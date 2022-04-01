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    Автозавод Nissan в Петербурге может частично выйти из простоя 11 апреля

    Автомобильный завод Nissan в Петербурге может частично возобновить работу с 11 апреля. Об этом «Фонтанке» 1 апреля рассказали два источника, близких к компании.

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    «Возможен запуск в одну дневную смену. То есть неделю работает одна смена, неделю другая», — рассказал один из источников. Перезапуск и его формат будут зависеть от того, в какой мере предприятию удастся решить вопрос с комплектующими.

    Ранее предприятие ушло в простой с 14 марта из-за «нехватки комплектующих» на три недели, то есть должно было запустить конвейер до 4 апреля. Впрочем, по словам собеседников «Фонтанки», в первые две недели марта оно тоже работало не в полную силу.

    В пресс-службе компании не ответили на вопрос, когда возобновится производство, но подтвердили, что сейчас предприятие находится в простое.

    Ранее стало известно, что завод Hyundai, остановивший конвейер 1 марта, останется в простое до начала мая.

    Подробнее о том, какие проблемы испытывают автопредприятия Петербурга и почему их перезапуск откладывается, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии (3)

    X-кот
    ну, а какие другие варианты могли приключится при таких исходных данных? никакие.. за удовольствие иметь любимого спецоперациониста во главе надо платить
    allyouneedislove
    гипотетически завод может производить запчасти, в которых нет импортной электроники
    допустим - бампера, элементы для кузова на замену и прочее...
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