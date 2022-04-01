Автозавод Nissan в Петербурге может частично выйти из простоя 11 апреля

«Возможен запуск в одну дневную смену. То есть неделю работает одна смена, неделю другая», — рассказал один из источников. Перезапуск и его формат будут зависеть от того, в какой мере предприятию удастся решить вопрос с комплектующими.

Ранее предприятие ушло в простой с 14 марта из-за «нехватки комплектующих» на три недели, то есть должно было запустить конвейер до 4 апреля. Впрочем, по словам собеседников «Фонтанки», в первые две недели марта оно тоже работало не в полную силу.

В пресс-службе компании не ответили на вопрос, когда возобновится производство, но подтвердили, что сейчас предприятие находится в простое.