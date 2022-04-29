Автозавод Hyundai продлил простой до июня. В Nissan готовятся перезапускать конвейер

Петербургский завод концерна Hyundai не возобновит работу до июня, следует из письма разосланном сотрудникам одного из поставщиков — завода «Питерформ» (есть в распоряжении «Фонтанки»).



«В связи с продолжающейся остановкой работы наших заказчиков, деятельность предприятия ООО «Питерформ» также приостанавливается до 31 мая», — говорится в сообщении. Сотрудники «Питерформа» подтвердили, что на предприятии Hyundai простой также продлен до начала июня. При этом само предприятие проиндексировало свои рабочим зарплаты на 15%, тогда как руководство поставщика этого не сделало.