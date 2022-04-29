Автозавод Hyundai продлил простой до июня. В Nissan готовятся перезапускать конвейер

Петербургский завод концерна Hyundai не возобновит работу до июня, следует из письма разосланном сотрудникам одного из поставщиков — завода «Питерформ» (есть в распоряжении «Фонтанки»).
«В связи с продолжающейся остановкой работы наших заказчиков, деятельность предприятия ООО «Питерформ» также приостанавливается до 31 мая», — говорится в сообщении. Сотрудники «Питерформа» подтвердили, что на предприятии Hyundai простой также продлен до начала июня. При этом само предприятие проиндексировало свои рабочим зарплаты на 15%, тогда как руководство поставщика этого не сделало.
«Фонтанка» направила запрос в пресс-службу Hyundai, но ответа на момент публикации не получила.
А вот завод Nissan, по информации «Фонтанки», может перезапустить конвейер. Сотрудники получили от руководства устное распоряжение выйти в утреннюю смену 4 мая. На вопрос «Фонтанки», будет ли производство вестись в одну или две смены, в пресс-службе не прокомментировали.
Также в простое находится завод Toyota. Комментарий от предприятия о смене режима занятости на момент публикации не поступил. В комитете по промышленной политике также не стали комментировать перспективы возобновления производства, сославшись на то, что это будет зависеть от того, удастся ли наладить логистику. В комитете по труду и занятости сообщили, что информации о выходе из простоя от автозаводов не получали.