Простой может продлиться до мая

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    9 комментариев

    Автомобильный завод Nissan в Петербурге не вышел из простоя. Об этом 12 апреля «Фонтанке» сообщили в пресс-службе компании.

    По словам источника, близкого к компании, работникам объявили, что конвейер не запустят до мая, поскольку проблему с комплектующими так и не удалось решить.

    Завод Nissan ушел в простой с 14 марта из-за «нехватки комплектующих». Изначально планировалось перезапустить конвейер 4 апреля. После появилась информация, что завод может возобновить работу с 11 апреля в одну смену.

    Подробнее о том, какие проблемы испытывают автопредприятия Петербурга и почему их перезапуск откладывается, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии (9)

    Alex000
    Понимаешь, в чём дело, "куда-то" - это явно не неплатёжеспособный российский рынок... а с учётом всех прочих проблем я бы предположил полное закрытие завода в итоге. Может конечно ещё чутка покувыркаются.
    274620054
    Никуда не денутся, надо же им куда-то свои машины продавать. В тиктоке новую весту увидел вчера, так она в сто раз лучше всех этих купил ниссан, что с ним делать знаешь сам.
    265056402
    Наверняка в чём-то сейчас неслабые проблемы, более важные, чем комфорт передвижения.
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