Почему у России профицит бюджета, несмотря на санкции, — объясняют эксперты

Макроэкономические показатели России вопреки геополитическим сложностям показывают небывалые результаты.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов Фото: kremlin.ru Поделиться Поделиться





Рекордный профицит бюджета, замедление инфляции, рост поставок нефти в Германию, доллар по 63 рубля. Что происходит с экономикой России, «Фонтанке» объяснили эксперты.

Руководитель направления «Макроэкономическое моделирование» Экономической экспертной группы, кандидат физико-математических наук Алексей Балаев.

Алексей Балаев Фото: eeg.ru Поделиться Поделиться





— Алексей, как понять ситуацию, когда экономика РФ, судя по новостной повестке, находится под «небывалыми санкциями», а бюджет страны показывает профицит в 2,7 трлн рублей?

— Профицит бюджета объясняется рекордным увеличением его нефтегазовых доходов вследствие роста стоимостного объема нефтегазового экспорта. В апреле федеральный бюджет получил 1,8 трлн руб. нефтегазовых доходов, что на 50% больше, чем в марте, и на 85% — чем в феврале. За один месяц бюджетом было получено столько же нефтегазовых доходов, сколько за целый 1-й квартал в 2021 году. Вторая причина профицита (более техническая) — отмена бюджетного правила: теперь все дополнительные нефтегазовые доходы при цене нефти более 44,2 долл./барр. направляются в федеральный бюджет, а не в ФНБ, как ранее.



— Как понять, что такое 2,7 млрд рублей профицита с января по апрель, если взвесить цифру в сравнении с прежними годами?

— Плюс 2,7 трлн руб. — профицит консолидированного бюджета в январе — апреле 2022 года. Для сравнения: в 2021 году: +0,8 трлн руб. — профицит в январе — апреле, +1,2 трлн руб. — профицит за год в целом. В 2020 году: +0,5 трлн руб. — профицит в январе — апреле, –4,8 трлн руб. — дефицит за год в целом. Вывод: в январе — апреле был достаточно большой профицит для первых 4 месяцев, сопоставимый с годовым, однако большая часть расходов осуществляется в конце года, а в этом году в силу антикризисных мер они будут значительными, поэтому по итогам года скорее вероятен дефицит бюджета.

— Тут надо заметить, что рекордный профицит бюджета фиксируется и в США. В апреле он составил $308 млрд по сравнению с дефицитом в $226 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщил их минфин. Доходы бюджета подскочили на 97%, расходы уменьшились на 16%. Говорят, что последний раз профицит годового бюджета фиксировался в стране в 2001 году. Спасибо пушкам, которые сегодня не молчат?





— Профицит бюджета в США не связан с ситуацией вокруг Украины. В прошлом году в США сохранялась напряженная обстановка с коронавирусом. Осуществлялись значительные антикризисные расходы, а доходы были недополучены из-за подавленной экономической активности. Поэтому по итогам фискального (не календарного) 2021 года (не только в апреле) дефицит федерального бюджета в США составил 2,8 трлн долл. В текущем же году пандемия в целом отступила, экономическая активность и с ней доходы бюджета восстанавливаются. А расходы частично сокращены, а частично — не растут из-за непрохождения через Конгресс расходного пакета Байдена build back better. Но это только январь — апрель, а по итогам всего 2022 года все же более вероятен дефицит, поскольку значительная часть расходов только предстоит.

— Я понимаю, что сравнивать бюджеты РФ и США бессмысленно. Есть ли смысл сравнивать темпы роста профицита бюджетов наших стран в пропорциях и искать здесь некую «радость»?



— Темпы роста профицитов сравнивать также нет смысла, поскольку США относится к группе стран с развитой экономикой, а Россия — к группе стран с развивающейся экономикой, то есть сильно отличается структура экономики, а вместе с ней доходов и расходов бюджета. Кроме того, слишком велико различие в объемах ВВП США (23 трлн долл. в 2021 году) и России (1,7 трлн долл. в 2021 году). Можно сравнивать профицит (дефицит) бюджета в процентах по отношению к ВВП — он показывает, насколько государство «жило по средствам» в данном году с учетом размеров экономики, с которой оно собирает налоги. Данные о величине ВВП России в 1-м квартале текущего года пока не вышли (ожидаются 18 мая). Естественно ожидать, что ВВП России в ближайшие кварталы будет сокращаться, а поскольку профицит бюджета уже достаточно высокий, его величина в процентах по отношению к ВВП будет большой (формально — «радость»), но к концу года будут осуществлены основные расходы, и это отношение упадет (станет отрицательным). Примерно то же будет наблюдаться в США (но по другим причинам, см. предыдущий ответ).



— Отказ многих стран продавать свои товары в условиях продолжения торговли российскими углеводородами отвечает нам на вопрос, почему доллар сдувается такими дикими темпами? Сегодня уже 63 рубля, чего не было 5 лет.

— В целом да. Рубль укрепляется главным образом из-за сокращения стоимостного объема импорта и роста стоимостного объема экспорта. Данные ЦБ о внешней торговле пока имеются только по март: стоимость импорта товаров и услуг в январе — марте сократилась на 17% по сравнению с январем — мартом прошлого года, а стоимость экспорта товаров и услуг — выросла на 50%. В апреле ситуация наверняка была аналогична марту, тенденция усилилась. По итогам текущего года профицит торгового баланса России может достичь 250 млрд долл. (в среднем по разным оценкам), что в два раза больше, чем в прошлом году. Вторая причина укрепления рубля — введение жестких ограничений на вывод капитала из России (например, запрет иностранным инвесторам на выход из ценных бумаг российских эмитентов).

— В чём выгода государства от нынешнего падения курса иностранных валют? И где, на ваш взгляд, предел этого падения?



— Прямая выгода для государственного бюджета отсутствует. Укрепление рубля помогает ограничить всплеск инфляции за счет удержания роста цен на импортные товары. Благодаря этому у ЦБ нет необходимости проводить жесткую денежную политику, чтобы сдерживать инфляцию. Замедление инфляции (за март прирост ИПЦ составил 7,6%, за апрель — 1,6%) защищает потребителей, помогает им приспособиться к новым условиям. Однако федеральный бюджет получает нефтегазовые доходы в рублях, поэтому падение курса доллара негативно сказывается на этих доходах при постоянной цене нефти (газа). Сейчас цена нефти марки Brent высока (колеблется в диапазоне 100–110 долл./барр.), что обеспечивает высокие нефтегазовые доходы. Однако при дальнейшем падении курса доллара (факторы, которые этому способствуют, сохраняются) это может начать негативно сказываться на этих доходах. Скорее всего Минфин и ЦБ не заинтересованы в падении курса доллара до 50 руб. При движении в эту сторону будут приниматься меры — например, будет существенно снижена ключевая ставка ЦБ.



— В этих условиях ждать ли гражданам снятия «ареста» с их валютных накоплений в банках, которое обещано в сентябре?

— Согласно ограничению ЦБ, с 9 марта по 9 сентября граждане могут снимать с валютного вклада до 10 тысяч долл. в валюте, а остальное — в рублях. В России примерно 90% валютных вкладов не превышают 10 тысяч долл. Поэтому сейчас 90% клиентов с валютными вкладами могут получить все свои средства в наличной валюте, на них не наложен «арест». Остальные 10% клиентов с более крупными валютными вкладами (это очень малый процент населения) действительно сталкиваются с этим ограничением. К осени может появиться необходимость остановить чрезмерное укрепление рубля (см. предыдущий ответ), поэтому отмена данного ограничения вполне будет иметь смысл и, возможно, она даже произойдет раньше 9 сентября. При этом сама по себе она может оказать достаточно ограниченное влияние на курс рубля, поскольку речь идет только о 10% от клиентов с валютными вкладами (которых не более 20–25% всех клиентов банков).



— Росстат рапортует, что инфляция в апреле удержалась в границах 1,6%. Месяц назад было 7,6%. При этом по итогу года Набиуллина допускала до 23%. В эти цифры вообще можно верить? Ваш прогноз по темпам обеднения дальше?

— Сейчас накопленная с начала года инфляция составляет 11,7% (конец апреля по отношению к 1 января). Для сравнения в прошлом году за тот же период она была 2,7%. При этом в прошлом году за май — декабрь инфляция составила 5,5%, а по итогам года — 8,4%. Если мы предположим, что в текущем году в мае — декабре инфляция тоже будет 5,5%, то по итогам года получим инфляцию 17,9%. Но разумно ожидать, что в условиях санкций и кризиса инфляция в мае — декабре текущего года будет больше, чем в мае — декабре прошлого года. Если в каждом месяце в мае — декабре инфляция будет на 0,5 процентного пункта больше, чем в соответствующем месяце прошлого года, то по итогам года будет примерно инфляция 23% — прогноз Набиуллиной. С учетом того, что инфляция уже достаточно сильно замедлилась, вероятно, на 0,5 пункта все оставшиеся месяцы она не будет превышать уровни месяцев прошлого года, то есть до 23% в итоге не дойдет. Но инфляция 20% по итогам года пока остается достаточно реальным прогнозом.

— Какие ожидания у профессионалов прежней экономической реальности от того, что мы наблюдаем сейчас? В чём главные риски в ближайшем будущем?



— Основные риски ближайшего будущего связаны с возможными масштабами и последствиями нефтегазового эмбарго по отношению к России со стороны европейских стран. За период с начала года суммарный физический объем нефтегазового экспорта России по всем направлениям сократился примерно на 8% (оценка) к уровню того же периода прошлого года. Приблизительно на столько же сократилась добыча углеводородов. При этом в отдельные страны экспорт нефти (газа) вырос (Германия), вероятно, в связи с опасениями этих стран за будущие поставки в условиях боевых действий, желанием создать запасы топлива, в другие же страны (страны Балтии, Финляндия) — упал. Общее сокращение на 8% не выглядит угрожающе, но в дальнейшем оно может достичь больших масштабов, что потребует договоренностей о закупках другими странами (Индия, Китай) по цене с существенным дисконтом — как при этом изменятся общие нефтегазовые доходы бюджета, предсказать пока сложно. В длительной перспективе основные проблемы и риски будут связаны с технологическими ограничениями для России вследствие запрета на экспорт в нее важной высокотехнологичной продукции, с потерей доступа к иностранным инвестициям из-за резкого ухудшения инвестиционного климата и, конечно, с геополитической напряженностью, которая будет провоцировать введение новых санкций и усиление изоляции России.

— Лично вас какие показатели отечественной экономики удивляют сегодня, кроме тех, что мы уже обсудили, и почему?

— Данные за март по реальному сектору российской экономики более благоприятные, чем можно было ожидать. Сохранились устойчивые темпы роста в промышленности (3%), сельском хозяйстве (3%), грузоперевозках (3,5%), розничной торговле (2,2%), сфере услуг (5,7%). По отдельным категориям сохранились даже опережающие темпы роста. Например, ввод в действие жилых домов в марте вырос на 35% к уровню марта прошлого года (в январе и феврале рост был еще больше, но все же) — это интересно, с учетом того, что строительство в России достаточно ощутимо зависит от импорта. Конечно, основной удар санкций в марте еще мог не успеть раскрыться в полной мере, подождем данные за апрель.

— В ЦБ называли дату — конец второго — начало третьего квартала года, когда экономику ждут некие неизбежности в структурной трансформации. Обывателям к чему имеет смысл быть готовыми осенью — зимой?

— Та часть российского бизнеса, которая критически зависела от внешнеэкономических связей (поставок промежуточной продукции либо рынков сбыта), разрушенных санкциями, будет подходить все ближе к кризисной ситуации — если она не получит государственную поддержку (меры уже разрабатываются и принимаются), то предприятия вынуждены будут закрываться, что грозит безработицей для населения, занятого на таких предприятиях. Оценить, какая часть населения находится в зоне риска, сейчас трудно. В марте безработица осталась на низком уровне 4,1%, но, вероятно, в худшем сценарии она может достичь и превысить ковидный пик в 6%. Достаточно высокая инфляция (до 20% по итогам года) негативно скажется на объеме потребительских расходов населения. Помимо этого население также заметит последствия ухода иностранных компаний и исчезновение их продукции с российского рынка, которое может быть частично восполнено отечественными аналогами либо импортом из других стран. В целом катастрофических последствий для типичного потребителя ожидать не стоит, но привычки потребления ему придется перестроить на неопределенный срок («навсегда»).

Руководитель направления «Международная экономика» Экономической экспертной группы, кандидат физико-математических наук Илья Прилепский.

Илья Прилепский Фото: eeg.ru Поделиться Поделиться





— Германия в марте увеличила закупки нефти из России на 87% по сравнению с прошлым годом. О чем это вам говорит? Накопить перед прекращением покупок или это просто самая стойкая «форточка» и поэтому всё сливают туда?



— Первый вариант. Германия уже анонсировала планы по отказу от российской нефти к концу 2022 года. С другой стороны, у них есть заводы с времён ГДР, которые работают только на российской нефти. Видимо, поэтому имеет смысл закупиться заранее, чтобы потом проблемы решать по мере их развития. Всплеск, о котором вы сказали, скорее всего имеет накопительный характер.

— Насколько Запад на самом деле готов обрубить прежние каналы получения нефти? Что об этом говорит?

— В ЕС до сих пор не могут согласовать соответствующий пакет санкций. В том числе из-за того, что у разных стран разные интересы. Крупные экономики в лице Германии, Франции и Италии поддерживают самые жёсткие меры. Но, с другой стороны, Греция, Мальта и Кипр против санкций в отношении транспортировки нефти, а Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария требуют переходного периода по закупкам нефти. Поэтому скорее всего нас ждут некие индивидуальные решения. Крупные экономики продемонстрируют решения по своим намерениям к концу года. А более мелким экономикам оставят переходный период. В любом случае с точки зрения поставок для российской экономики это будет значительный удар. Всё-таки Венгрия, Болгария и прочие такие страны по суммарному потреблению дают намного меньше, чем крупные экономики Европы. — Москва утверждает, что найдёт другие рынки сбыта. Эксперты шепчутся про Китай и Индию, которым сейчас выгодно, потому что есть дисконт. Как оценить перспективы перенаправления потоков, сохранения объёмов поставок и возможные потери в доходах бюджета РФ?



— В Китае крупные компании, которые имеют присутствие в других странах, не наращивают импорт из РФ. Его наращивают независимые компании, которые не имеют международного присутствия. То есть те, кому не так страшны санкции США и западных стран. У Индии обратная ситуация. Считается, что там большую роль в увеличении закупок будут играть именно госкомпании, потому что там проще будет организовать особые схемы расчёта за рубли и рупии. Госкомпании Индии не боятся санкций США, потому что Индия не так важна для Вашингтона с политической точки зрения. В любом случае даже при увеличении поставок в Индию сложно ожидать, что выпадающий на западном направлении объём поставок будет востребован на Востоке. Думаю, что в перспективе снижение экспорта в физическом выражении составит около 30%, когда все санкционные меры Запада заработают. Однако с учётом того, что это всё явно вызовет всплеск роста цен, неясно, будет ли стоимостной эффект для российского бюджета. Сложно утверждать, что здесь будет численное падение. С другой стороны, сейчас идёт резкое повышение процентных ставок в западных странах, что будет влиять на спрос и содействовать снижению цен. Так что пока ситуация очень неопределённая. То есть говорить о потерях доходов российского бюджета пока не готов. Однако ожидается, что повышение ставок ЕЦБ ожидается уже в июле. И дальше будет понятна динамика инфляции. То есть в июле — августе многое станет яснее.

Леонид Лобанов, специально для «Фонтанки.ру»