Завод Nissan в Петербурге не перезапустил конвейер. Простой может продлиться до мая

Автомобильный завод Nissan в Петербурге не вышел из простоя. Об этом 12 апреля «Фонтанке» сообщили в пресс-службе компании.

По словам источника, близкого к компании, работникам объявили, что конвейер не запустят до мая, поскольку проблему с комплектующими так и не удалось решить.



Завод Nissan ушел в простой с 14 марта из-за «нехватки комплектующих». Изначально планировалось перезапустить конвейер 4 апреля. После появилась информация, что завод может возобновить работу с 11 апреля в одну смену.



Подробнее о том, какие проблемы испытывают автопредприятия Петербурга и почему их перезапуск откладывается, читайте в материале «Фонтанки».

