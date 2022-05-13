Доллар рухнул ниже 63 рублей, евро — 65 рублей

Рубль продолжает укрепляться на Московской бирже утром 13 мая.



Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с февраля 2020 года. Евро — ниже 65 рублей впервые с июня 2017 года.



Индекс Мосбиржи на открытии торгов растет на 0,53%, РТС — на 0,84%.



Bloomberg 12 мая назвал рубль лучшей мировой валютой по укреплению к доллару. Укрепление рубля связывают с тем, что экспорт растет и экспортеры активно продают валютную выручку, а импорт не увеличивается. Подробнее о том, действительно ли мы имеем дело с искусственным курсом рубля, читайте в материале «Фонтанки».