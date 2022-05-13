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    Доллар рухнул ниже 63 рублей, евро — 65 рублей

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    15 комментариев

    Рубль продолжает укрепляться на Московской бирже утром 13 мая.

    Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с февраля 2020 года. Евро — ниже 65 рублей впервые с июня 2017 года.

    Индекс Мосбиржи на открытии торгов растет на 0,53%, РТС — на 0,84%.

    Bloomberg 12 мая назвал рубль лучшей мировой валютой по укреплению к доллару. Укрепление рубля связывают с тем, что экспорт растет и экспортеры активно продают валютную выручку, а импорт не увеличивается. Подробнее о том, действительно ли мы имеем дело с искусственным курсом рубля, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии (15)

    07A
    Да, кто то писал про рухнул/укрепился, что в обменнике дороже на треть! Мумматором вроде звали, на треть или на 10%? Хотя вам все равно, пишите, бумага все стерпит! Фунты стерлингов не пахнут, верно?
    муматор
    Ну, как я и писал про рухнул/укрепился.)
    В обменнике на Лиговке бакс по 76, ойро по 85. Не верь глазам своим?
    Dazdraperma
    Не верьте. Байден сказал "по 200" - значит по 200. И блюмбергу не верьте.
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